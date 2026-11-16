Cha mẹ càng kém cỏi, càng thích tỏ ra "hào phóng" trong 3 chuyện này

Một người mẹ trong khu chung cư từng khiến người chứng kiến chú ý vì hai tình huống liên tiếp.

Lần đầu, chị đứng dưới sảnh nói chuyện điện thoại, giọng hồ hởi: “Cậu đừng sốt ruột, mình ra ngay đây. Đi dạo với cậu cả ngày cũng được”.

Chị vừa cúp máy, cậu con trai đã níu chặt vạt áo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ hứa hôm nay đưa con đi thư viện mà”.

Chị đáp qua loa: “Để tuần sau nhé, hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài”.

Lần thứ hai là ở sân chung cư. Chị kiên nhẫn dạy con của bạn trượt ván, vừa đỡ vừa cười, chỉ đi chỉ lại từng động tác.

Con trai chị đứng bên cạnh, gọi to: “Mẹ ơi, mẹ đạp xe với con một lúc được không?”

Chị chỉ đáp hờ hững: “Con tự đi chơi đi”.

Suốt buổi sáng ấy, chị vui vẻ cười đùa với con của bạn. Còn con trai chị cứ lặng lẽ đứng bên cạnh, mong mẹ nhìn mình thêm một lần.

Cảnh ấy gợi nhớ cách nhiều bậc cha mẹ vẫn vô tình đối xử với con trong những chuyện hằng ngày.

3 kiểu tỏ ra “rộng rãi” khiến con tổn thương

1. Bạn bè gọi là có mặt, con rủ chơi thì lúc nào cũng bận

Bạn bè rủ đi ăn, đi mua sắm hay đánh bài, có người vừa nghe gọi đã sẵn sàng ra ngoài. Mưa gió cũng vẫn đến chỗ hẹn.

Thế nhưng khi con níu tay, nũng nịu xin “Mẹ chơi với con đi”, câu bật ra đầu tiên nhiều khi lại là “Mẹ mệt lắm”.

Cha mẹ vẫn yêu con, chỉ là đôi khi thấy những việc như xếp hình hay xem hoạt hình cùng con chẳng có gì thú vị. Có người mẹ còn nghĩ ngày nào cũng lo cho con từng bữa ăn, vậy đã đủ rồi.

Trẻ chưa hiểu hết những vất vả ấy. Điều con nhớ là mẹ cười nói vui vẻ với người ngoài, còn mỗi lần con rủ chơi, mẹ lại bảo “Để hôm khác nhé”.

Một hai lần có thể chẳng sao. Khi chuyện ấy lặp lại nhiều lần, con bắt đầu nghĩ: “Hình như mẹ không thích ở cạnh mình”. Với trẻ nhỏ, cảm giác ấy có thể in sâu, khiến con dần thiếu cảm giác an toàn khi muốn đến gần cha mẹ.

2. Con làm sai, một câu “Nó còn nhỏ” là cho qua

Ở sân chung cư, đôi khi có cảnh trẻ xô bạn, giật đồ chơi, còn cha mẹ vội nói đỡ: “Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện”.

Trẻ có thể chưa hiểu hết việc mình làm hoặc không cố ý. Khi ấy, cha mẹ có thể dẫn con đến xin lỗi, trả đồ chơi cho bạn và giải thích vì sao lần sau con cần hỏi trước khi lấy.

Nếu người lớn lần nào cũng lấy lý do “con còn nhỏ” để cho qua, trẻ dễ quen với suy nghĩ rằng mình gây chuyện rồi sẽ có người đứng ra giải quyết hộ. Lâu dần, con bỏ lỡ những dịp tập nhận lỗi và sửa sai ngay từ những việc nhỏ.

Các quy tắc và giới hạn cần được giữ ngay cả khi cha mẹ thương con và muốn đỡ lời cho con. Sau này, khi bước ra ngoài xã hội, con vẫn phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

3. Tự ý đem đồ của con tặng người khác ngay trước mặt con

Một người bạn dẫn con đến nhà đồng nghiệp chơi. Đứa trẻ vừa nhìn đã thích ngay con thỏ bông mà con gái chủ nhà quý nhất.

