"Nepo baby" hiếm hoi được lòng công chúng: Một lần cạo đầu đã khiến cả sự nghiệp lên hương

Giữa một thế hệ "it girl" liên tục thay đổi theo xu hướng, Iris Law lại nổi bật theo cách rất riêng. Cô không gây chú ý bằng những bộ cánh cầu kỳ hay hình ảnh hào nhoáng, mà chinh phục giới mộ điệu bằng gu mặc tối giản, mái tóc pixie bạch kim cá tính và thần thái phóng khoáng hiếm có.

Không chạy theo hình ảnh quyến rũ kiểu Hollywood, cũng không cố xây dựng phong cách xa cách, lạnh lùng của một siêu mẫu, con gái tài tử Jude Law lại nổi tiếng nhờ chính sự tự nhiên.

Iris xuất hiện với mái tóc tém bạch kim, gương mặt với lớp makeup tự nhiên, cùng outfit thoải mái nhưng vẫn rất ngầu, Đây là công thức tưởng đơn giản nhưng luôn tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Là con gái của tài tử Jude Law và nữ diễn viên Sadie Frost, Iris sinh năm 2000 trong một gia đình gắn bó mật thiết với ngành giải trí và thời trang. Tuy nhiên, thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ, cô từng bước xây dựng hình ảnh riêng bằng việc làm mẫu, xuất hiện trên các tạp chí và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Iris Law là con gái của tài tử Jude Law, ngôi sao đứng sau những bộ phim nổi tiếng như The Talented Mr. Ripley, Sherlock Holmes hay loạt bom tấn Fantastic Beasts.

Những năm đầu sự nghiệp, Iris gây chú ý khi góp mặt trong các chiến dịch của Burberry, Miu Miu hay Marc Jacobs, đồng thời liên tục xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang lớn.

Trong làn sóng "nepo baby" tràn ngập làng mốt những năm gần đây, người đẹp sinh năm 2000 là một trong số ít cái tên nhận được nhiều phản hồi tích cực. Công chúng thừa nhận cô có xuất phát điểm thuận lợi, nhưng điều giữ chân giới mộ điệu lại là phong cách nhất quán, khả năng tạo xu hướng và hình ảnh không phô trương. Sau vài mùa thời trang, người ta nhắc đến Iris nhiều hơn với tư cách một fashion muse của Gen Z, thay vì chỉ là "con gái Jude Law".

Vài năm trở lại đây, mỹ nhân Gen Z liên tục xuất hiện trong các chiến dịch của hàng loạt thương hiệu đình đám như Versace,...

...Marc Jacob,

Polo Ralph Lauren...

KNWLS

Người đẹp 26 tuổi cũng nhiều lần xuất hiện trên các ấn phẩm của Vogue, Perfect Magazine,...

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, Iris Law vẫn nhiều lần xuất hiện trên các sàn runway của nhiều nhà mốt danh tiếng.

Điều khiến Iris Law khác biệt không nằm ở số lượng chiến dịch quảng cáo, bìa tạp chí hay những lần ngồi hàng ghế đầu Fashion Week, mà là khả năng biến phong cách cá nhân thành một "thương hiệu". Iris không mặc đồ để gây sốc. Thay vào đó, mọi outfit đều mang cảm giác ngẫu hứng, không hề gồng hay gượng ép, như thể được chọn trong vài phút trước khi bước ra khỏi nhà.

Nếu Bella Hadid gắn với thẩm mỹ Y2K, Hailey Bieber là biểu tượng của phong cách "clean girl", thì Iris Law lại được nhắc đến như đại diện tiêu biểu của "model off-duty" (cách ăn mặc đời thường của các người mẫu khi rời sàn diễn). Đó là những bản phối tối giản, ưu tiên phom dáng và tỷ lệ hơn là logo hay những món đồ hào nhoáng. Quần jeans rộng, áo tank top trắng, áo baby tee, sneaker, loafer, giày ballet là những công thức Iris thường xuyên lặp lại, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn tạo cảm giác mới mẻ.

Cô gần như không cần đến những chiếc túi "IT Bag" đắt đỏ hay trang sức cầu kỳ để gây ấn tượng. Điều thu hút người đối diện nằm ở cách layer vừa đủ, tỷ lệ trang phục được tính toán khéo léo cùng thần thái có phần bất cần nhưng không hề xuề xòa. Chính sự tự nhiên ấy khiến phong cách của Iris trở nên dễ ứng dụng hơn nhiều "it girl" khác, đồng thời biến cô thành moodboard mặc đẹp được chia sẻ rộng rãi trên Instagram và TikTok.

