Ngọc Châu, Hương Ly: "Đôi bạn thân Hoàn vũ" rủ nhau chiếm sóng sàn catwalk

Fashion show của NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha đã trở thành sự kiện tâm điểm của showbiz và giới yêu thời trang. Thảm đỏ quy tụ dàn sao gồm các Hoa hậu, Á hậu và loạt sao đình đám như Vũ Thu Phương, Đoàn Thiên Ân, Kim Duyên, Mâu Thuỷ, Hương Ly, Thủy Tiên, Minh Kiên, Thạch Thu Thảo, Thanh Thanh Huyền, Lệ Nam, Phương Vy, Bé Quyên...

Ngoài việc chúc mừng show diễn kỉ niệm 1 thập kỷ làm nghề của hai nhà mốt, loạt mỹ nhân V-biz cũng lần lượt khoe visual rực rỡ và gây ấn tượng bằng những bộ cánh gợi cảm trước ống kính truyền thông. Cũng từ đây, một “cuộc chiến” váy áo hay ho và thú vị thu hút sự chú ý của dân tình.

Mở màn là một Vũ Thu Phương lọt top những sao nữ lên đồ gợi cảm nhất tối nay khi cô chọn cho mình bộ đầm cut-out sexy có đường xẻ tà “cực bạo”.

Đọ sắc giữa một rừng mỹ nhân xinh đẹp, nên HH Đoàn Thiên Ân cũng khéo léo biến bản thân trở thành spotlight đúng nghĩa bằng việc diện váy cúp ngực đỏ rực vừa được đính kết nổi bật, vừa có thêm phần áo choàng khác lạ thu hút mọi người xung quanh.

Trong khi đó, Á hậu Mâu Thủy khoe “vibe” sang trọng quý phái khi khoác lên mình bộ cánh lấp lánh, ngoài ra, cô còn gây chú ý khi phối thêm phụ kiện khăn lông vũ, khuyên tai và vòng cổ “tông xuyệt tông” ánh bạc.

Á hậu Miss Universe Vietnam 2023 - Hương Ly có phần khiêm tốn hơn khi diện đầm khoe xương quai xanh gợi cảm, dù vậy màu sắc bộ váy cũng giúp cô nàng lôi kéo ánh nhìn thành công.

“Không hẹn mà gặp” với Hương Ly hẳn là Thủy Tiên, bởi nàng Á hậu cũng chọn phong cách đơn giản nhưng kiêu kì với đầm cúp ngực màu đỏ rượu vang điểm xuyết corset phần eo.

Kế tiếp là một màn khoe váy áo kiêu sa đến từ vị trí của Thanh Thanh Huyền. Nữ MC đã có một diện mạo ấn tượng “chuẩn quý cô” khi diện bộ váy chất liệu nhung tôn đường cong với phần vai áo được xếp nếp sáng tạo lấy cảm hứng từ cánh hoa hồng.

Những cái tên không thể không nhắc đến trên thảm đỏ còn có Á hậu Thùy Dung với kiểu váy đính kết đi cùng đường cut-out thẩm mỹ và khoảng xuyên thấu ở phần chân váy, Lệ Nam ghi điểm với nhan sắc rực rỡ từ lối makeup đến trang phục đuôi cá vàng nhấn nhá lông vũ...

... hay người đẹp Bé Quyên khiến nhiều người ngẩn ngơ trước body chuẩn chỉnh, vòng eo con kiến.

Á hậu Tâm Như và Hương Liên (The Face Việt).

Tôi muốn dành tặng show diễn lần này đến những người thân của mình, đến giới mộ điệu thời trang, những khán giả say mê cái đẹp đã luôn ủng hộ và dõi theo chặng hành trình thiết kế 10 năm của mình” đó chính là những chia sẻ của NTK Lê Long Dũng tại show diễn của anh.

Điểm đặc sắc của fashion show còn nằm ở sự giao thoa giữa cảm hứng thời trang đương đại thể hiện qua loạt trang phục streetwear mang tính ứng dụng cao, cảm hứng từ vẻ đẹp nữ thần được truyền tải trên những bộ cánh dạ hội lộng lẫy và cuộc dạo chơi của nam NTK với những bộ trang phục mang hơi hướng fantasy đậm tính trình diễn.

