Ngắm 15 outfit mùa lạnh đẹp nhất của TWICE để thấy nhóm rất sành điệu và có gu

Có sự nghiệp âm nhạc rực rỡ nhưng trong mảng phong cách, TWICE lại thường xuyên gặp phải những lời chê, đặc biệt là khi diện trang phục cao cấp.

Nói vậy không có nghĩa là style của các cô nàng nhóm TWICE kém thu hút. Trong những khoảnh khắc đời thường, phong cách của TWICE khá đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu và thời thượng, rất đáng để tham khảo. Nhất là khi sang đến mùa lạnh, dù thường xuyên lên đồ với những set layer, mix&match nhiều items khác nhau nhưng các cô nàng nhóm TWICE vẫn cho thấy gu phối đồ hết sức ổn áp. Ngắm những outfit đẹp nhất mùa lạnh sau đây của nhóm TWICE, chị em chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều.

Outfit của Nayeon có sự phối màu sắc rất thú vị. Điểm nhấn của bộ đồ chính là chiếc quần ống suông mang tông màu cam đất trông vừa trẻ trung, vừa "tây". Khi kết hợp chiếc quần nổi bật với áo thun, blazer kẻ, tổng thể trang phục toát lên vẻ thanh lịch, thời thượng.

Chỉ diện những items rất cơ bản như áo đen + quần skinny jeans và áo trench coat, cô nàng Jungyeon trông vẫn đầy phong cách. Đôi boots thấp cổ đúng là một lựa chọn tuyệt vời vì giúp outfit của cô trở nên ngầu hơn.

Mina sang trọng đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu trong bộ cánh gồm áo len + quần skinny jeans + áo khoác dạ. Lý do outfit này ghi trọn điểm sang xịn mịn chính là nhờ mẫu áo khoác kẻ có tông màu rất trang nhã, và đôi giày Mary Jane đậm chất tiểu thư.

Combo áo thun trắng + quần jeans ống đứng và blazer đã mang đến cho Nayeon vẻ ngoài thời thượng và thanh lịch. Thay vì diện giày màu trung tính, cô nàng đi sneaker màu mè để tạo điểm nhấn trẻ trung, nổi bật cho tổng thể.

Sự kết hợp giữa áo thun trắng + quần jeans và blazer đen là không bao giờ sai. Những lúc "lười", chẳng muốn mix đồ cầu kỳ, chị em cứ áp dụng công thức này thì "auto" sành điệu.

Thay vì diện quần âu đen, chị em mix quần skinny jeans đen với áo blazer như Chaeyoung thì vẻ ngoài sẽ năng động, trẻ trung hơn hẳn, độ thanh lịch thì không hề giảm sút.

Thêm một set đồ đơn giản nhưng đầy nữ tính, chuẩn tiểu thư nữa của Mina, đó chính là combo: áo len xám + chân váy dài + giày loafer. Phom dáng oversized giúp bộ đồ này trở nên phù hợp với mọi nàng. Tuy nhiên khi áp dụng, chị em nên sơ vin nửa vạt như Mina để có vẻ ngoài chỉn chu nhé!

Nayeon trông trẻ trung và ngọt ngào hết cỡ khi diện bộ suit váy. Cô nàng cũng tạo sự nổi bật, độc đáo hơn cho bộ đồ bằng cách layer bên trong áo len màu hồng tím, thay vì mặc áo len màu trung tính đơn giản.

Bộ đồ của Nayeon hết sức thời thượng, trẻ trung nhờ điểm nhấn là chiếc áo khoác denim bụi bặm. Ngoài ra, đây cũng là outfit cho hiệu quả tôn dáng tốt với những chi tiết như quần cạp cao, áo khoác dáng lửng và đôi loafer hở gót cực nịnh chân.

Set đồ của Nayeon rất thoải mái, phóng khoáng và độ sành điệu là không thể phủ nhận. Combo áo len + quần nhung gạch và denim jacket này quá lý tưởng để diện đi dạo phố cuối tuần.

Dahyun có được vẻ ngoài thời thượng chỉ bằng cách rất đơn giản là mix áo len trầm màu với quần jeans đen, ống suông. Với combo này, bạn cứ sơ vin thì điểm thời thượng sẽ được nâng cao.

Công thức áo sơ mi kẻ + cardigan + quần jeans trắng và sneaker của Dahyun vừa có được sự nổi bật, trẻ trung, lại vừa đảm bảo vẻ trang nhã cho người mặc.

Áo len nâu là một item rất "tây" và sang nhưng để có được vẻ ngoài trẻ trung, chị em nên mix với chân váy dài sáng màu, giày sneaker trắng như Dahyun. Đơn giản vậy thôi, người diện sẽ có được bộ đồ đẹp miễn chê.

Áo len màu kem là item xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi nàng, vì chỉ cần diện theo cách rất đơn giản là mix cùng quần trắng, đi giày sneaker trắng, vẻ ngoài đã thời thượng mà vẫn trang nhã.

Với combo áo sơ mi + quần jeans xanh cơ bản, chị em khoác ngoài áo dáng dài, họa tiết kẻ như Mina thì trông sẽ rất nổi bật, sang xịn.