Style đời thường của Iris rất trẻ trung, tự nhiên và tạo cảm giác dễ tiếp cận.

Một trong những quyết định thay đổi hoàn toàn hình ảnh Iris là màn "lột xác", xuống tóc cạo đầu năm 2021 (và sau này chính là kiểu tóc pixie như hiện tại). Với một người mẫu trẻ đang xây dựng hình ảnh, đây được xem là quyết định khá mạo hiểm bởi mái tóc ngắn vốn kén gương mặt và dễ khiến diện mạo trở nên quá cá tính. Thế nhưng, lựa chọn ấy lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Iris. Chỉ sau một thời gian ngắn, mái tóc tém không còn đơn thuần là kiểu tóc cô lựa chọn, mà trở thành dấu ấn nhận diện gắn liền với tên tuổi. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố, tại Fashion Week hay trong các chiến dịch thời trang, Iris gần như luôn được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ hình ảnh này.

Trước đây, Iris Law được công chúng biết đến với mái tóc nâu dài đầy nữ tính.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Iris Law cũng bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Năm 2022, cô góp mặt trong series Pistol của đạo diễn Danny Boyle và chấp nhận cạo đầu để hóa thân vào nhân vật. Chính quyết định táo bạo ấy lại vô tình tạo nên hình ảnh biểu tượng của Iris ngày nay. Sau khi phim đóng máy, cô không nuôi tóc dài trở lại mà giữ luôn kiểu pixie, biến nó thành dấu ấn nhận diện trong sự nghiệp người mẫu.

Không ít bài đăng, video và moodboard trên Instagram, TikTok hay Pinterest cũng lấy chính mái tóc của cô làm hình mẫu cho những ai muốn thử phong cách pixie. Kể từ lần "xuống tóc" ấy, Iris hiếm khi thay đổi hình ảnh. Mái tóc tém không chỉ giúp cô nổi bật trên sàn diễn hay ngoài đời thường mà còn trở thành đặc điểm nhận diện của người mẫu sinh năm 2000.

Không ít cư dân mạng gọi cô là "it girl tóc tém" của thế hệ Gen Z, thậm chí nhận xét Iris là một trong những gương mặt để tóc pixie đẹp nhất mạng xã hội hiện nay.

Nếu street style của Iris mang tinh thần phóng khoáng, gần gũi thì trên thảm đỏ, cô lại nghiêng về vẻ gợi cảm tối giản (sensual minimalism). Người mẫu sinh năm 2000 thường xuất hiện trong những thiết kế ôm sát cơ thể, váy slip bằng satin, đầm xuyên thấu hay các đường cắt xẻ vừa đủ để tôn vóc dáng mà không tạo cảm giác phô trương. Cô hiếm khi chọn những bộ váy công chúa nhiều tầng hay phom dáng cầu kỳ. Thay vào đó, Iris ưu tiên các thiết kế có đường cắt sắc sảo, bảng màu trung tính và chi tiết tinh giản, để thần thái cùng mái tóc pixie trở thành điểm nhấn lớn nhất của tổng thể.

Versace cũng là một trong những thương hiệu góp phần định hình hình ảnh của Iris Law trong vài năm gần đây. Không ít lần cô xuất hiện trên hàng ghế đầu, dự tiệc, trình diễn trên sàn runway nhiều BST của nhà mốt hay diện các thiết kế Versace lên thảm đỏ. Thay vì khai thác tối đa sự gợi cảm, hào nhoáng đậm chất Ý vốn là DNA của thương hiệu, Iris luôn tiết chế bằng cách tối giản phụ kiện, trang điểm nhẹ và giữ nguyên mái tóc pixie đặc trưng. Chính sự đối lập ấy khiến những bộ váy Versace trên người cô mang cảm giác trẻ trung, hiện đại hơn thay vì quá loè loẹt, lồng lộn.

Iris Law đã có nhiều fashion moment đáng nhớ với Versace, từ sàn runway, đến thảm xanh Met Gala.

Ngày nay, Iris không còn đơn thuần là một người mẫu hay con gái của tài tử Jude Law. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố London, Paris hay Milan, hay tại các event lớn như LHP Cannes, Met Gala, hình ảnh của cô đều nhanh chóng được các tài khoản thời trang chia sẻ như một moodboard mặc đẹp. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ, cũng chẳng phải tạo ra xu hướng gây tranh cãi, Iris Law cho thấy sức hút lớn nhất của thời trang đôi khi nằm ở cảm giác tự nhiên và nhất quán trong phong cách.

- Ảnh: Instagram, Vogue