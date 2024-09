Như đã đưa tin, ngày 22/9 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My đã lên đường sang Seoul, Hàn Quốc. Chuyến đi nhằm giúp Văn Hậu điều trị chấn thương dai dẳng cùng các chuyên gia đầu ngành tại xứ sở kim chi. Doãn Hải My đồng hành cùng chồng, chăm sóc anh trong thời điểm khó khăn này. Hàng ngày, Văn Hậu đang nỗ lực tập trị liệu cùng bác sĩ theo lộ trình.

Hôm nay, 29/9, nhân ngày Chủ Nhật được nghỉ tập, Văn Hậu đã cùng Hải My và vài người bạn của cặp đôi đi dạo chơi ở địa điểm nổi tiếng tại Seoul là tháp Namsan, đến sân xem một trận đấu K.League... Trong ảnh được người hâm mộ chia sẻ, Văn Hậu và Hải My diệp đồ với tông màu trầm, nhẹ nhàng dạo buổi đêm. Mẹ bỉm một con Doãn Hải My khoe đôi chân dài thon gọn, ngoại hình được khen "như chưa hề có cuộc đẻ nào" vì nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc sau sinh.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở Hàn Quốc

Ngoài việc dõi theo và chúc Văn Hậu điều trị phục hồi tốt, một số dân mạng không quên nhắc đến bé Lúa - cậu con trai mới được hơn 4 tháng tuổi của Văn Hậu và Hải My. Khi mẹ cùng bố sang Hàn Quốc suốt 1 tuần, bé Lúa ở nhà được ông bà chăm sóc. Văn Hậu và Hải My thường gọi video về để gặp con qua màn hình.

Hơn ai hết, Văn Hậu là người khát khao trở lại sân cỏ sau hơn 1 năm phải nghỉ vì chấn thương. Hậu vệ xuất sắc nhất ĐT Việt Nam đã điều trị ở Singapore, ở Việt Nam và hiện tại là Hàn Quốc nhưng vẫn chưa biết rõ thời gian chính xác anh có thể hoàn toàn hồi phục và trở lại thi đấu. Trong suốt thời gian vật lộn với chấn thương, Văn Hậu luôn có bà xã và gia đình bên cạnh động viên, làm động lực giúp anh mạnh mẽ đối diện với khó khăn.

Văn Hậu và Hải My gặp con trai qua màn hình điện thoại