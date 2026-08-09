Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Campuchia không chỉ thu hút người hâm mộ bằng màn trình diễn trên sân cỏ mà còn nhờ những gương mặt nổi bật xuất hiện trên khán đài. Một trong số đó là Yến Xuân - bà xã của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trong lúc máy quay lia lên khu vực khán giả, Yến Xuân bất ngờ lọt vào khung hình. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, nàng WAG sexy nhất làng bóng đá nhanh chóng được người hâm mộ nhận ra nhờ gương mặt thanh tú và thần thái nổi bật. Khác với hình ảnh quyến rũ thường thấy trên mạng xã hội, Yến Xuân đến sân với phong cách khá giản dị. Người đẹp chọn áo trắng cổ chữ V, để tóc dài buông tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và gần như không sử dụng phụ kiện cầu kỳ. Chính vẻ ngoài mộc mạc này lại nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhiều khán giả nhận xét visual ngoài đời của Yến Xuân gần như không khác những bức ảnh cô chia sẻ trên mạng. Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, làn da sáng cùng thần thái tự nhiên giúp cô nổi bật giữa hàng nghìn CĐV trên khán đài.

Visual xinh đẹp của Yến Xuân qua camera phóng viên và camera nhà đài (Ảnh: Như Hoàn, ảnh chụp màn hình)

Trên các hội nhóm, fanpage bóng đá, không ít cư dân mạng để lại bình luận dành lời khen cho bà xã Đặng Văn Lâm: "Camera thường mà vẫn xinh", "Không filter vẫn nổi bật", "Đúng là một trong những nàng WAG có nhan sắc đỉnh nhất Việt Nam"...

Yến Xuân vốn được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "nàng WAG sexy nhất làng bóng đá Việt". Là huấn luyện viên thể hình, cô sở hữu vóc dáng săn chắc với vòng eo nhỏ và cơ bụng rõ nét. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, du lịch và phong cách thời trang gợi cảm nhưng khỏe khoắn.

Yến Xuân sở hữu body nóng bỏng, được mệnh danh là nàng WAG sexy nhất làng bóng đá Việt (Ảnh: IGNV)

Sau khi kết hôn với Đặng Văn Lâm và chào đón con đầu lòng, Yến Xuân vẫn duy trì phong độ vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Cô nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn nhờ chế độ tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý, khiến nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ.

Dù vậy, mỗi khi xuất hiện để cổ vũ chồng và tuyển Việt Nam, Yến Xuân lại chọn phong cách kín đáo, thanh lịch thay vì những bộ trang phục tôn dáng như trên mạng xã hội. Chính sự đối lập giữa hình ảnh đời thường nhẹ nhàng và phong cách gợi cảm thường thấy càng khiến cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.