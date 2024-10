Nàng tiểu thư Doãn Hải My lóng ngóng lần đầu tập tắm cho con trai, chi tiết nhỏ khiến dân tình khen quá tinh tế

Từ lúc con trai chào đời tới nay, Doãn Hải My đã thuê riêng một người chuyên tắm, mát xa cho bé hàng ngày. Bởi lúc đó con còn non nớt, mẹ chưa có kinh nghiệm nên rất lo lắng, muốn đảm bảo an toàn cho con. Tuy nhiên, nay con trai đã cứng cáp hơn, nàng Wags quyết định tự tay tắm cho con.

Trong lần đầu này, cô con lóng ngóng, thậm chí phải kêu "mỏi tay quá" vì tắm bé có 7749 bước mà lúc nào cũng phải cẩn thận để không làm đau con. Dẫu vậy, nhìn cách nàng tiểu thư làm tuần tự từng bước, chăm chú nghe theo hướng dẫn mà ai cũng thấy đáng yêu, lần đầu làm mẹ nhưng Doãn Hải My đã làm rất tốt rồi.

Bên cạnh đó, mọi người chú ý đến 1 chi tiết nhỏ. Đó là trong toàn bộ clip lúc tắm cho bé, Doãn Hải My đã dùng icon hình trái tim để che đi cơ thể của con. Đây là một cách để bảo vệ hình ảnh con được an toàn trên mạng xã hội. Nhiều người khen hành động này cực kỳ tinh tế, vì là người nổi tiếng nên nàng tiểu thư cũng chú ý điều này hơn các mẹ khác.

Hành động này của bà xã Đoàn Văn Hậu cũng dễ hiểu bởi trước đó khi em bé Lúa chưa tròn tháng, Doãn Hải My bảo vệ con bằng cách luôn che icon vào khuôn mặt con. Dù là mẹ, rất muốn khoe con với cả thế giới nhưng cô đã cố gắng bảo vệ con cho đến khi bé cứng cáp hơn một chút. Việc này của Hải My cũng nhận được lời khen ngợi.

6 bức ảnh của con không nên công khai trên mạng xã hội

Có con là điều tuyệt vời và tự hào nhất của bất cứ bậc làm cha, làm mẹ nào. Nhiều bố mẹ chia sẻ bản thân rất "nghiện con", luôn thích khoe mọi khoảnh khắc của bé trên mạng xã hội. Trẻ sơ sinh cũng rất đáng yêu, dễ thương.

Thế nhưng, bố mẹ cũng cần biết rằng với tài sản quý nhất của mình, bạn cần bảo vệ con tốt hơn thay vì khoe một cách bừa bãi, nhất là khi thế giới ngày nay, kể cả thế giới mạng, không phải là nơi bảo đảm an toàn.

Bảo vệ con cái là trách nhiệm và có thể nói là nghĩa vụ của bố mẹ, người lớn trong gia đình, vậy nên hãy cố gắng ít nhất cũng kiềm chế bản thân, không đăng 8 bức ảnh dưới đây lên mạng xã hội.

1. Bức ảnh chụp con đang bị phạt

Cha mẹ không ghi lại hoặc chia sẻ quá chi tiết về các hành vi xấu của trẻ. Điều này có thể khiến trẻ bị trêu chọc, bắt nạt và ảnh hưởng tâm lý trong quá trình trưởng thành. Dù với mục đích chia sẻ nỗi buồn với con, cha mẹ cũng không nên đăng những thứ này lên mạng. Không ai muốn hình ảnh xấu xí, lem nhem lúc nhỏ của mình được lưu lại mãi trên mạng và có khả năng bị đem ra trêu chọc khi con lớn lên.

2. Bức ảnh chụp con đang ngồi bô

Nhiều người nghĩ trẻ con thì có biết gì, nhưng lớn lên một chút, chúng sẽ biết. Ngoài ra, hình ảnh mà bạn nghĩ là quá sức dễ thương, ngây thơ, thánh thiện khi chẳng may lọt vào tay người xấu hoàn toàn có thể bị bóp méo, sử dụng với mục đích quảng cáo không lành mạnh.

Nhiều bậc phụ huynh có xu hướng chia sẻ hành trình lớn lên của con cái, bao gồm cả những việc như tập ngồi bô, đi vệ sinh, tắm rửa... Những hình ảnh này có thể được lưu lại mãi mãi và khiến con xấu hổ trong tương lai.

3. Bức ảnh có chứa thông tin cá nhân của bé

Nhiều bố mẹ có thói quen viết tên con rất to sau cặp sách, balo để dễ dàng nhìn thấy, hoặc thường khoe những giấy tờ, thông báo, bảng điểm, vé máy bay... có tên đầy đủ và các thông tin của con. Bạn có biết có những đứa trẻ chỉ cần nói được đủ tên là chúng có thể coi là người quen? Và khi kết hợp với một số thông tin tưởng vô thưởng vô phạt khác về con mà bạn đã chia sẻ, cái tên đầy đủ này có thể có sức mạnh đáng tin đến mức nào với người ngoài mới nhận trông giữ bé?

Bên cạnh đó, chi tiết về tình trạng sức khỏe, hành vi hàng ngày của trẻ là những thứ cần được giữ kín, không nên công khai lên mạng xã hội.

4. Bức ảnh chụp con đang tắm

Bất kỳ hình ảnh khỏa thân nào của con dù toàn phần hay bán phần, chẳng hạn khi bé đang tắm đều không nên công khai trên mạng xã hội. Có thể bạn chỉ nghĩ đó là một khoảnh khắc đáng yêu của con nhưng những kẻ xấu có thể lợi dụng chúng để sử dụng cho mục đích khác.

5. Bức ảnh của con và những người bạn khi chưa được phụ huynh khác cho phép

Cùng với mong muốn giữ gìn cho con mình, bạn cũng hãy giữ gìn cho báu vật của những người làm bố mẹ khác. Trước khi bạn đăng và tag một cách tự tiện những đứa trẻ có trong tấm ảnh chụp với con bạn, tại một buổi sinh nhật chẳng hạn, hãy bảo đảm nhận được sự đồng ý của bố mẹ chúng.

6. Những vị trí, địa điểm cụ thể mà trẻ hay lui tới

Ảnh và các bài đăng về những địa điểm như nơi ở, trường học, trung tâm học thêm, nhà họ hàng hay các thông tin về tên trường, tên đường, biển số xe buýt mà trẻ dùng để đến trường là thứ không nên đưa lên mạng. Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin này để thực hiện các vụ bắt cóc, ấu dâm.