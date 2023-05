Nghiên cứu tóc Dyson: Người Việt Nam "chăm" gội đầu hơn so với thế giới

Dyson vừa qua đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện về tóc trên 23.000 người tại 23 thị trường, bao gồm Việt Nam. Nội dung nghiên cứu tập trung về sức khỏe của tóc, nhận thức về tóc, thói quen chăm sóc và tạo kiểu tóc, từ đó giúp các kỹ sư của Dyson hiểu hơn về những khó khăn trong việc tạo kiểu tóc hàng ngày của mọi người.

Liệu mái tóc hư tổn có thể khỏe mạnh trở lại?

80% người tham gia tại Việt Nam cho biết tóc họ đang bị hư tổn với các vấn đề lớn nhất gồm gãy rụng, gàu và khô. Tuy vậy, 68% những người này cũng cho rằng mặc dù có hư tổn, tóc của họ nhìn chung vẫn khỏe mạnh.

Ông Rob Smith, Chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực Khoa học tóc tại Dyson, cho biết: "Gàu, rụng tóc và tóc bạc không phải là những dạng hư tổn của tóc, mà là những vấn đề về da đầu và quá trình mọc tóc. Khi nhắc đến tóc hư tổn, chúng ta cần nghĩ đến sự phân hủy của lớp nang và vỏ tóc, những yếu tố khiến tóc bạn trông rối, xỉn màu hoặc gãy rụng. Cách tốt nhất để có được mái tóc khỏe mạnh là phòng ngừa và giảm thiểu tiếp xúc với các nguyên nhân gây hư tổn, bao gồm nhiệt độ quá cao khiến tóc yếu hơn, dễ gãy rụng và chẻ ngọn."

Những người tham gia khảo sát này của Dyson trên toàn thế giới đã miêu tả một mái tóc khỏe mạnh dựa vào các yếu tố: độ bóng (36%), độ suôn mượt (29%), cũng như tình trạng da đầu (26%). Các nghiên cứu khoa học về tóc do Dyson thực hiện trong quá khứ đã chỉ ra rằng mái tóc khỏe mạnh sẽ phản chiếu ánh sáng. Khi tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao, các lỗ nhỏ có thể xuất hiện trên các sợi tóc.

Những lỗ này làm ánh sáng phân tán theo nhiều hướng và giảm độ sáng bóng của tóc. Vì vậy, tất cả các máy chăm sóc tóc của Dyson đều được trang bị tính năng kiểm soát nhiệt thông minh, giúp ngăn ngừa tác hại của nhiệt độ quá cao.

Tại Việt Nam, người tham gia khảo sát đã hiểu đúng thế nào là một mái tóc khỏe mạnh, khi họ đã miêu tả mái tóc khỏe mạnh nên trông "suôn mượt" (50%), "ít rụng" (34%) và "da đầu khỏe" (31%).

Mặt khác, 98% người Việt tham gia khảo sát lo lắng về các vấn đề về da đầu – con số này cao hơn các nước khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 61% trong số đó đã mua các sản phẩm hoặc liệu trình dưỡng chuyên dụng để chăm sóc da đầu.

Thận trọng với việc gội đầu quá nhiều

Nghiên cứu của Dyson cũng cho thấy ở Việt Nam, cứ 10 người thì đến 9 người gội đầu hai ngày một lần. Con số này cao hơn mức trung bình trên toàn cầu là 8/10 người.

"Tần suất gội đầu lý tưởng sẽ tùy thuộc vào loại tóc, mức độ hoạt động và môi trường sống của mỗi người. Gội đầu quá nhiều có thể khiến tóc hư tổn nghiêm trọng, làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da đầu và khiến tóc bị khô. Nhìn chung, nếu tóc hoặc da đầu càng nhờn thì càng nên cân nhắc gội đầu thường xuyên hơn. Tóc thẳng thường dễ bị nhờn bết hơn do tích tụ dầu, trong khi tóc xoăn sóng, xoăn lọn và xù thường hấp thụ dầu tốt hơn và ít cần gội hơn. Hãy nhẹ nhàng với da đầu khi gội và lựa chọn dầu gội phù hợp với loại tóc. Ngoài ra, chúng ta cũng cần để ý mức độ ô nhiễm trong môi trường sống bởi sự kết hợp của ô nhiễm và tia cực tím có thể làm tăng mức độ hư tổn cho mái tóc.", ông Rob Smith chia sẻ.

Thói quen và phong cách tạo kiểu tóc ở Việt Nam

Trên toàn cầu, máy sấy tóc là dụng cụ làm tóc được sử dụng nhiều nhất (87%). Trong đó, Việt Nam là thị trường mà người dùng có xu hướng sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc (gôm, gel, xịt…) để tạo kiểu nhiều nhất so với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (57%).

Về kiểu tóc, xoăn sóng (49%) và thẳng tự nhiên (42%) là hai phong cách được ưa chuộng ở Việt Nam.

Người Việt Nam thường tạo kiểu tóc để phục vụ cho các dịp gặp gỡ bạn bè hay đi chơi (54% – tỷ lệ cao nhất trên tất cả các thị trường được khảo sát), ra khỏi nhà để đi công chuyện cá nhân (47%), hoặc đi làm (46%).

Chăm sóc tóc cho nam giới

Nam giới có xu hướng gội đầu hàng ngày nhiều hơn so với nữ giới (78% so với nữ 40%), đặc biệt vào buổi tối (53% so với nữ 42%).

Nam giới cũng thường tạo kiểu tóc như một phần thói quen buổi sáng. Họ có thể tạo kiểu ít cầu kỳ hơn so với nữ giới, nhưng có xu hướng sẽ đầu tư và trung thành với những thứ phù hợp. Nếu họ tìm thấy một công cụ tạo kiểu hiệu quả và thiết thực với mình, họ sẽ gắn bó với chiếc máy đó.