“Nếu có thể, đừng để bà ngoại trông cháu”: Một bà mẹ trẻ rơi nước mắt khi nói ra 3 lý do, nghe mà xót xa

Nếu trong gia đình có cả bà nội và bà ngoại đều có thể giúp trông cháu, nhiều bà mẹ sẽ chọn ai?

Theo kết quả của một cuộc khảo sát, không ít người lựa chọn để bà ngoại chăm cháu. Đây cũng là lý do vì sao trong nhiều gia đình hiện nay, người đảm nhận việc chăm sóc trẻ nhỏ chủ yếu lại là bà ngoại thay vì bà nội.

Gia đình của Tiểu Thấm cũng như vậy. Vì mẹ chồng sức khỏe không tốt, lại khó thích nghi với cuộc sống ở nhà con trai nên cuối cùng Tiểu Thấm đành nhờ chính mẹ ruột của mình đến giúp chăm cháu.

Thế nhưng sau một thời gian trải nghiệm việc bà ngoại chăm cháu, Tiểu Thấm lại nghẹn ngào chia sẻ với các bà mẹ khác:

“Nếu có thể, tốt nhất đừng để bà ngoại phải vất vả trông cháu.”

Những lời tâm sự của cô – một bà mẹ trẻ trong gia đình bình thường – đã nói lên nỗi lòng của rất nhiều gia đình, khiến nhiều người đọc không khỏi xúc động.

Vì sao nhiều gia đình chọn để bà ngoại trông cháu?

Theo chia sẻ của nhiều bà mẹ trẻ, việc nhờ bà ngoại chăm cháu thường xuất phát từ những lý do rất thực tế.

1. Mẹ ruột là người hiểu và thương con gái nhất

Tình cảm mẹ – con gái thường rất gắn bó. Khi sống cùng mẹ ruột, người con gái có thể nói chuyện thoải mái hơn, không cần quá giữ ý.

Nếu có tâm sự hay áp lực trong cuộc sống, cô cũng dễ dàng chia sẻ với mẹ. Ngược lại, người mẹ cũng hiểu và thông cảm cho những vất vả của con gái khi mang thai, sinh con và vừa phải chăm con vừa phải đi làm.

Chính vì vậy, nhiều bà mẹ trẻ cảm thấy ở bên mẹ ruột sẽ thoải mái và dễ chia sẻ hơn.

2. Bà ngoại ít khi làm căng thẳng quan hệ vợ chồng

Một số gia đình cho biết khi bà nội đến ở cùng để trông cháu, đôi khi mâu thuẫn giữa con dâu và mẹ chồng dễ xảy ra hơn.

Có người kể rằng từ khi mẹ chồng đến chăm cháu, mối quan hệ giữa cô và chồng ngày càng căng thẳng vì mẹ chồng thường đứng về phía con trai hoặc can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng.

Trong khi đó, nếu bà ngoại chăm cháu, nhiều người cho rằng bà thường cố gắng giữ hòa khí cho con gái và con rể, mong gia đình nhỏ của con được yên ấm.

3. Quan điểm nuôi dạy con dễ thống nhất hơn

Một vấn đề thường gây tranh cãi trong gia đình có người lớn chăm cháu là sự khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ.

Tuy nhiên, khi bà ngoại chăm cháu, con gái và mẹ thường dễ trao đổi và thống nhất hơn. Nếu có bất đồng, hai mẹ con cũng dễ nói chuyện thẳng thắn để tìm cách giải quyết.

Ngoài ra, do có nhiều điểm giống nhau trong thói quen sinh hoạt, mẹ và con gái cũng ít phải mất thời gian thích nghi hay nhường nhịn lẫn nhau.

Nhiều người cũng cho rằng bà ngoại thường xót con gái hơn, trong khi bà nội thường thương cháu hơn. Điều này không có nghĩa là bà nội không tốt, mà đơn giản bởi mẹ ruột luôn là người thương con gái nhất.

