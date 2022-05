Netizen Trung tố Kim Tae Ri mặc váy fake tại Baeksang 2022, vô lý đến mức nhà phân phối phải lên tiếng đính chính

Tại lễ trao giải Baeksang 2022 mới đây, Kim Tae Ri đã diện 1 set váy trắng được cho là tới từ thương hiệu Brandon Maxwell. Shop thời trang cung cấp váy cho Kim Tae Ri là Kayla Bennet - cửa hàng chuyên phân phối lễ phục hàng hiệu, được rất nhiều sao Hàn tin tưởng lựa chọn. Ở Baeksang năm nay, Kayla Bennet đã cung cấp váy cho 2 nữ diễn viên đình đám là Kim Tae Ri và Kim Hye Soo.

Cư dân mạng Trung Quốc sau đó đã truyền tay nhau những bức ảnh so sánh mẫu váy của Kim Tae Ri so với với bản gốc của thương hiệu Brandon Maxwell. Nhận thấy một số điểm khác biệt so với bản gốc, ví dụ như phần khuy áo, netizen Trung lập tức cho rằng Kim Tae Ri đã mặc váy nhái tại sự kiện.

Ngay sau đó, một người hâm mộ đã nhắn tin riêng cho nhà cung cấp trang phục Kayla Bennet và nhận được phản hồi như sau: "...Cửa hàng của chúng tôi là nhà phân phối chính thức và độc quyền của thương hiệu Brandon Maxwell. Chiếc váy mà Kim Taeri mặc là váy chính hãng. Sự khác biệt trong chi tiết khoá lưng mà bạn quan tâm là do váy đã được chỉnh sửacho phù hợp với vóc dáng của Kim Tae Ri, để cô ấy có thể xuất hiện lộng lẫy nhất có thể tại Baeksang. Phần áo phía trên là thiết kế nguyên bản của Kaylabennet được làm dựa theo yêu cầu của Tae Ri..."

Kayla Bennet đã chính thức đính chính và lên tiếng khẳng định váy của Kim Tae Ri là hàng thật 100%. Cô chỉ chỉnh sửa chi tiết váy một chút cho phù hợp hơn mà thôi, ai ngờ cư dân mạng Trung không tìm hiểu rõ mà đã đưa ra cáo buộc cô diện hàng nhái rồi. Netizen Trung chắc hẳn đã có bài học đắt giá sau sự việc này, làm gì cũng phải tìm hiểu kỹ rồi hẵng đưa ra kết luận.



