Ngắm dàn diễn viên phim Hàn, ra ngay 10 set đồ vừa sang vừa nổi diện đi chơi Tết

Tết đến Xuân sang, trong thời điểm này, cô nàng nào cũng muốn có được diện mạo xinh tươi nổi bật. Từ chuyện làm đẹp cho đến style đều được các nàng chú trọng. Và nếu đang lăn tăn ý tưởng lên đồ đi chơi Tết thì bạn có thể học ngay từ dàn nữ diễn viên phim Hàn. Loạt outfit này vừa xinh tươi lại vừa sang chảnh, diện đi chơi Tết là nổi bần bật luôn.



Sánh đôi với tình trẻ trong Now, We're Breaking Up; Song Hye Kyo có style lên đồ trẻ trung. Và đây cũng là gợi ý tuyệt hay để bạn áp dụng cho Tết này. Đơn giản nhất, bạn cứ diện áo thun kẻ ngang mix cùng quần ống suông/ chân váy dài và khoác thêm blazer bên ngoài. Set đồ thanh lịch mà ưng mắt, ai cũng có thể diện đẹp.



Một gợi ý khác cũng xinh tươi không kém đó là set áo thun + chân váy họa tiết + áo khoác dáng ngắn.

Chiếc chân váy họa tiết chính là điểm nhấn trong set đồ, giúp người diện tăng vẻ thời thượng và trẻ trung. Song hành cùng set đồ này thì một đôi giày trắng đơn giản sẽ là sự lựa chọn hợp lý.

Với những cô nàng theo style thời thượng, hiện đại thì set váy sơ mi + boots da cao cổ là gợi ý rất đáng lưu tâm. Lối lên đồ này đảm bảo không bao giờ lỗi mốt mà còn giúp người diện luôn ghi điểm sang chảnh, hiện đại.

Nếu không thích lên đồ cầu kỳ mà vẫn ghi điểm sang xịn thì sơ mi lụa chính là thứ mà bạn không thể bỏ qua. Giống như Kim Seo Hyung trong Mine, chỉ cần diện 1 chiếc sơ mi lụa màu nổi là đảm bảo bạn đã ghi điểm thời thượng tức thì. Vì sơ mi đã có tông màu nổi bật nên bạn hãy mix cùng quần/ váy trơn màu nhẹ nhàng để cân bằng tổng thể.

Trong trường hợp muốn ghi điểm sang chảnh với những món đồ họa tiết thì 1 chiếc váy sơ mi như Lee Bo Young lại là gợi ý hợp lý. Vì váy vốn đã nhiều họa tiết cầu kỳ nên Lee Bo Young vô cùng thông minh khi hạn chế sử dụng quá nhiều phụ kiện, cô chỉ đeo thêm 1 chiếc thắt lưng mảnh đơn giản để tăng hiệu quả tôn dáng.

Kim Da Mi có style khá đơn giản trong phim mới nhưng set sơ mi dáng rộng + chân váy của cô cũng rất đáng để bạn học theo Tết này. Đây đều là những item cơ bản nhưng dáng áo rộng với phần tay xắn cao đã giúp cô ghi điểm thú vị, mới lạ.

Tuy chỉ là nữ phụ nhưng Roh Jeong Eui vẫn lấn lướt Kim Da Mi với style tiểu thư ấn tượng. Chẳng cần lên đồ cầu kỳ, Tết này chỉ cần diện áo khoác da cùng mũ beret như Roh Jeong Eui là bạn đã có set đồ chuẩn thời thượng khiến chị em mê mẩn.

Muốn hack đồ trẻ trung thì bạn có thể diện áo blouse mix cùng áo len và quần short. Toàn bộ outfit đều mang tông màu pastel xanh - trắng nhẹ nhàng. Một đôi boots cao cổ màu trắng sẽ là điểm nhấn hoàn hảo giúp cô tăng điểm thời thượng.



Nhiều chị em thường chọn diện vải tweed trong dịp Tết đầu Xuân. Và để thêm phần trẻ trung, bạn có thể học Roh Jeong Eui diện set váy + áo khoác vải tweed mang tông hồng đào xinh tươi. Set đồ nổi bật mà sang chảnh, đảm bảo ai diện lên cũng trẻ ra 5 tuổi.

Trong những buổi party đầu năm, một mẫu váy trễ vai tông hồng như của Joy sẽ giúp bạn ghi ấn tượng sang chảnh, gợi cảm. Váy mang tông hồng tạo cảm giác trẻ trung, để tăng hiệu quả tôn dáng, Joy đã mix váy cùng thắt lưng bản to.