Nàng mẫu gen Z gây sốt vì gương mặt "khó ở" nhưng vẫn khiến Dior, LV cực ưu ái, netizen cũng khen không ngớt

Sofia Steinberg nổi tiếng với khuông mặt khó ở "iconic" cùng lối catwalk mạnh mẽ

Sofia Steinberg là người mẫu sinh ra tại Nga nhưng đang sống và làm việc tại Pháp. Cô trở thành gương mặt người mẫu triển vọng được giới mộ diệu dành nhiều sự quan tâm sau khi xuất hiện trong loạt show của các nhà mốt tên tuổi Prada, Givenchy và Louis Vuitton năm 2019 dù lúc đó cô nàng mới 17 tuổi. Từ đó đến nay, sàn runway quốc tế không bao giờ vắng bóng hình ảnh của nàng mẫu sinh năm 2002 với thần thái lạnh cùng những sải chân catwalk mạnh mẽ.

Sofia Steinberg chụp ảnh quảng bá và catwalk trên sàn diễn show Chloé FW19

Ông lớn đình đám như Dior cũng vì Sofia mà phá lệ, đưa cô nàng cùng lúc trở thành First Face và Vedette của show diễn Dior Thu Đông 2021 khi mới 19 tuổi

Nàng mẫu trẻ lạnh cùng những sải chân catwalk mạnh mẽ chinh chiến khắp các sàn runway quốc tế của Valentino, Givenchy, Jean Paul Gaultier,...

Sofia Steinberg nổi tiếng với khuôn mặt khó ở làm nên thương hiệu của cô. Khi catwalk trên sàn runway, cô luôn mang một biểu cảm lạnh lùng, dữ dằn, "đằng đằng sát khí" nhưng phần lớn người xem lại cảm thấy đây là nét đặc trưng lôi cuốn của nàng mẫu tới từ xứ sở Bạch Dương. Hình ảnh của Sofia Steinberg với gương mặt khó ở "iconic" gây bão khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Thread hay thậm chí trên các app trực tuyến hàng đầu Trung Quốc như Xiaohongshu, Bilibili,...

Dân tình bên Trung còn ví von Sofia như mang gương mặt của một sát thủ trời sinh: đẹp nhưng lạnh lùng, băng giá

Dân cư mạng bình luận đông đảo về những hình ảnh, video của Sofia:

- Ôi mặt này quá hút mắt, nhìn khó ở vậy mà thấy mê!

- 17 tuổi đã được Dior, LV cưng cỡ này thì tương lai chắc chắn siêu nổi.

- Gương mặt bạn này mà vào vai sát thủ ẩn thân lạnh lùng thì miễn bàn.

- Lạnh lùng mà sang! Sáng nhất sàn diễn rồi.

Không chỉ thu hút khán giả trên sàn diễn thời trang, Sofia còn là "viên ngọc quý" trong lĩnh vực người mẫu quảng cáo. Với lợi thế hình thể và thần thái đặc trưng, cô nàng liên tục gặt hái hàng loạt hợp đồng hợp tác quảng bá chiến dịch cho vô vàn nhãn hàng lớn như Dior, Givenchy, Max Mara, Chloé,...

Năm 2021, nàng mẫu trẻ vinh dự gặt hái danh hiệu Model of the Year do Readers' Choice bình chọn và được Forbes vinh danh là một trong những phụ nữ Nga có tiềm năng mạnh mẽ. Với tiềm năng và sức hút hiện tại, Sofia Steinberg được dự đoán sẽ là cái tên dẫn đầu và phát triển vượt bậc của thế hệ người mẫu trẻ trong tương lai.