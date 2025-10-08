Kiểu đánh má hồng "Hoàng gia" khiến ai nhìn cũng cảm thấy xao xuyến

Cảm hứng mới nhất cho xu hướng này đến từ kiểu má hồng của Nữ hoàng Marie Antoinette – vị hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp, cũng là một trong những biểu tượng thời trang, làm đẹp nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Marie-Antoinette với bông hồng, 1783, sơn dầu trên canvas.

Má hồng trở lại đầy mạnh mẽ

Trên các nền tảng mạng xã hội Âu Mỹ, phong cách “má hồng bừng bừng” (Blush Blindness) đang phủ sóng, nghĩa là đánh nhiều má hồng đến mức khi nhìn lại chính mình cũng thấy… hơi ngượng. Nhưng đừng lo, xu hướng này vẫn tiếp tục thịnh hành. Tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân Hè 2026, phong cách má hồng rực rỡ này vẫn xuất hiện dày đặc, chứng minh rằng Thu 2025 là mùa mà ai cũng nhuốm sắc hồng.

Quay lại lịch sử, phong cách “má hồng bừng bừng” bắt nguồn từ chính Marie Antoinette. Sinh ra ở Áo và kết hôn với vua Louis XVI của Pháp năm 1770, bà nhanh chóng trở thành biểu tượng xa hoa. Dù bị xem là “hoàng hậu mê xa xỉ”, nhưng gu thẩm mỹ của bà vẫn giúp bà trở thành một biểu tượng thời trang – sắc đẹp kinh điển. Hình ảnh làn da trắng mịn, má hồng đậm, mái tóc bới cao nhuộm trắng cùng nốt ruồi duyên dáng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận suốt nhiều thế kỷ.

Marie Antoinette và dấu ấn văn hóa hiện đại

Thực tế, phong cách này từng được khơi dậy mạnh mẽ vào năm 2006 qua bộ phim Marie Antoinette do Sofia Coppola đạo diễn, đưa bà từ trang sách lịch sử ra đời sống đương đại. Từ đó, “mỹ học Marie Antoinette” thỉnh thoảng lại xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Gần đây nhất, tháng 9/2025, một triển lãm lấy cảm hứng từ bà đã mở cửa tại London. Cùng thời điểm, Manolo Blahnik tung ra bộ sưu tập giày capsule mới lấy ý tưởng từ Marie Antoinette, càng khiến giới làm đẹp và thời trang “phát sốt” khi thi nhau tái hiện kiểu má hồng biểu tượng.

Thế nào là “má hồng Nữ hoàng Marie Antoinette”?

Từ tranh vẽ, phim ảnh, nhân vật hoạt hình đến trang phục Halloween, hình ảnh Marie Antoinette luôn gắn với đôi má hồng rực rỡ, đậm nét, tạo nên sự tương phản nổi bật. Má hồng chính là phần nổi bật nhất trong phong cách của bà: trẻ trung, ngọt ngào, và đặc biệt cuốn hút – ngay cả dưới ánh nến.

Cách tái hiện má hồng kiểu Marie Antoinette trong hiện đại

Về màu sắc, sắc hồng baby pink là lựa chọn không thể thiếu, tôn lên làn da trắng sáng và tạo sự đối lập với má hồng đỏ hoặc cam. Tuy nhiên, theo Robin Black, trong trang điểm hiện đại, vị trí và cường độ tán má quan trọng hơn màu sắc. Bà khuyên nên chọn tông má hợp với màu da, kết hợp cùng nền mịn, thật và hơi ánh lụa – giống hiệu ứng da thời Marie Antoinette.

Black gợi ý dùng phấn nền dạng lỏng để tạo lớp nền mượt, hoặc kết hợp kem nền + phấn để tăng độ dày và hiệu ứng “thật”. Với má hồng, cô gợi ý Sisley Phyto-Blush No.2 (Rosy Fuchsia) – gam hồng tươi rực rỡ, hợp nhiều tông da. Người da ngăm có thể thử layering hoặc chọn gam tím đỏ, đỏ đậm hay màu nho. Nếu muốn kết hợp hai xu hướng, tạo hiệu ứng “má hồng cháy nắng” gần như rám nắng, thì Phyto-Blush No.3 (Papaya) là lựa chọn hoàn hảo.

Đánh má hồng ở vị trí nào là chuẩn?

Black nhận thấy cách đánh má hồng của Nữ hoàng Marie Antoinette khá giống với phong cách “má hồng bạn trai” (boyfriend blush). Cô cho biết: “Hãy thoa má hồng ở chính giữa gò má (apple zone), sau đó tán nhẹ xuống dưới và hướng ra ngoài về phía đường chân tóc, mô phỏng sắc ửng hồng tự nhiên của tuổi trẻ”. Kỹ thuật này giúp tăng chiều sâu và mang lại cho gương mặt một nét tinh tế.

Gợi ý sản phẩm:

