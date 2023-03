Ngắm nhìn phong cách thời trang "biểu tượng" của BLACKPINK trong tour diễn vòng quanh thế giới

Jennie vốn được gọi là "Chanel sống" nhờ gu thời trang đi trước xu hướng của mình và trang phục solo của nữ thần tượng cũng không ngoại lệ. Trong phần trình diễn "You and Me" solo của mình, Jennie thường mặc một chiếc áo crop top hoặc corset kết hợp với váy xếp nếp nhỏ, đi kèm với một đôi giày bệt. Tạo hình này khiến khán giả lập tức liên tưởng tới vũ công ba lê