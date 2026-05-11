Điều giúp cô Thành Tân ở tuổi 68 nhìn trông cuốn hút hơn không nằm ở việc mua sắm quần áo đắt tiền

Không chạy theo vẻ trẻ trung gượng ép, phong cách của cô gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, thanh lịch và cảm giác “rất có gu” của một người phụ nữ đã thực sự hiểu mình muốn gì.

Nhìn những bức ảnh đời thường của cô, nhiều người dễ liên tưởng đến hình ảnh các quý cô Nhật Bản hoặc phụ nữ Pháp lớn tuổi, không cần mặc quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên khí chất riêng. Từ áo len cổ lọ, sơ mi oversized, quần trắng ống đứng cho tới khăn lụa họa tiết, mọi thứ đều được phối theo cách tối giản nhưng tinh tế. Điểm đặc biệt là cô gần như không diện đồ quá trẻ hay cố “hack tuổi”, nhưng tổng thể vẫn hiện đại, nhẹ nhàng và đầy sức sống.

Mái tóc bạc chính là dấu ấn khiến phong cách của cô Thành Tân trở nên khác biệt. Thay vì nhuộm đen như trước, cô quyết định ngừng nhuộm tóc suốt một năm qua và học cách hòa giải với mái tóc bạc của mình. Cô chia sẻ: "Đã một năm kể từ khi tôi hòa giải với mái tóc bạc. Không còn phải nhuộm tóc thường xuyên, cũng không còn cảm giác lo lắng vô tận mỗi ngày khi nhìn chân tóc bạc mọc ra. Tôi cũng không phải bận tâm về cơ địa dị ứng thuốc nhuộm nữa. Chỉ cần bớt đi nỗi lo ấy thôi, cuộc sống đã trở nên dễ chịu và tự nhiên hơn rất nhiều”.

Chính sự thoải mái ấy khiến thần thái của cô thay đổi rõ rệt. Người thân và bạn bè xung quanh cũng nhận xét rằng cô trông đẹp hơn trước, nhẹ nhõm và tự tại hơn. Với cô, khi bước vào tuổi trung niên và tuổi già, điều đáng quý không phải là níu kéo thanh xuân bằng mọi giá, mà là tìm được cách sống khiến bản thân thấy dễ chịu nhất.

Nếu mái tóc bạc tạo nên khí chất thì khăn lụa lại là “linh hồn” trong phong cách của cô. Trong gần như mọi outfit, cô đều xuất hiện cùng một chiếc khăn nhỏ quấn cổ, choàng vai hoặc buộc nhẹ trên áo sơ mi. Có khi là khăn xanh navy đi cùng outfit đen tối giản, lúc lại là chiếc khăn cam nổi bật trên nền áo polo xanh cobalt. Những chi tiết ấy không chỉ giúp bộ đồ có điểm nhấn mà còn khiến tổng thể trở nên sang trọng hơn hẳn.

Cô từng nói một câu rất thú vị: “Khí chất đến từ mái tóc bạc, còn sắc diện đến từ khăn lụa”.

Với cô, khăn lụa không đơn thuần là phụ kiện thời trang. Vì cổ vai gáy dễ bị lạnh nên cô gần như dùng khăn quanh năm. Nhưng chính món đồ nhỏ ấy lại vô tình giúp gương mặt trông sáng hơn, mềm mại hơn và tạo cảm giác có gu hơn cho trang phục thường ngày. Đó cũng là lý do phong cách của cô dù rất đời thường nhưng vẫn có nét thanh lịch kiểu “old money” – sang trọng đến từ sự tinh giản và tinh tế.

Điều thú vị là cách phối đồ của cô Thành Tân hoàn toàn có thể ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Công thức quen thuộc của cô thường chỉ xoay quanh vài món cơ bản như áo trơn màu, quần trắng, quần tối màu, giày bệt, đồng hồ kim loại và khăn lụa. Nhưng nhờ bảng màu hài hòa cùng sự tối giản trong kiểu dáng, tổng thể luôn tạo cảm giác nhẹ mắt và đắt giá.

Ở tuổi mà nhiều phụ nữ dễ mặc theo hướng “an toàn”, cô vẫn giữ được tinh thần thời trang rất riêng. Không quá nhiều phụ kiện, không logo nổi bật, không cố trẻ hóa bằng những món đồ xu hướng, cô chọn vẻ đẹp đến từ thần thái và sự chỉn chu vừa đủ. Chính điều đó khiến phong cách của cô trở nên truyền cảm hứng với nhiều phụ nữ trung niên hiện nay.

Có lẽ điều khiến người ta yêu thích cô Thành Tân không nằm ở quần áo, mà nằm ở năng lượng sống toát ra từ cách cô xuất hiện. Một người phụ nữ chấp nhận mái tóc bạc, không còn chống lại tuổi tác và học cách tận hưởng sự tự do của tuổi trưởng thành: “Ở tuổi này, không che tóc bạc, luôn có khăn lụa bên cạnh và không còn tự làm khó bản thân nữa, những ngày như vậy thật sự rất dễ chịu”.

Đó có lẽ cũng là kiểu thời trang đẹp nhất: mặc để thấy thoải mái, sống để thấy bình yên và già đi theo cách thật tự nhiên.