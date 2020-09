Ngọc Trinh thế mà cũng có lúc "tụt trend": Mê BLACKPINK lắm mà giờ mới đi làm nail giống Jennie trong MV cũ

Trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Trinh vừa khoe với người hâm mộ về bộ nail mà cô vừa làm. Vốn mê màu hồng nên cũng không có gì bất ngờ khi bộ nail mới của ngọc Trinh cũng lấy tông hồng làm nền. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy bộ nail này khá quen mắt, bởi lẽ ở MV How You Like That, Jennie cũng từng để bộ nail hình đốm lửa hao hao như vậy.

Ngọc Trinh vừa khoe bộ nail mới tậu, bộ nail vẽ hình ngọn lửa cá tính

Bộ nail của Ngọc Trinh khá giống với hình ảnh của Jennie trong teaser MV How You Like That

Từ trước đến nay Ngọc Trinh vốn nổi tiếng bắt trend nhanh chóng và chăm sắm sửa hàng hiệu, cô cũng từng có kha khá những màn đụng hàng với thành viên của BLACKPINK.



Tuy lần này có bắt trend hơi chậm nhưng điều này cũng cho thấy sức hút mãnh liệt của mẫu nail hình ngọn lửa. Đến giờ này, dù How You Like That ra mắt được gần 3 tháng nhưng nail hình ngọn lửa vẫn được nhiều nàng sành điệu như Ngọc Trinh yêu thích. Nếu bạn cũng mê mẩn mẫu nail này thì dưới đây là một số địa chỉ mà bạn có thể tham khảo.



Địa chỉ Nail Room



Địa chỉ Mieh







Địa chỉ Lamia



Địa chỉ Lina



Địa chỉ Home Nail



Ảnh: Internet