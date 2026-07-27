"Nepo baby" hiếm hoi được lòng công chúng: Một lần cạo đầu đã khiến cả sự nghiệp lên hương
Ít ai ngờ quyết định cạo đầu vì một vai diễn lại giúp mỹ nhân sinh năm 2000 này trở thành biểu tượng tóc tém mới của làng thời trang.
Giữa một thế hệ "it girl" liên tục thay đổi theo xu hướng, Iris Law lại nổi bật theo cách rất riêng. Cô không gây chú ý bằng những bộ cánh cầu kỳ hay hình ảnh hào nhoáng, mà chinh phục giới mộ điệu bằng gu mặc tối giản, mái tóc pixie bạch kim cá tính và thần thái phóng khoáng hiếm có.
Là con gái của tài tử Jude Law và nữ diễn viên Sadie Frost, Iris sinh năm 2000 trong một gia đình gắn bó mật thiết với ngành giải trí và thời trang. Tuy nhiên, thay vì dựa vào danh tiếng của cha mẹ, cô từng bước xây dựng hình ảnh riêng bằng việc làm mẫu, xuất hiện trên các tạp chí và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.
Trong làn sóng "nepo baby" tràn ngập làng mốt những năm gần đây, người đẹp sinh năm 2000 là một trong số ít cái tên nhận được nhiều phản hồi tích cực. Công chúng thừa nhận cô có xuất phát điểm thuận lợi, nhưng điều giữ chân giới mộ điệu lại là phong cách nhất quán, khả năng tạo xu hướng và hình ảnh không phô trương. Sau vài mùa thời trang, người ta nhắc đến Iris nhiều hơn với tư cách một fashion muse của Gen Z, thay vì chỉ là "con gái Jude Law".
Điều khiến Iris Law khác biệt không nằm ở số lượng chiến dịch quảng cáo, bìa tạp chí hay những lần ngồi hàng ghế đầu Fashion Week, mà là khả năng biến phong cách cá nhân thành một "thương hiệu". Iris không mặc đồ để gây sốc. Thay vào đó, mọi outfit đều mang cảm giác ngẫu hứng, không hề gồng hay gượng ép, như thể được chọn trong vài phút trước khi bước ra khỏi nhà.
Nếu Bella Hadid gắn với thẩm mỹ Y2K, Hailey Bieber là biểu tượng của phong cách "clean girl", thì Iris Law lại được nhắc đến như đại diện tiêu biểu của "model off-duty" (cách ăn mặc đời thường của các người mẫu khi rời sàn diễn). Đó là những bản phối tối giản, ưu tiên phom dáng và tỷ lệ hơn là logo hay những món đồ hào nhoáng. Quần jeans rộng, áo tank top trắng, áo baby tee, sneaker, loafer, giày ballet là những công thức Iris thường xuyên lặp lại, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn tạo cảm giác mới mẻ.
Một trong những quyết định thay đổi hoàn toàn hình ảnh Iris là màn "lột xác", xuống tóc cạo đầu năm 2021 (và sau này chính là kiểu tóc pixie như hiện tại). Với một người mẫu trẻ đang xây dựng hình ảnh, đây được xem là quyết định khá mạo hiểm bởi mái tóc ngắn vốn kén gương mặt và dễ khiến diện mạo trở nên quá cá tính. Thế nhưng, lựa chọn ấy lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Iris. Chỉ sau một thời gian ngắn, mái tóc tém không còn đơn thuần là kiểu tóc cô lựa chọn, mà trở thành dấu ấn nhận diện gắn liền với tên tuổi. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố, tại Fashion Week hay trong các chiến dịch thời trang, Iris gần như luôn được nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ hình ảnh này.
Nếu street style của Iris mang tinh thần phóng khoáng, gần gũi thì trên thảm đỏ, cô lại nghiêng về vẻ gợi cảm tối giản (sensual minimalism). Người mẫu sinh năm 2000 thường xuất hiện trong những thiết kế ôm sát cơ thể, váy slip bằng satin, đầm xuyên thấu hay các đường cắt xẻ vừa đủ để tôn vóc dáng mà không tạo cảm giác phô trương. Cô hiếm khi chọn những bộ váy công chúa nhiều tầng hay phom dáng cầu kỳ. Thay vào đó, Iris ưu tiên các thiết kế có đường cắt sắc sảo, bảng màu trung tính và chi tiết tinh giản, để thần thái cùng mái tóc pixie trở thành điểm nhấn lớn nhất của tổng thể.
Versace cũng là một trong những thương hiệu góp phần định hình hình ảnh của Iris Law trong vài năm gần đây. Không ít lần cô xuất hiện trên hàng ghế đầu, dự tiệc, trình diễn trên sàn runway nhiều BST của nhà mốt hay diện các thiết kế Versace lên thảm đỏ. Thay vì khai thác tối đa sự gợi cảm, hào nhoáng đậm chất Ý vốn là DNA của thương hiệu, Iris luôn tiết chế bằng cách tối giản phụ kiện, trang điểm nhẹ và giữ nguyên mái tóc pixie đặc trưng. Chính sự đối lập ấy khiến những bộ váy Versace trên người cô mang cảm giác trẻ trung, hiện đại hơn thay vì quá loè loẹt, lồng lộn.
Ngày nay, Iris không còn đơn thuần là một người mẫu hay con gái của tài tử Jude Law. Mỗi lần xuất hiện trên đường phố London, Paris hay Milan, hay tại các event lớn như LHP Cannes, Met Gala, hình ảnh của cô đều nhanh chóng được các tài khoản thời trang chia sẻ như một moodboard mặc đẹp. Không cần những bộ cánh quá cầu kỳ, cũng chẳng phải tạo ra xu hướng gây tranh cãi, Iris Law cho thấy sức hút lớn nhất của thời trang đôi khi nằm ở cảm giác tự nhiên và nhất quán trong phong cách.
- Ảnh: Instagram, Vogue