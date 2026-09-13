Ngay lúc này! Hội mẹ bầu miền Bắc đang rần rần rủ nhau làm điều này

“Mẹ đăng ký chưa?”, “Thử gửi đề cử đi, biết đâu được lên Gala!”, “Mẹ bầu nào đang ở miền Bắc thì vào xem ngay nhé!”… Những lời rủ rê đang xuất hiện ngày một nhiều trong các hội nhóm mẹ bầu những ngày gần đây.

Không phải một cuộc thi đòi hỏi mẹ phải trình diễn tài năng hay sở hữu thai kỳ “hoàn hảo”, điều khiến các mẹ hào hứng chính là cơ hội kể lại hành trình mang thai theo cách riêng của mình. Đó là hạng mục “Mẹ bầu thảnh thơi” thuộc WeFamily Awards 2026 – giải thưởng tôn vinh những câu chuyện tích cực trong hành trình làm cha mẹ, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.

“Mẹ tham gia đi, câu chuyện của mẹ cũng xứng đáng được kể!”

Trong một nhóm trò chuyện của các mẹ bầu, chỉ cần một người chia sẻ thông tin về chương trình, ngay lập tức những người còn lại đã thi nhau “tag” bạn bè.

Người nhắc cô bạn đang duy trì thói quen tập yoga suốt thai kỳ. Người nhớ đến bà mẹ dù nghén nặng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Có người lại muốn tự đề cử chính mình, bởi sau nhiều tháng lo lắng, họ đã học được cách chăm sóc bản thân và tận hưởng từng chuyển động nhỏ của em bé trong bụng.

Sự rộn ràng ấy xuất phát từ một lý do rất giản dị: “Mẹ bầu thảnh thơi” không tìm kiếm hình mẫu người mẹ không bao giờ mệt mỏi, không nghén, không tăng cân hay lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu.

Hạng mục muốn tôn vinh những phụ nữ mang thai có tư duy chủ động, biết chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, giữ tinh thần tích cực và tìm thấy niềm vui trong hành trình đón chờ con chào đời.

Một thai kỳ “thảnh thơi” vì thế không đồng nghĩa với việc mẹ chẳng có bất kỳ nỗi lo nào. Đó có thể là quá trình mẹ học cách lắng nghe cơ thể, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và đi khám đúng lịch. Đó cũng có thể là khi mẹ biết tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì âm thầm chịu đựng; biết nghỉ ngơi khi mệt và không ép bản thân chạy theo những tiêu chuẩn hoàn hảo trên mạng xã hội.

Mỗi sự thay đổi nhỏ đều có thể trở thành một câu chuyện đáng được chia sẻ.

Khi sự “phi thường” không chỉ được đo bằng hy sinh

WeFamily Awards là giải thưởng tôn vinh những câu chuyện, nhân vật và gia đình truyền cảm hứng tích cực trong hành trình làm cha mẹ. Chương trình hướng đến việc lan tỏa tình yêu thương, tư duy nuôi dạy con hiện đại và tinh thần sẻ chia trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.

Thông điệp được lựa chọn cho WeFamily Awards 2026 là “Phi thường mẹ ơi!”.

Trong nhiều năm, sự phi thường của người mẹ thường được nhắc đến qua những tháng ngày nhọc nhằn: mẹ có thể chịu đựng bao nhiêu, thức bao nhiêu đêm vì con hoặc gác lại bao nhiêu ước mơ riêng cho gia đình.

Nhưng hành trình làm mẹ không chỉ có hy sinh và chịu đựng.

Phi thường còn là khi người phụ nữ dám bước ra khỏi áp lực phải trở thành một người mẹ hoàn hảo. Là khi mẹ chủ động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, biết yêu thương bản thân, theo đuổi ước mơ và đón nhận việc làm mẹ bằng tâm thế tích cực.

Đôi khi, sự phi thường chỉ đơn giản là một gia đình biết nắm tay nhau để mẹ không phải đi qua thai kỳ một mình; người cha chủ động đồng hành và ông bà, người thân trở thành điểm tựa đúng lúc.

Khi mẹ bình an và được nâng đỡ, em bé cũng được lớn lên trong nguồn năng lượng tích cực ngay từ những tháng đầu tiên.

“Mẹ bầu thảnh thơi” tìm kiếm những câu chuyện như thế nào?

Để tham gia, mẹ không nhất thiết phải là người nổi tiếng, sở hữu hàng nghìn người theo dõi hay có một câu chuyện quá khác thường. Điều quan trọng là hành trình ấy có thật, mang năng lượng tích cực và có khả năng truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác.

Ban tổ chức tìm kiếm những mẹ bầu chủ động xây dựng lối sống thai kỳ khoa học, từ chế độ dinh dưỡng, vận động đến cách chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đó có thể là một người mẹ duy trì việc tập luyện phù hợp dưới sự hướng dẫn chuyên môn; một mẹ bầu biết cân bằng công việc và nghỉ ngơi; hoặc người đã vượt qua những lo lắng để tìm lại niềm vui trong thai kỳ.

