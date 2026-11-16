Nghiên cứu cho thấy trẻ được bố chăm sóc có IQ cao hơn, có những lợi thế mẹ khó thay thế

Trong buổi họp lớp tuần trước, cậu con trai 5 tuổi của A Trân khiến một người bạn của chị đặc biệt ấn tượng.

Trước giờ ăn, những đứa trẻ khác đều cầm điện thoại chơi game, riêng cậu bé đi theo người lớn, giúp chia bát đũa. Trong bữa ăn, cậu còn bắt chước người lớn, chia đồ uống và phát khăn giấy cho từng người lau miệng.

Ăn xong, mấy đứa trẻ tụ lại chơi. Cậu bé xung phong làm “đội trưởng”, giải thích luật chơi đâu ra đấy, ai thua thì làm lại. Cả đám trẻ đều răm rắp nghe theo.

Người bạn không nhịn được, hỏi A Trân: “Con cậu lanh lợi thế, cậu nuôi dạy kiểu gì vậy?”.

Chị cười, xua tay: “Mình bận đi làm, chủ yếu là bố nó chăm. Hai bố con ngày nào cũng quấn lấy nhau, mình còn lo chẳng biết họ lại bày ra trò gì”.

Câu trả lời ấy khiến người bạn nhớ đến một nghiên cứu theo dõi kéo dài 12 năm được nhắc đến là của Đại học Yale. Nghiên cứu cho rằng những trẻ được bố chăm sóc nhiều thường có IQ cao hơn khi lớn lên và dễ tìm được chỗ đứng hơn khi bước vào xã hội.

Hóa ra, ông bố trong nhà lại là người có tài chăm con mà ít ai để ý. Nghĩ kỹ, những lợi thế khi bố chăm con có thể thấy ngay trong những chuyện hằng ngày.

3 điều trẻ nhận được khi bố tham gia chăm con

1. Có bố ở bên, trẻ cảm thấy an tâm hơn

Nhiều gia đình có một cách phân công ngầm. Hễ nhắc đến chuyện chăm con, mọi người đều nghĩ mẹ lo là được.

Mẹ dịu dàng, nhanh chóng đáp lại khi con cần nên thường là người đầu tiên trẻ tìm đến để được an ủi. Sự hiện diện của bố cũng có ảnh hưởng riêng.

Có một cô bé đang học mẫu giáo bỗng trở nên rất khó dỗ. Sáng nào được đưa đến trường, bé cũng khóc, cô giáo dỗ thế nào cũng không nín. Có hôm, cô đành gọi phụ huynh đến đón. Mẹ bé đang bận, không thể đi được nên gọi cho chồng.

Vừa nghe đầu dây bên kia là bố, cô bé đã giành lấy điện thoại, mếu máo nói: “Bố ơi, bố ôm con được không? Lâu lắm rồi bố chẳng chơi với con”.

Dạo ấy, bố thường tăng ca đến nửa đêm. Lúc anh về, con đã ngủ. Sáng anh ra khỏi nhà, con vẫn chưa thức. Hai bố con sống dưới cùng một mái nhà mà suốt cả tháng chẳng có dịp nói chuyện với nhau cho tử tế.

Cô bé cảm thấy như bị bố bỏ quên. Trong lòng bất an, bé chỉ biết khóc để bày tỏ.

Một nhà tâm lý học từng mô tả mối quan hệ giữa bố và con bằng từ “kích hoạt”. Mẹ thường vỗ về, giúp con bình tĩnh và cảm thấy ấm áp. Bố thường hướng dẫn, che chở và khuyến khích con bước ra khám phá thế giới bên ngoài.

Khi có bố ở bên, trẻ thấy vững lòng vì biết có người đứng sau mình.

2. Bố biết gánh vác, con học được cách quan tâm

Có một ông bố dù đi làm về mệt đến đâu, vừa bước vào nhà cũng ghé bếp xem vợ có cần phụ một tay hay quần áo ngoài ban công đã được thu vào chưa.

Chẳng cần ai nhắc, anh thu quần áo rồi gấp gọn, cất vào tủ, dọn nhà cửa đâu ra đấy. Cuối mỗi tháng, anh cùng hai con tổng vệ sinh. Mỗi người có phần việc rõ ràng, còn căn bếp vừa bẩn vừa mất công dọn nhất thì anh nhận làm. Xong xuôi, anh đi một vòng kiểm tra đồ điện trong nhà, thấy chỗ nào lỏng lẻo hay trục trặc thì xắn tay sửa luôn.

