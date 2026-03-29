Bé 3 tuổi bị kim móc đâm xuyên não, bác sĩ nhấn mạnh “3 nguyên tắc sơ cứu” cha mẹ tuyệt đối phải nhớ

Một tai nạn tưởng chừng hi hữu nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày vừa được các bác sĩ Trung Quốc công bố, khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình.

Tai nạn bất ngờ từ vật dụng quen thuộc

Theo thông tin từ bệnh viện, một bé trai 3 tuổi (tên đã được thay đổi) trong lúc chơi đùa đã vô tình cầm kim móc đan bằng kim loại – một vật dụng nhỏ, sắc và cứng. Khi người lớn không để ý, bé bị ngã, khiến đầu kim đâm xuyên từ vùng hốc mắt vào trong hộp sọ, gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ.

Ngay sau tai nạn, bé đau đớn khóc lớn, vùng quanh mắt sưng đỏ nhanh chóng. Đáng nói, loại kim móc này có cơ chế cánh mở, khi đâm vào sẽ mở ra, nhưng khi rút ngược ra, cánh khép lại, rất dễ móc vào mô mềm và mạch máu.

Một hành động vô tình khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng

Do hoảng sợ và đau đớn, bé đã tự dùng tay rút chiếc kim ra khỏi đầu. Chính hành động này đã gây ra tổn thương thứ phát nghiêm trọng: mạch máu bị xé rách, xuất huyết não, dẫn đến nhồi máu não và biểu hiện yếu nửa người.

Bé nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi Đại học Chiết Giang, nhập khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và được chuyển thẳng vào đơn vị hồi sức tích cực.

Ca phẫu thuật căng thẳng nhưng may mắn thành công

Các bác sĩ cho biết, ca phẫu thuật gắp dị vật vô cùng phức tạp vì kim đã dính chặt vào các mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Ê-kíp phẫu thuật buộc phải thao tác cực kỳ cẩn trọng để tránh gây chảy máu ồ ạt hoặc tổn thương không hồi phục.

Rất may, sau nhiều giờ phẫu thuật, dị vật đã được lấy ra an toàn, không xảy ra biến chứng nghiêm trọng. Hiện tại, tình trạng của bé ổn định, thị lực được bảo toàn, các dấu hiệu yếu liệt do nhồi máu não đang dần cải thiện và bé đã bước vào giai đoạn phục hồi chức năng.

Bác sĩ khuyến cáo: Cha mẹ cần nhớ “3 nguyên tắc sơ cứu vàng”

Từ trường hợp trên, các chuyên gia y tế đặc biệt nhấn mạnh 3 nguyên tắc sơ cứu quan trọng khi trẻ không may bị dị vật sắc nhọn đâm vào cơ thể:

1. Tuyệt đối không rút dị vật ra

Việc tự ý rút dị vật có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương mạch máu và thần kinh, thậm chí đe dọa tính mạng.

2. Cố định dị vật và đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức

Chỉ nên dùng gạc hoặc khăn sạch cố định phần nhô ra, tránh rung lắc, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn.

3. Giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế cử động

Khóc lớn, giãy giụa hay cử động mạnh đều có thể khiến dị vật di chuyển, làm vết thương nặng thêm.

Lời cảnh tỉnh cho mọi gia đình có trẻ nhỏ

Tai nạn của bé trai 3 tuổi là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh:

Những vật dụng nhỏ, sắc nhọn trong gia đình tuy quen thuộc nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu rơi vào tay trẻ.

Quan trọng hơn, xử lý đúng cách sau tai nạn có thể quyết định trực tiếp đến tính mạng và khả năng hồi phục của trẻ.

Phòng ngừa vẫn luôn là cách bảo vệ tốt nhất.

Nguôn: Sohu