Nghiên cứu phát hiện: Những thay đổi trên cơ thể mẹ trong thời kỳ mang thai càng rõ rệt, có thể em bé sẽ càng thông minh

Trong suốt thai kỳ, cơ thể người phụ nữ trải qua hàng loạt biến đổi tinh vi cả về sinh lý lẫn cảm xúc. Không chỉ là những thay đổi dễ nhận thấy như cân nặng, làn da hay nội tiết, nhiều mẹ bầu còn nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong giác quan, tư duy và thói quen sinh hoạt. Một số nghiên cứu cho rằng, những biến đổi này có thể phần nào phản ánh quá trình phát triển của thai nhi, đặc biệt là não bộ.

1. Khứu giác nhạy hơn – dấu hiệu thường gặp ở mẹ bầu

Nhiều phụ nữ mang thai cho biết họ trở nên đặc biệt nhạy cảm với mùi hương: những mùi trước đây không để ý nay lại trở nên khó chịu, thậm chí gây buồn nôn. Hiện tượng này được cho là liên quan đến sự gia tăng hormone trong thai kỳ.

Theo một số nghiên cứu tổng hợp, khứu giác nhạy bén hơn có thể phản ánh hệ thần kinh của người mẹ đang trong trạng thái hoạt động mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ việc bảo vệ thai nhi khỏi những yếu tố bất lợi từ môi trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là mối liên hệ mang tính tham khảo, không phải tiêu chí đánh giá trí thông minh của trẻ.

2. Tư duy thay đổi: Không phải mẹ bầu nào cũng “não cá vàng”

Trái với quan niệm phổ biến cho rằng phụ nữ mang thai thường hay quên, không ít mẹ bầu lại cảm nhận khả năng tập trung và tư duy logic của mình được cải thiện. Một số người cho biết họ suy nghĩ chín chắn hơn, nhạy cảm hơn với các vấn đề xung quanh và có xu hướng lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn cho cuộc sống.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự thay đổi này có thể đến từ tác động của hormone thai kỳ, cũng như bản năng làm mẹ được “kích hoạt” mạnh mẽ. Dù vậy, không phải mẹ bầu nào cũng trải nghiệm hiện tượng này theo cùng một cách.

3. Khẩu vị thay đổi – khi cơ thể “lên tiếng” vì con

Việc thay đổi sở thích ăn uống là điều rất phổ biến trong thai kỳ. Nhiều mẹ bầu bất ngờ thèm những thực phẩm giàu dinh dưỡng như cá, các loại hạt, rau xanh… Đây có thể là cách cơ thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu dưỡng chất ngày càng cao của thai nhi, đặc biệt là những vi chất quan trọng cho sự phát triển não bộ như DHA, folate hay sắt.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, việc thèm ăn hay kén ăn không nên được diễn giải một cách cứng nhắc. Điều quan trọng vẫn là chế độ dinh dưỡng cân bằng, an toàn và phù hợp với từng thể trạng.

Không có “dấu hiệu vàng” để đoán trí thông minh của trẻ

Các thay đổi của mẹ trong thai kỳ, dù thú vị và đáng quan tâm, vẫn không thể được xem là thước đo chính xác cho trí tuệ tương lai của con. Sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống, sự chăm sóc và giáo dục sau khi sinh.

Thay vì lo lắng so sánh, điều quan trọng nhất với mẹ bầu vẫn là giữ tinh thần ổn định, ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và thăm khám thai định kỳ. Một thai kỳ khỏe mạnh chính là nền tảng tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của em bé.

Nguồn: Sohu