Có lần, một người thân sang chơi, thấy cậu con thứ hai đang học lớp 4 ngồi xổm dưới sàn, tháo quạt ra vệ sinh rất thành thạo. Người ấy giơ ngón cái khen. Mẹ cậu bé đứng bên cạnh cười: “Nó học bố đấy”.

Ăn cơm ở nhà họ rất thoải mái. Trời nóng, các con chủ động lấy nước và trái cây trong tủ lạnh mời khách. Ăn xong, hai đứa tự dọn bàn, mang rác xuống dưới nhà. Khách dẫn theo trẻ nhỏ, chúng lại lôi bộ trò chơi ra, ngồi xuống chỉ cho các em cách chơi.

Có người nói trẻ là tấm gương phản chiếu gia đình. Bố đối xử với gia đình thế nào, con nhìn vào đó mà học theo.

Một khảo sát trên 3.000 gia đình được nhắc đến cho thấy ở những nhà có bố tham gia việc nhà, trẻ có khả năng thích nghi và phối hợp tốt hơn rõ rệt.

Qua việc mình làm, bố cho con thấy ai cũng có phần trách nhiệm với gia đình. Việc nhà đâu thể trông chờ cả vào mẹ. Con trai học được thế nào là biết gánh vác, còn con gái có dịp nhìn thấy một người bạn đời biết chia sẻ sẽ cư xử ra sao.

3. Bố dám để con thử, con học cách đứng dậy sau thất bại

Có những người mẹ từng e ngại khi giao con cho bố chăm. Bố có thể vụng về, hấp tấp, trông chẳng mấy đáng tin. Giao con cho bố nửa ngày, nhà cửa có khi đảo lộn, đầu gối con lại thêm một vết xước.

Nhưng chính cách chăm con có phần xuề xòa ấy đôi khi cũng cho trẻ cơ hội trưởng thành.

Có một cậu bé hồi nhỏ rất sợ nước, đến lúc gội đầu cũng khóc. Mẹ đã thử đưa con xuống nước mấy lần, lần nào cậu cũng ôm cứng cổ mẹ, nhất quyết không buông.

Sau đó, bố thử đưa con xuống nước. Anh bế con bước vào chỗ nước nông, vừa đi vừa nói: “Nước có cắn con đâu. Con nhìn này, bố vẫn đứng được”.

Ban đầu cậu bé cứng đờ, sau đó thử đạp chân. Chưa đến nửa ngày, cậu đã dám tự quẫy nước.

Những ông bố thích chơi và ưa thử thách thường sẵn lòng để con thử việc khó hơn một chút. Khi con chưa làm được, họ cũng sẵn sàng ở bên để con thử lại.

Lúc con ngã, sặc nước hay làm hỏng một việc, một câu “Không sao, thử lại nào” của bố đôi khi có tác dụng hơn mười câu “Cẩn thận đấy”.

Những đứa trẻ thường xuyên chạy nhảy, nô đùa với bố có thể bớt sợ va vấp và mạnh dạn tiến lên. Đó là sự bền bỉ trẻ có dịp rèn khi được tự thử sức.

Bố có thể bắt đầu chăm con từ ba việc

1. Chủ động đảm nhận việc chăm con

Mỗi tuần, bố có thể dành ít nhất hai khoảng thời gian trọn vẹn cho con. Cất điện thoại đi, cùng con chơi, trò chuyện và nô đùa.

2. Bắt đầu từ việc nhà

Lau bàn, thu quần áo, đổ rác đều là những việc bố có thể làm cùng con. Bố làm trước, trẻ nhìn rồi làm theo.

3. Cho con chạy nhảy và thử sức nhiều hơn

Trong phạm vi an toàn, hãy để con chạy, leo trèo và nhảy. Con vấp ngã nhẹ, bố có thể chờ một chút để con thử tự đứng dậy. Có cơ hội tự làm những việc ấy, trẻ dần mạnh dạn hơn.

Nhiều người mẹ đang gánh quá nhiều việc. Khi bố chủ động san sẻ, con có thêm chỗ dựa, mẹ cũng có thêm người cùng lo cho gia đình.

Nhìn cách bố yêu thương mẹ và chăm chút cho tổ ấm, trẻ dần hiểu hạnh phúc trong gia đình trông như thế nào.

Các ông bố có thể bắt đầu từ hôm nay. Có mặt và dành thời gian cho con đã là một khởi đầu. Biết bố ở bên, con sẽ mạnh dạn bước về phía trước.

Nguồn: Sohu