Sau khi tình hình sức khỏe ổn định, nhan sắc của Triệu Lộ Tư ngày càng thăng hạng rõ rệt, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện đều dễ dàng tạo nên những khoảnh khắc “đốn tim” người hâm mộ. Không còn chỉ gói gọn trong hình ảnh ngọt ngào, nữ diễn viên giờ đây mang đến vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ, sắc sảo hơn. Thần thái tự nhiên, nụ cười tươi cùng tạo hình, makeup phù hợp giúp visual mỹ nhân sinh năm 1998 bùng nổ. Mới đây, minh tinh xứ Trung tiếp tục duy trì sức nóng với khoảnh khắc nhấc chân xem gót giày viral khắp cõi mạng, nhanh chóng thu về hơn hàng triệu lượt xem. Chính sự duyên dáng, nhẹ nhàng của Triệu Lộ Tư đã khiến hành động này trở nên cuốn hút, khiến người xem khó rời mắt.

Khoảnh khắc chỉnh giày tại sự kiện viral MXH của Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Weibo)

Ảnh: X

Tưởng chừng là hành động rất đời thường nhưng Triệu Lộ Tư lại vô tình biến khoảnh khắc này trở thành “góc thần thánh” khiến dân mạng không ngừng bàn tán. Tư thế hơi nghiêng người, một chân trụ vững, chân còn lại khẽ co lên giúp đường cong đôi chân lộ rõ, thon dài và mảnh mai nhưng vẫn có độ săn chắc. Đôi giày cao gót mũi nhọn càng tôn lên form chân thanh thoát, khiến tổng thể trông mong manh, nhẹ nhàng và bay bổng.

Thiết kế váy của thương hiệu Joyra nữ diễn viên lựa chọn cũng góp phần không nhỏ tạo nên hiệu ứng này. Chiếc váy tông trắng kem với phom dáng ôm nhẹ phần thân trên, nhấn vào vòng eo gọn gàng, sau đó xòe ra thành những tầng bèo mềm mại ở phần chân váy. Chất liệu bay nhẹ theo chuyển động giúp mỗi cử chỉ đều trở nên uyển chuyển, nữ tính. Thiết kế cổ vuông một bên tạo điểm nhấn tinh tế, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, khiến khoảnh khắc cúi người chỉnh giày đẹp như công chúa.

Tạo hình xinh như công chúa của Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Weibo)

Triệu Lộ Tư lựa chọn kiểu tóc dài uốn lơi, buộc nửa đầu nhẹ nhàng giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa giữ được nét mềm mại nữ tính. Những lọn tóc buông rơi tự nhiên ôm lấy gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú. Layout makeup theo hướng trong veo với lớp nền mỏng, căng bóng, má hồng nhẹ và sắc môi đỏ ánh cam tạo cảm giác tươi tắn, ngọt ngào. Đôi mắt long lanh với eyeliner mảnh và hàng mi cong vút khiến nữ diễn viên sáng bừng trong mọi khoảnh khắc.

Những layout makeup ngọt ngào luôn giúp visual Triệu Lộ Tư bùng nổ. (Ảnh: Weibo)

Qua ống kính cam thường, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với làn da trắng mịn cùng gương mặt xinh đẹp. (Ảnh: Weibo)

Triệu Lộ Tư rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tại sự kiện. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc bước xuống xe được netizen ví von là đẹp đến mức “phong thần”. Không chỉ visual xinh đẹp, vóc dáng thon gọn mà phong thái tự tin, nhẹ nhàng của mỹ nhân Cbiz cũng biến những khoảnh khắc đời thường trở nên hút mắt.