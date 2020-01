Nên tránh mặc 2 kiểu trang phục này để không hứng "nghiệp" ngay đầu Xuân năm mới

Năm hết Tết đến là lúc ai ai cũng muốn kết thúc những gì đã cũ để mở ra những điều may mắn, an lành khởi động một năm mới viên mãn. Ngay từ cách chọn đồ diện trong những ngày đầu xuân mới, mọi người đã chú ý đến những bộ cánh nào nên mặc để mang lại may mắn; những bộ nào cần tránh tuyệt đối để không bị rông cả năm. Ngày bình thường thì mặc gì chẳng được, miễn là mình thích và hợp với bản thân, nhưng những ngày đầu năm mới bạn nên tránh tuyệt đối những bộ trang phục này để không phải tự nhận lấy nghiệp xuyên suốt cả năm.

Diện nguyên một cây đồ đen xì/ trắng toát

Là một trong những gam màu kinh điển của thời trang, màu đen hay trắng thể hiện sự huyền bí, sang trọng trong mọi hoàn cảnh, giúp người mặc luôn đẹp mọi góc nhìn. Tuy nhiên riêng ngày đầu xuân mới thì nên hạn chế sắc đen/ trắng một chút, bởi theo quan niệm của nhiều người hai gam màu này không mang lại sự may mắn nên cần hạn chế diện trong ngày đầu tiên của năm mới.

Nếu muốn diện đồ đen hay trắng thì đừng mặc nguyên cây từ đầu tới chân mà hãy nhấn nhá thêm họa tiết hoặc kết hợp cùng những tông màu khác để tổng thể hài hòa và có màu sắc hơn. Ngày đầu năm mới cũng nhờ vậy mà tươi vui rộn ràng hơn nhiều.

Mặc trang phục xuyên thấu/ngắn cũn hở hang quá đà

Chưa bao giờ mặc đồ hở hang táo bạo mà người mặc lại được khen tinh tế, duyên dáng cả. Nhất là với những ngày đầu năm mới khi mà sự duyên dáng, chỉn chu cần đặt lên hàng đầu thì những bộ cánh táo bạo lại càng bị soi xét hơn cả.

Bạn cứ nghĩ mà xem, đi chúc Tết họ hàng, bạn bè vậy mà cứ diện lên người những bộ đồ hở bạo, sexy thì ai nhìn mà không nóng mắt. Đừng nói là họ sẽ đánh giá bạn ở thời điểm đó, mà chuyện ăn mặc của bạn sẽ trở thành chủ đề bàn tán nguyên một năm tới.