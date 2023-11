Nàng U30 khoe làn da căng bóng, lỗ chân lông nhỏ nhờ câu thần chú: "Uống collagen DHC mỗi tối"

Bắt đầu bổ sung collagen từ khi bước qua tuổi 20, Thu Hà (28 tuổi, Brand Manager) đã rút không ít kinh nghiệm khi sử dụng collagen từ dạng viên đến dạng nước. Việc từng có làn da dầu mụn và thường xuyên gặp những vấn đề về mụn nên cô nàng luôn cẩn thận khi "chọn mặt gửi vàng" cho các sản phẩm bổ sung collagen.



"Collagen là một phần quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Tuy nhiên, nếu không áp dụng lối sống khoa học thì việc uống collagen cũng vô thưởng vô phạt". - Thu Hà chia sẻ

Collagen không có tác dụng nếu như có lối sống thiếu khoa học

Nếu bạn thường xuyên thức khuya, thiếu giấc ngủ và ít vận động thì dẫu bạn uống bao nhiêu collagen cũng là một lãng phí. Bởi các thói quen không tốt này là nguyên nhân chính làm da chảy xệ và giảm collagen nhanh chóng, khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn so với tuổi thật.

Hãy bắt đầu bằng việc tập luyện ít nhất một môn thể thao n để tăng cường sự dẻo dai và giúp tăng nhịp tim, cải thiện lưu lượng máu, nhờ đó mà máu mang đầy đủ oxy và chất dinh dưỡng đến da. Quá trình này cũng giúp thúc đẩy da khỏe mạnh, sản xuất collagen và các tế bào mới.

Dù công việc bận rộn, Thu Hà luôn dành thời gian tập luyện thể thao

Collagen sẽ trở nên "vô thưởng vô phạt" khi uống sai cách



Thời điểm bổ sung collagen tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ khi cơ thể được nghỉ ngơi và thư giãn. Thu Hà chia sẻ trước đây hay uống collagen vào bất cứ thời điểm nào mà mình nhớ ra. Kết quả làn da vẫn không được cải thiện.

Đừng quên bổ sung thêm vitamin và các dưỡng chất cần thiết

"Thói quen ăn nhiều đường, tinh bột, đồ chiên rán sẽ làm cho quá trình suy giảm collagen diễn ra nhanh hơn. Dù bạn bổ sung bao nhiêu collagen từ bên ngoài cũng không đủ để có làn da khỏe đẹp." - chị Thu Hà nói thêm.

Sự thay đổi của làn da sau một khoảng thời gian sử dụng collagen của Hà

Một số dưỡng chất tự nhiên có thể tăng sinh collagen và giúp cơ thể hấp thu có thể kể đến như: Vitamin C, Hyaluronic và L-Citrulline. Vitamin C giúp tạo collagen mới, trong khi Hyaluronic và L-Citrulline giúp duy trì độ ẩm và cân bằng collagen trong cơ thể.



Bổ sung hàm lượng collagen tùy thuộc vào nhu cầu của cơ thể

Hà chia sẻ, từ khi bước qua tuổi 25 cô nàng luôn ưu tiên bổ sung collagen có hàm lượng từ 5000mg trở lên. Bởi lẽ đây là thời điểm hàm lượng collagen tự nhiên trong cơ thể bắt đầu suy giảm mạnh. "Collagen Peptide chiết xuất từ cá biển có khả năng hấp thu tốt hơn nhiều so với các sản phẩm collagen có chiết xuất từ da heo." - Hà cho biết thêm.

Lựa chọn collagen nên ưu tiên chất lượng lên hàng đầu

Thu Hà chia sẻ bản thân cô đã duy trì Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Collagen Beauty 7000 Plus được một năm và không có ý định thay đổi sang sản phẩm khác. Nguyên do đầu tiên là một sản phẩm có chứa đến 7000mg collagen peptide vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể. Bên cạnh đó trong bảng thành phần còn có thêm 700mg Vitamin C, L-Citruline và Tiền chất HA giúp dưỡng ẩm cho làn da.

"Chưa kể sản phẩm cũng rất dễ uống nữa. Có vị chua nhẹ chứ không bị tanh mùi cá như mình từng nghĩ." - Thu Hà bổ sung thêm.

Sản phẩm DHC Collagen Beauty 7000 Plus được Thu Hà sử dụng hàng ngày

