Nàng Xử Nữ gợi ý 10 chai nước hoa mùa Hè, mùi thơm mát hương hoa cỏ và không quá nồng

Câu hỏi được đặt ra là: Mùa Hè xịt gì cho thơm mà không bị quá nồng?

Cùng Afamily gặp gỡ cô nàng Xử Nữ Ngô Ngọc Phương Thảo nhé, theo như Thảo chia sẻ, đây là list nước hoa khá phù hợp để dùng trong mùa Hè nắng nóng như đổ lửa. Hầu hết những chai trong list này đều có notes hương hoa cỏ, quan trọng nhất là giá không quá đắt và rất dễ mua ở Việt Nam nữa.

Ngô Ngọc Phương Thảo 06/ 09/ 1993 (Xử Nữ chính hiệu)

Hiện đang quản lý Fanpage Enjoy the Life

Bvlgari Pour Femme (350.000 VNĐ/ 5ml)

Cá nhân mình thấy nước hoa Bvlgari đều hướng đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng, giống như các thiết kế thời trang của hãng. Những chiếc khăn choàng cổ, cùng những chiếc áo khoác trench coat trứ danh. Bvlgari Pour Femme là một mùi hương nữ tính, có chút cá tính với tông chủ đạo là powdery cùng sự kết hợp của hoa nhài Ai Cập, hoa hồng. Mùi hương thích hợp cho những ngày hè trời mát hoặc những buổi tối mùa hè, khi mà thời tiết không quá nóng nực khiến con người ta mệt mỏi, khó chịu. Hoặc những cô nàng làm việc văn phòng cũng có thể hoàn toàn an tâm sử dụng mùi này mà không khiến những người xung quanh khó chịu.

Coach Poppy Eau de Parfum (1,8 triệu/ 50ml)

Cá nhân mình thì không thích những notes ngọt lắm, nhưng em này có thể cho là ngoại lệ. Coach Poppy có những note mở đầu với dưa chuột, cam Mandarin cùng hoa lan Nam phi, thật ra không dễ để nhận ra những notes hương này nhưng sự góp mặt của chúng khiến cho Poppy không bị "quá ngọt ngào" và gắt mũi. Em này nên dùng cho những buổi tối mát trời, có thể sau một buổi chiều mưa tầm tã chẳng hạn. Chứ dùng ban ngày ấy hả, thôi, không dám đâu.

Atlas Mountain Rose của The Body Shop (500.000 VNĐ/ 50ml)

Chai nước hoa này thuộc bộ sưu tập Voyage Collection của hãng. Hầu như các mùi hương trong BST này đều nhẹ nhàng và dễ chịu, phù hợp sử dụng cho mùa hè. Và dĩ nhiên là độ tỏa và lưu hương thì cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Điểm đặc biệt của em này có thể coi là một bản dupe tới 90% của Chloe Roses de Chloe. Độ tỏa của Chloe Rose có thể mạnh hơn một xíu nhưng độ lưu hương của 2 em này phải nói khá tương đồng với nhau. Chỉ tầm 4-5 tiếng, vì thế nếu bạn nào có ý định mua Chloe Rose nhưng kinh tế chưa cho phép có thể cân nhắc Atlas Mountain Rose với giá chỉ bằng 1/2 mà mùi hương thì giống tới 90%.

Miss Dior Blooming Bouquet (2,5 triệu/ 50ml)

Đã kể đến hương hoa thì không thể nào thiếu được 1 em nước hoa đúng thể loại "bánh bèo nữ tính" của nhà Dior. Miss Dior Blooming Bouquet chính là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng nào yêu thích sự nữ tính, nhẹ nhàng. Với sự kết hợp của hoa mẫu đơn và hoa hồng, cùng với notes hương citrus, Miss Dior đem đến cho bạn 1 sự êm đềm nhẹ nhàng. Và vì là EDT nên độ bám tỏa của em này chỉ ở mức trung bình khá thôi, nhưng mùa hè mà, nhẹ nhàng vẫn tốt hơn, phải không nào.

Florabotanica của Balenciaga (2,8 triệu/ 100ml)

Kể đến các mùi hương dành cho mùa hè mà thiếu Florabotanica của Balenciaga thì thật sự là 1 sự thiếu sót cực kỳ to lớn. Với sự hòa trộn chính của hoa hồng và bạc hà, Florabotanica khiến bạn tưởng tượng đến 1 sự thanh khiết tuyệt vời khi chìm đắm trong một khu vườn hoa hồng vào một buổi sớm mai. Mùi hương này luôn đem lại cho bản thân mình sự mát mẻ và tràn đầy sức sống mỗi khi "mặc" em này lên người. Thật ra mùi này mình blind-buy nhưng hoàn toàn không ngờ khi nhận lại ưng ý 1000% tới vậy luôn.