Màn 1: “Are you ready? Ready I am” và những outfit streetwear biến tấu độc đáo

Mở màn cho show diễn là BST mang tên “Are you ready? Ready i am” của Rim Studio – dòng thời trang ứng dụng của NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha. Đây là những looks mang phong cách đường phố, tạo ấn tượng mạnh với chất liệu denim qua những chiếc áo quây phom corset, bodysuit xuyên thấu, chân váy ngắn đậm chất y2k... Tất cả những items trên được tạo ra với mục đích thể hiện cá tính, đáp ứng sự mong đợi của thế hệ trẻ khi “flex” sự nổi loạn bằng ngôn ngữ thời trang.

NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha đã tạo được dấu ấn streetwear riêng khi tập trung vào tính ứng dụng cao của 50 looks. Ngoài ra, những gam màu quen thuộc đại diện cho phong cách thành thị cũng được hai nhà mốt tận dụng như xanh denim, đen, trắng.

Màn 2: Evening Gown – Vẻ đẹp gợi cảm, sang trọng nằm trong từng thiết kế dạ hội

Sàn runway của NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha tiếp tục đón thêm làn gió mới khi 25 bộ đầm dạ hội trong BST Evening Gown được lấy cảm hứng từ hình ảnh các nữ thần lần lượt được ra mắt trước giới mộ điệu thời trang. Nếu spotlight đầu tiên của màn 2 là phần catwalk thần thái của HH Phương Khánh trong bộ cánh nổi bật với áo choàng lấp lánh được đính kết tỉ mỉ, thì spotlight đẹp như mơ cho đoạn kết màn 2 thuộc về HH Ngọc Châu. Nàng Hậu không chỉ ghi điểm với visual sắc sảo, body chuẩn, hay những bước sải tự tin mà còn khéo léo thể hiện tinh thần của bộ sưu tập, toát lên “vibe” đậm chất nữ thần.

Hoa hậu Ngọc Châu

Mỗi một bộ cánh thuộc dòng Evening Gown được ví như một tác phẩm nghệ thuật khi hướng đến việc tôn lên vóc dáng và đường cong nữ giới. Bên cạnh những kỹ thuật xếp nếp váy áo tinh tế, những đường cắt thẩm mỹ, nữ tính và không bao giờ lỗi thời, những bộ đầm thuộc dòng Evening Gown còn được hai nhà mốt sử dụng các loại đá, pha lê cao cấp, lông vũ đính kết kỳ công nhiều tháng liền, nhằm tăng thêm tính sang trọng và nổi bật cho trang phục.

Màn 3: 17 looks đặc biệt đậm chất fantasy – Những mảnh ghép sáng tạo sau cùng

Đây có thể xem là màn trình diễn đặc biệt nhất trong fashion show lần này. Trong đó, 7 looks đầu tiên sẽ do các top model biểu diễn và 10 looks cuối sẽ được giao cho 10 nàng Hoa hậu, Á hậu, siêu mẫu hàng đầu gồm: Vũ Thu Phương, Phương Khánh, Khánh Vân, Ngọc Châu, Thiên Ân, Lệ Hằng, Mâu Thủy, Kim Duyên, Thủy Tiên, Hương Ly. Đây cũng là lúc NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha tiết lộ trọn vẹn các thiết kế hoành tráng, công phu và độc đáo nhất đã ấp ủ bấy lâu.

Được biết, các bộ cánh đậm chất trình diễn này được lấy cảm hứng từ các quân cờ trong bàn cờ vua, đồng thời thu hút ánh nhìn qua phom dáng cầu kỳ, hoành tráng và những chất liệu độc đáo. Hai NTK cho biết các thiết kế đặc biệt này được thực hiện hoàn toàn kỹ thuật cắt may cao cấp, thủ công, mỗi một khâu đều được tỉ mỉ và trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ.

Độ hoành tráng, đồ sộ với các chi tiết đính kết kỳ công chính là điểm nhấn của các bộ trang phục. Các thiết kế ở màn kết cũng là cuộc chơi của nam NTK với phom dáng và các chất liệu. Được biết, hầu hết các bộ trang phục đều nặng vài chục ký, tăng độ thử thách cho các phần trình diễn của các nàng Hậu.

Tựu trung, NTK Lê Long Dũng và NTK Thân Nguyễn An Kha đã có show diễn kỷ niệm 10 năm Golden Era By Le Long Dung làm mãn nhãn thị giác, đưa người xem qua nhiều cảm xúc khác nhau và cảm nhận tính nghệ thuật, thẩm mỹ của thời trang, nhất là thời trang cao cấp. Hai NTK bày tỏ niềm cảm hứng sáng tạo bắt nguồn từ phái đẹp sẽ không bao giờ ngừng lại và trong các show diễn kế tiếp hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị hơn.