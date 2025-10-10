Ngàn lần biết ơn 4 bảo bối skincare đã đến với thế giới: Như có ma thuật xinh đẹp, càng dùng càng thấy quá đã!

Việc làm đẹp không chỉ là trang điểm mà là chăm sóc bản thân từ những bước nhỏ nhất. Dưới đây là 4 sản phẩm bạn có thể dùng vào buổi tối để "giải tỏa" căng thẳng cho da, tóc và mắt, cảm nhận sự thư giãn cực "chill", quan trọng là Shopee đang có sự kiện "10.10 Đại Tiệc Thương Hiệu - Siêu Nhanh Siêu Rẻ" nên bạn dễ dàng chốt đơn với giá hời.

1. Mặt nạ đất sét Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Đối diện với khói bụi, lớp trang điểm, ánh sáng, làn da rất dễ bị tắc nghẽn và xỉn màu. Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque nổi tiếng với khả năng làm sạch sâu và thu nhỏ lỗ chân lông chính là "bộ lọc" giúp da được thở.

Thành phần chính của em này là đất sét trắng Amazon (Amazonian White Clay) - loại "đất thần" được người bản địa Brazil sử dụng như một liệu pháp thanh lọc và giảm căng thẳng cho da. Cùng với đất sét Bentonite, sản phẩm giúp hút dầu thừa, cặn trang điểm và kem chống nắng còn sót lại. Trong khi đó, chiết xuất nha đam đóng vai trò làm dịu, cấp ẩm và giữ cho da mềm mịn, không bị khô căng sau khi rửa.

Kết cấu kem mịn dễ tán, tạo cảm giác mát lạnh và thoải mái khi đắp. Sau khoảng 10 - 15 phút, mặt nạ khô lại, nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông mà không gây kích ứng. Kết quả là làn da sạch thoáng, sáng hơn, lỗ chân lông trông nhỏ lại, và bề mặt da trở nên đều màu, mịn màng hơn.

2. Dung dịch loại bỏ tế bào chết giảm mụn Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant 118ml

Đây là sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học bán chạy toàn cầu, nổi tiếng vì khả năng giúp da sạch sâu, mịn màng và sáng khỏe mà không gây bong tróc hay kích ứng. Với 2% BHA (Beta Hydroxy Acid hay còn gọi là Salicylic Acid), dung dịch này len lỏi vào sâu trong lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn tích tụ - nguyên nhân chính gây mụn đầu đen và lỗ chân lông to. Khác với những loại tẩy da chết dạng hạt, BHA hoạt động nhẹ nhàng hơn, không mài mòn da mà vẫn giúp bề mặt da trở nên láng mịn, đều màu hơn sau vài tuần sử dụng.

Bên cạnh đó, chiết xuất trà xanh trong công thức giúp làm dịu da, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên và ngăn tình trạng khô căng sau khi dùng acid. Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh khiến sản phẩm này trở thành bước "refresh" cực kỳ dễ chịu trong chu trình skincare, nhất là vào cuối ngày khi da cần được làm mới và nghỉ ngơi. Dịp 10/10, Shopee có deal sale hơn 100K cho em này, nếu giờ không chốt đơn thì chờ tới khi nào?

3. Tinh dầu dưỡng giúp tóc bóng mượt & giảm chẻ ngọn - Kérastase Elixir Ultime Oil 75ml

Mái tóc cũng cần được nghỉ ngơi như làn da. Kérastase Elixir Ultime Oil là bảo bối mang lại mái tóc mềm mại, óng ả chuẩn salon. Phiên bản mới của tinh dầu dưỡng huyền thoại này chứa chiết xuất từ hơn 2.500kg Hoa Trà Pháp quý hiếm, kết hợp cùng dầu Marula và Argan, mang lại hiệu quả nuôi dưỡng và phục hồi vượt trội.

Hơn nữa, chất dầu của em này cũng mỏng nhẹ, dễ thấm, không gây bết dính, giúp từng sợi tóc được bao phủ bởi lớp dưỡng mềm mượt và ánh bóng tự nhiên. Chỉ vài giọt trước khi cũng đủ để tóc trở nên bóng mượt suốt 2 ngày, giảm đến 83% tình trạng chẻ ngọn, đồng thời được bảo vệ khỏi nhiệt độ lên đến 230°C - lý tưởng cho những cô nàng thường xuyên sấy, uốn hay tạo kiểu. Em này cũng đang được Shopee sale gần 20%, đúng là quá rẻ cho một cuộc tình.

Nơi mua: Kerastase Official Store

4. Kem mắt Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Crème Multi-Recovery Eye Cream 15ml

Đôi mắt thường là nơi "tố cáo" rõ nhất dấu hiệu mệt mỏi. Em kem dưỡng nhà Estée Lauder này đã quá nổi, cũng là 1 lựa chọn đáng thử với khả năng làm sáng quầng thâm chỉ trong 2 tuần, giảm nếp nhăn và phục hồi sức sống rõ rệt.

Công thức gel-cream mỏng nhẹ, mát mịn, dễ thấm nhanh vào da, phù hợp cả ngày lẫn đêm. Bên cạnh đó là công nghệ độc quyền FR-Defense™ giúp chống lại các kích ứng từ ô nhiễm và ánh sáng xanh - thủ phạm hàng đầu khiến vùng da quanh mắt nhanh lão hóa; Chronolux™ peptide thúc đẩy khả năng phục hồi tự nhiên, làm mờ quầng thâm xanh - tím - nâu, đồng thời cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm sâu đến 100 giờ chỉ sau một lần thoa.

Dưỡng ẩm, phục hồi, chống oxy hóa - tất cả gói gọn trong một hũ kem mắt nhỏ nhắn nhưng mang đến hiệu quả lớn.