Sự rạng rỡ cũng không chỉ nằm ở váy áo hay những bức ảnh đẹp. Đó còn là trạng thái mẹ hiểu cơ thể, trân trọng bản thân và không để những áp lực vô hình che lấp niềm hạnh phúc khi chờ con đến.

Câu chuyện tham gia cần bảo đảm tính xác thực, minh bạch và có thể kiểm chứng. Những nội dung có trẻ em phải văn minh, an toàn, tôn trọng quyền riêng tư và không đặt trẻ vào tình huống nguy hiểm hoặc nhạy cảm để thu hút sự chú ý.

Gửi đề cử, mẹ bầu có cơ hội nhận quà siêu hấp dẫn

Một trong những thông tin đang khiến các hội nhóm mẹ bầu đặc biệt quan tâm là chính sách quà tặng dành riêng cho hạng mục “Mẹ bầu thảnh thơi”.

Theo thông tin từ chương trình, 100% mẹ bầu có tên trong danh sách ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC sẽ nhận được gói quà tặng trị giá tới 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 5 đề cử xuất sắc nhất sẽ được xướng tên trên sân khấu Gala WeFamily Awards 2026 và nhận gói quà tặng trị giá tới 5 triệu đồng. Các mẹ còn có cơ hội nhận vé VIP tham dự sự kiện với sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng và được tặng thêm vé để người thân cùng tham gia.

Tuy nhiên, điều đáng nhớ hơn cả một phần quà có lẽ là việc câu chuyện của mẹ được nhìn thấy và lan tỏa. Một trải nghiệm nhỏ của người này đôi khi có thể trở thành lời động viên rất lớn dành cho người khác.

Một mẹ bầu từng hoang mang vì cơ thể thay đổi có thể tìm thấy sự đồng cảm. Một người đang mệt mỏi vì áp lực làm mẹ hoàn hảo có thể nhận ra rằng mình hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi. Một gia đình cũng có thể hiểu rằng thai kỳ không phải hành trình riêng của phụ nữ.

Ai có thể tham gia?

Hạng mục “Mẹ bầu thảnh thơi” trong đợt đề cử này dành cho:

Mẹ bầu đang sinh sống tại khu vực miền Bắc. Thai kỳ ở giai đoạn từ 3 đến 8 tháng tại thời điểm diễn ra Gala WeFamily Awards 2026, ngày 4/10/2026.

Thời gian nhận đề cử kéo dài từ 15 giờ ngày 8/9 đến 23 giờ 59 phút ngày 16/9/2026.

Các mẹ có thể tự kể câu chuyện của mình hoặc đề cử một mẹ bầu khác mà mình cảm thấy yêu quý, ngưỡng mộ. Đó có thể là bạn thân, đồng nghiệp, chị gái, em gái hay một thành viên trong hội nhóm đã truyền cho mọi người nguồn năng lượng tích cực.

Chỉ vài bước để hoàn thành đề cử

Cách tham gia được thiết kế khá đơn giản:

Bước 1: Truy cập website chính thức tại wefamily.kidsplaza.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại.

Bước 3: Nhấn nút “Gửi đề cử” trên màn hình.

Bước 4: Chọn “Tự đề cử” hoặc “Đề cử người khác”. Bước 5: Điền đầy đủ thông tin, lựa chọn hạng mục “Mẹ bầu thảnh thơi” và gửi đề cử.

Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên 50% điểm bình chọn của cộng đồng và 50% điểm của Hội đồng thẩm định. Điều này vừa tạo cơ hội để cộng đồng đồng hành cùng các mẹ, vừa bảo đảm câu chuyện được đánh giá dựa trên những tiêu chí về tính xác thực, giá trị truyền cảm hứng và sự phù hợp với thông điệp của chương trình.

Đừng nghĩ câu chuyện của mình quá bình thường

Có mẹ vẫn còn ngần ngại: “Mình có làm được điều gì đặc biệt đâu mà tham gia?”.

Nhưng chính những điều tưởng như bình thường ấy lại có thể tạo nên một hành trình đáng nhớ. Mỗi ngày cố gắng ăn đủ bữa dù đang nghén, kiên trì vận động nhẹ nhàng, học cách nói ra nhu cầu của mình, cho phép bản thân nghỉ ngơi hay giữ một tinh thần vui vẻ để chờ con – tất cả đều là những lựa chọn đáng trân trọng.

WeFamily Awards 2026 không chỉ tìm kiếm những người mẹ đã vượt qua biến cố lớn. Chương trình còn muốn tôn vinh những người phụ nữ dũng cảm lựa chọn sống bình an, hạnh phúc và chủ động trong hành trình làm mẹ.

Vì thế, nếu bên cạnh bạn có một mẹ bầu đang sống thật rạng rỡ, đừng ngại nhắn ngay: “Mẹ tham gia đi kìa!”.

Còn nếu người đó chính là bạn, hãy mạnh dạn tự đề cử. Bởi biết đâu câu chuyện tưởng như rất đỗi bình thường của bạn lại chính là điều một người mẹ khác đang cần được nghe hôm nay.