Ngắm những mẫu vàng dự kiến đắt khách nhất ngày vía Thần Tài

Trong phong tục của người dân Việt Nam, Thần Tài là vị thần đem lại tiền tài, may mắn đến cho gia đình. Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm), nếu mua vàng sẽ được Thần Tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, tài lộc.



Với những người buôn bán và làm kinh doanh, đây là một ngày rất quan trọng để sắm vật phẩm và lễ vật cúng lấy vía Thần Tài, mong một năm làm ăn thuận lợi, nhiều may mắn tài lộc, "tiền vào như nước".

Thấu hiểu nhu cầu của người dân, năm nay nhiều công ty vàng bạc trang sức đá quý đã thiết kế và tung ra hàng loạt sản phẩm vàng Thần Tài mới lạ, tinh xảo như các loại vàng ép vỉ, vàng nhẫn trơn, vàng trang sức…với nhiều trọng lượng đa dạng với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng như vàng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ.

Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo đa dạng về trọng lượng như loại 10 chỉ, 5 chỉ, 3 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ, 0,5 chỉ giúp khách hàng thoải mái lựa chọn.

Ghi nhận tại hệ thống cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải, hệ thống đã tung ra thị trường vàng các sản phẩm Thần Tài mới lạ, tinh xảo như các loại vàng ép vỉ, vàng nhẫn trơn, vàng trang sức… với nhiều trọng lượng đa dạng với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng như vàng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ.



Hình tượng mèo tài lộc cho sức mạnh, giúp thu hút vượng khí, công danh hiển đạt, sự nghiệp vinh quang, kinh doanh tấn tài tấn lộc được nhiều thương hiệu đưa vào trong sản phẩm vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng đưa ra các combo sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu phong thuỷ, biểu tượng phát tài phát lộc với giá chỉ từ 499.000 đồng

Đồng xu Kim Mão tài lộc với hình ảnh chú mèo - linh vật của năm 2023

Đặc biệt hơn, cho một năm mới thêm tài lộc và để một mùa Thần Tài không phải hối hả chen chúc, Bảo Tín Mạnh mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn khi quý khách hàng đặt hàng trước qua các kênh online từ 14/01 - 30/01/2023 ( tức ngày 23/12/2022 - 09/01/2023 Âm lịch):



- Giữ giá vàng tích trữ khi thanh toán trước 100% (Giá bán tương đương với giá tại thời điểm thanh toán)

- Giảm 5% trang sức Ý 10k khi đặt trước và thanh toán 100% giá trị.

- Miễn phí ship với đơn hàng đặt trước 10 âm lịch và lấy hàng vào ngày thần tài.

Với 30 năm hoạt động kinh doanh trong thị trường trang sức, tự hào là một trong những doanh nghiệp được nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải đã trở thành điểm đến của đông đảo khách hàng. Trong ngày Thần tài mùng 10 âm lịch sắp tới, khách hàng có Kim Bài Thần Tài ( được tặng khi mua hàng) sẽ cơ hội bốc thăm trúng thưởng những quà tặng giá trị như: tivi, bàn là hơi nước, nồi chiên không dầu,...tổng giá trị quà tặng lên tới 270.000.000 đồng.

Đến ngay Bảo Tín Mạnh Hải để đón lộc Thần Tài - khai xuân đại phát

Hotline: 024 2233 9999



Shopee: https://bit.ly/btmhshopee

Website: https://www.baotinmanhhai.vn/

Hệ thống cửa hàng:

MH1: 39 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Hà Nội.

MH2: 15 Quang Trung, Hà Đông - Hà Nội.

MH3: 16 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - Hà Nội.

MH4: 08 Hoàng Cầu, Đống Đa - Hà Nội.

MH5: 12B Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

MH6: 73 Thái Hà, Đống Đa - Hà Nội.

MH7: 217 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội.

MH8: 05 Tân Mai, Hoàng Mai - Hà Nội.