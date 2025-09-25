Nghệ sĩ ưu tú 38 tuổi có khoảnh khắc cam thường xứng danh "diễn viên đẹp nhất Việt Nam"

Mới đây, 1 đoạn video quay lại NSƯT Kim Tuyến trong buổi fitting trang phục đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng, chứng minh visual vô cùng xuất sắc và bất chấp tuổi tác của cô. Không cần chỉnh sửa hay tạo hình lồng lộn, gương mặt thanh thoát, đường nét hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng của mỹ nhân sinh năm 1987 vẫn đủ để chinh phục người nhìn. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, trẻ trung rạng rỡ chẳng hề thua kém các minh tinh đình đám châu Á. Chính vì vậy, nhiều khán giả còn ưu ái gọi Kim Tuyến là nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam - minh chứng rõ ràng cho sức hút vượt thời gian của cô.

NSƯT Kim Tuyến gây ấn tượng với visual nhẹ nhàng và xinh đẹp qua clip cam thường khi tham gia buổi fitting của NTK Linh San. (Nguồn: multimedia.show)

Kim Tuyến thu hút ngay từ khi xuất hiện với mái tóc đen dài suôn mượt, gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng nụ cười nhẹ nhàng, toát lên khí chất vừa sang trọng, vừa gần gũi. Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, thậm chí ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn theo thời gian. Thậm chí, nhan sắc thật của người đẹp qua đoạn clip quay bằng cam thường còn xuất sắc hơn cả clip do chính người đẹp up trên trang cá nhân (đã có lớp filter nhẹ để da sáng, môi hồng hơn).

Đoạn clip do chính NSƯT khoe trên trang cá nhân đã qua lớp filter chỉnh sáng da, môi má hồng nhẹ.

Mặc từ trang phục đời thường cho đến các thiết kế cầu kì của NTK Linh San, Kim Tuyến đều ghi điểm nhờ thần thái tự tin và phong thái dịu dàng. Lớp makeup nhẹ nhàng vẫn làm nổi bật visual sắc nét, nụ cười rạng rỡ cùng làn da "bánh mật" khỏe khoắn của nữ diễn viên. Ở tuổi 38, trạng thái làn da của cô vẫn giữ được độ căng khỏe, tươi tắn và ít khuyết điểm. Body chuẩn chỉnh của nữ diễn viên cũng là điểm sáng khiến dân tình không tiếc lời khen ngợi.

Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Kim Tuyến qua ống kính cam thường.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Kim Tuyến, thậm chí cho rằng khó diễn viên nào ở Việt Nam vượt qua được vẻ đẹp này.

Đây cũng không phải là lần đầu Kim Tuyến ghi điểm qua ống kính cam thường. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng nhiều lần nhận được lời khen có cánh với sắc vóc gợi cảm, cuốn hút.

Kể từ khi ra nhập làng giải trí, Kim Tuyến đã tạo được nhiều dấu ấn với khán giả nhờ vẻ đẹp sắc sảo pha chút dịu dàng đậm chất Á Đông, cùng ánh mắt sâu lắng đầy cuốn hút. Nhan sắc của cô là sự hòa quyện giữa hiện đại và cổ điển, tạo nên khí chất sang trọng hiếm có, giúp nữ diễn viên thường xuyên được chọn cho những vai mỹ nhân quý tộc hay nhân vật cổ trang. Không đặt nặng chuyện “làm đẹp bằng mọi giá”, Kim Tuyến từng tiết lộ cô ưu tiên rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái và duy trì vóc dáng cân đối. Chính lối sống khoa học cùng phong thái tự tin đã nữ diễn viên giữ vững phong độ nhan sắc trong ngần ấy năm.

Gần đây, bà mẹ 1 con cũng khiến hơn 2 triệu người mê mẩn khi khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, săn chắc trong bộ ảnh bikini, cho thấy khả năng quản lý cơ thể vô cùng tốt.