Người mẹ vừa rót trà vừa vui vẻ nói: “Thích thì cứ mang về nhé”.

Cô bé chẳng khóc òa. Em chỉ đứng sững tại chỗ, mãi một lúc lâu mới lí nhí: “Đó là đồ của con mà”.

Sau đó, cô bé kể rằng em đã dùng tiền tiêu vặt để mua con thỏ bông. Nó đã ở bên em rất lâu và là món đồ chơi em yêu quý nhất. Vậy mà trước khi đem tặng, mẹ chẳng hỏi em lấy một lời.

Điều khiến cô bé buồn là món đồ thuộc về mình mà mình lại chẳng được quyết định. Trong mắt khách, người mẹ có thể được khen là rộng rãi. Còn cô bé vẫn đứng đó, chưa kịp nói rằng mình muốn giữ con thỏ lại.

Nếu những chuyện như vậy cứ lặp lại, trẻ có thể dần ngại từ chối. Người khác vừa đề nghị, con đã quen miệng đồng ý, dù chính mình vẫn còn tiếc.

Cha mẹ có thể bắt đầu thay đổi từ ba việc nhỏ

1. Dành thời gian cho con trong lịch mỗi ngày

Cha mẹ có thể bắt đầu với 20 phút mỗi ngày, đặt điện thoại xuống và tập trung chơi cùng con.

Khi con đến tìm và việc đang làm có thể tạm dừng, mẹ có thể nói: “Nào, mẹ chơi với con 20 phút nhé”. Việc hẹn trước cũng giúp con biết lúc nào hai mẹ con sẽ kết thúc để chuyển sang việc khác.

Nếu thật sự quá mệt, mẹ có thể nói thẳng: “Hôm nay mẹ mệt lắm. Cho mẹ nghỉ 10 phút rồi mẹ sang chơi với con nhé”. Đến giờ đã hẹn, mẹ nhớ chủ động sang tìm con.

2. Khi cần xin lỗi, hãy để con tự nói

Khi con gây chuyện, cha mẹ nên tránh mắng con trước mặt mọi người hoặc vội vàng bào chữa thay con.

Cha mẹ có thể nắm tay con, đưa con đến trước mặt bạn và khuyến khích con tự nói: “Tớ xin lỗi. Tớ không nên giật đồ chơi của cậu”.

Sau khi con xin lỗi, cha mẹ có thể đợi về nhà rồi bình tĩnh nói chuyện thêm. Con có cơ hội sửa việc mình đã làm sai mà vẫn được người lớn đối xử tôn trọng.

3. Đồ của con thì hỏi ý con trước

Khi họ hàng đến chơi và muốn mang một món đồ chơi của trẻ về, cha mẹ có thể nói: “Cái này phải hỏi cháu đã, vì đây là đồ của cháu”.

Nếu con đồng ý, hãy để con tự tay đưa món đồ. Nếu con còn tiếc, cha mẹ có thể giúp con từ chối khéo: “Đây là món cháu rất thích. Hôm khác nhà mình gửi bé một món khác nhé”.

Khi được quyền quyết định trong những việc như vậy, trẻ hiểu rằng cảm xúc và đồ đạc của mình đều đáng được tôn trọng.

Những điều nhỏ trẻ có thể nhớ rất lâu

Nhiều khi cha mẹ chẳng có ý làm con tổn thương. Một lời hẹn bị dời lại, một câu nói đỡ hay một món đồ đem tặng đều có thể xảy ra trong chốc lát. Trẻ lại dễ nhớ chính những khoảnh khắc tưởng chừng chẳng đáng kể ấy.

Rộng rãi vốn là điều tốt. Sự rộng rãi ấy cũng cần đi cùng việc giữ lời với con, giúp con chịu trách nhiệm khi làm sai và hỏi ý con trước khi quyết định chuyện thuộc về con.