Yellow Diamond của Versace (1,8 triệu/ 50ml)

Tiếp theo là 1 em nước hoa dành cho các cô nàng thích những mùi "nhẹ nhàng, thoang thoảng, thanh khiết". Với sự pha trộn của citrus, hoa cam, hoa lan Nam Phi và hoa mismosa, Yellow Diamond khiến mình liên tưởng ngay tới sự thanh khiết của hoa sen (không biết tại sao lại nghĩ tới hình ảnh hoa sen luôn) mặc dù trong các notes hương không có sự liên quan gì đến hoa sen cả. Có thể do sự trầm lắng nhẹ nhàng mà tự dưng mình nghĩ tới hình ảnh bông sen nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng có thể nói Yellow Diamond sẽ rất phù hợp cho các cô nàng nào thích sự yên bình, tĩnh lặng, một mùi hương nhẹ nhàng như có như không.

Tea Rose by Perfume Workshop (1,2 triệu/ 120ml)

Đây tiếp tục là một chai nước hoa mình mua theo kiểu blind-buy. Nếu như bạn thật sự đang tìm một chai nước hoa nào "đơn giản" đúng nghĩa theo kiểu "Simple is the best" thì có thể tìm đến Tea Rose cũng là một sự lựa chọn không tệ. Với những phút đầu tiên gần như là chỉ cảm thấy vị chát của trà thì tầm 30 phút sau bạn mới thấy sự phảng phất của hồng như có như không. Cá nhân mình thì mình thấy mùi trà là chủ đạo nhưng với một người đồng nghiệp của mình thì ngay khi thấy mình đã hỏi mình rằng mình dùng nước hoa có mùi hoa hồng phải không.

Pure DKNY Donna Karan (1,3 triệu/ 100ml)

Đây là một chai nước hoa khiến mình nghĩ tới ngay những cô nàng văn phòng, quần tây, áo blazer năng động, sải bước tự tin trên những con phố tấp nập trong những bộ phim của Mỹ. Có lẽ do sự xuất hiện của những notes hoa hồng, sen, mẫu đơn cùng với sự góp mặt của gỗ đàn hương và xạ hương trắng khiến cho chai nước hoa đến từ nhà mốt người Mỹ này thể hiện được đúng tinh thần của những cô gái thanh lịch, năng động của xứ sở ấy chăng? Nhưng thế nào đi chăng nữa, chai nước hoa này cũng là 1 chai khá hay ho nếu các cô nàng năng động muốn thử trong mùa hè này.

Green Tea Lotus Elizabeth Arden (1,3 triệu/ 100ml)

Em này nằm trong bộ sưu tập Green Tea của nhà Elizabeth Arden. Mùi trà thì thật sự là mùa nào cũng hợp, đặc biệt là mùa hè thì đây thật sự là 1 sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Dòng Green Tea thì có rất nhiều mùi để lựa chọn. Chai mình từng sử dụng là Green Tea Lotus, mùi theo kiểu nhẹ nhàng thanh thoát. Tuy nhiên nếu anh lớn Green Tea ở dạng EDP thì đàn em Lotus chỉ ở dạng EDT thôi, do đó độ bám và tỏa hương sẽ hạn chế hơn. Nhưng bù lại, em này ở thể tích 100ml nên mọi người cứ vô tư mà "quẩy" thôi. Như mình mỗi lần xịt toàn xịt 5-6 shoot mới thấy ưng ý.

Ange Ou Demon Le Secret Givenchy (2014) (1,9 triệu/ 100ml)

Đây là một mùi hương mà độ bám tỏa phải nói là khá ổn trong số các mùi hương mùa hè. Ange Ou Demon Le Secret bản ra mắt năm 2014 là một mùi trà nhẹ nhàng của mùa hè với chút hương hoa ở notes hương giữa. Một sự thanh lịch và nhẹ nhàng cho các cô gái thích sự tươi mát và chút nữ tính cho những ngày hè này. Sự lan tỏa của notes hương đầu sẽ khá mạnh mẽ khiến bạn cảm thấy hoàn toàn mát mẻ, như được vây quanh bởi một rừng trà xanh. Sao khi notes hương đầu qua đi thì nhường lại cho sự nhẹ nhàng của những note hương hoa quen thuộc như hồng, mẫu đơn, súng. Và sau vài giờ đồng hồ thì hương thơm thoang thoảng của patchouli và xạ hương trắng nhẹ nhàng phảng phất hoàn toàn phù hợp với buổi xế chiều mát mẻ.

