Ngọc Trinh công khai "diệt" nọng cằm để chuẩn bị cho ngày đặc biệt

Không hổ danh là một trong những mỹ nhân thẳng thắn nhất Vbiz, Ngọc Trinh vừa công khai đoạn clip chia sẻ về việc bản thân cậy nhờ phương pháp thẩm mỹ nội khoa để hack lại nhan sắc, chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng sắp tới.

Ngọc Trinh chủ động tiết lộ chuyện hút mỡ nọng cằm trước thềm show diễn tại Shanghai Fashion Week.

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội đã chia sẻ một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Ngọc Trinh chủ động nói lên quan điểm về việc can thiệp thủ thuật làm đẹp. Cô chủ động chỉ vào vết bầm khá rõ ở dưới cằm và thẳng thắn thừa nhận: "Các bạn thấy vết bầm này không? Là mới đi lấy nọng mỡ ra đó." Người đẹp còn tiết lộ đã từ chối khi makeup artist hỏi có cần che đi dấu vết này hay không.

Khi được người đối diện nhận xét là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi dám công khai chuyện này, Ngọc Trinh bày tỏ quan điểm rất thoải mái: "Mình thấy bình thường mà. Ví dụ như mình làm gì đẹp hay biết gì hay, thì mình nên chia sẻ cho các bạn nữ khác để cùng đẹp như mình."

Người đẹp không ngần ngại chia sẻ việc can thiệp những thủ thuật làm đẹp đơn giản ở tuổi 37.

Sự thật thà này của Ngọc Trinh nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trước đó, người đẹp gốc Trà Vinh nhiều lần khẳng định cô luôn muốn chia sẻ một cách chân thật nhất về hành trình giữ gìn nhan sắc của bản thân với người hâm mộ.

Lý do khiến Ngọc Trinh quyết định thực hiện thủ thuật này vào thời điểm hiện tại cũng được cô hé lộ trong đoạn hội thoại. Tất cả là để chuẩn bị cho màn xuất hiện đặc biệt tại Shanghai Fashion Week sắp tới. Cụ thể, Ngọc Trinh là một trong số các sao Việt bên cạnh những cái tên như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Anh... sẽ cùng góp mặt trên runway Thu Đông 2026 của thương hiệu LSOUL vào ngày 27/3 tới đây.

Chia sẻ về quyết định "tiêu diệt" nọng cằm cấp tốc, người đẹp cho biết: "Vì chuẩn bị cho LSOUL, 5 ngày nữa tới rồi mình chưa giảm cân kịp. Cái nọng còn nhiều quá cho nên là phải lấy ra thôi." Có thể thấy, áp lực phải xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất trên sàn catwalk quốc tế đã khiến Ngọc Trinh lựa chọn phương pháp can thiệp nhanh chóng này.

Ngọc Trinh sẽ trình diễn trên runway của LSOUL tại Shanghai Fashion Week năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh công khai việc sử dụng các thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn để duy trì vẻ tươi trẻ. Ở ngưỡng U40, người đẹp thừa nhận bản thân không thể chống lại quy luật lão hóa một cách tự nhiên như xưa. Cô cho hay bản thân chấp nhận việc can thiệp những thủ thuật nhỏ như tiêm botox, filler để cải thiện các khuyết điểm trên gương mặt. Tuy nhiên, Ngọc Trinh nhấn mạnh quan điểm tuyệt đối không đụng chạm dao kéo quá đà làm mất đi đường nét tự nhiên.

Về quyết định hút mỡ nọng cằm lần này, cô giải thích thêm: "Tại vì nó đâu phải là gì quá đà đâu. Nếu mà mình là một đứa nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, mặt mình từ lâu đã không còn như bây giờ. Cho nên mình thấy việc này rất bình thường."