“Nếu có thể, đừng để bà ngoại trông cháu”: 3 lý do khiến nhiều người rơi nước mắt

Chính vì những lý do trên mà nhiều gia đình lựa chọn để bà ngoại chăm cháu. Nhưng sau khi trải qua thực tế, Tiểu Thấm lại chia sẻ rằng nếu có thể, tốt nhất không nên để bà ngoại phải gánh vác việc này.

1. Bà ngoại luôn sống rất dè dặt trong nhà con gái

Khi đến sống ở nhà con gái để chăm cháu, nhiều bà ngoại luôn cảm thấy mình giống như “khách”.

Họ thường cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, sợ rằng làm điều gì đó khiến con rể không vui. Từ việc nấu ăn có hợp khẩu vị hay không, đến việc chăm cháu có chu đáo hay không, bà đều tự nhắc mình phải thật cẩn thận.

Ngay cả khi con rể rất tôn trọng và lịch sự, nhiều bà ngoại vẫn cảm thấy đây không phải là nhà của mình nên luôn giữ ý.

2. Bà ngoại âm thầm gánh hết mọi vất vả thay con gái

Tiểu Thấm cho biết con đầu của cô cũng do bà ngoại chăm từ nhỏ.

Sau khi em bé chào đời, vì mẹ chồng không thể đến giúp nên mẹ cô đã rời quê lên ở cùng con gái để chăm cháu.

Ban đêm, bà thường để cháu ngủ cùng mình vì sợ con gái ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến công việc hôm sau. Ban ngày, bà gần như lo hết mọi việc trong nhà, từ chăm cháu đến làm việc nhà.

Ngay cả khi cháu ốm, bà vẫn thức đêm chăm sóc.

Trong nhiều gia đình, hình ảnh bà ngoại chăm cháu cũng tương tự như vậy: âm thầm gánh hết những vất vả để con gái được nhẹ nhõm hơn.

3. Bất chấp sức khỏe suy giảm, chỉ mong con gái bớt vất vả

Chăm trẻ nhỏ vốn là công việc rất vất vả. Ngay cả người trẻ khi trông trẻ cả ngày cũng dễ mệt mỏi, huống chi là người lớn tuổi.

Thế nhưng nhiều bà ngoại vẫn ngày ngày vừa chăm cháu vừa làm việc nhà mà hiếm khi than vãn.

Có một bà ngoại từng chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người xúc động: bà phải rời quê nhà hơn 1.000 km để đến giúp con gái trông cháu, trong khi chồng vẫn ở quê vì chưa nghỉ hưu.

Sau hơn nửa năm chăm cháu, sức khỏe của bà giảm sút rõ rệt. Do không quen khí hậu, cộng thêm việc chăm cháu và làm việc nhà liên tục, bà thường xuyên mất ngủ vào ban đêm.

Dù vậy, bà vẫn cố gắng tiếp tục vì không muốn con gái thêm vất vả.

Suy ngẫm sau câu chuyện

Trong suy nghĩ của nhiều người, bà nội chăm cháu được xem như trách nhiệm, còn bà ngoại chăm cháu là sự giúp đỡ.

Thực ra, dù là bà nội hay bà ngoại, việc họ giúp chăm cháu đều xuất phát từ tình thương dành cho con cái và gia đình.

Điều mà nhiều người nhận ra sau câu chuyện của Tiểu Thấm là: khi bà ngoại chăm cháu, họ thường âm thầm hy sinh rất nhiều mà không mong nhận lại điều gì.

Vì vậy, không phải bà ngoại không thể chăm cháu, mà đôi khi những tháng ngày bà vất vả vì con cháu khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Còn gia đình bạn thì sao? Ai là người chủ yếu chăm sóc em bé? Và có khi nào bạn nhìn thấy một khoảnh khắc khiến mình đặc biệt thương bà ngoại của con mình không?

Nguồn: Sohu