Nàng hậu phú bà tung ảnh body uốn lượn, tất cả nhờ mê "đập bóng"

Nhắc đến Mai Phương Thuý, khán giả Vbiz liền nhớ ngay đến hình ảnh một nàng hậu thế hệ 8X vừa xinh đẹp, vừa giàu có, lại sở hữu khí chất ngút ngàn được ví như đến Lưu Diệc Phi của showbiz Hoa ngữ. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, đã gần 20 năm trôi qua nhưng sức hút của Mai Phương Thuý chưa bao giờ giảm nhiệt. Khi trở thành một nữ doanh nhân thành công ở hiện tại, nàng Hậu dần được nhớ đến như một "phú bà" của Vbiz bởi vẻ ngoài quyền lực cùng khối tài sản và lối sống sang chảnh đáng mơ ước.

Mới đây trên trang cá nhân, Mai Phương Thuý bất ngờ tung một bức ảnh khiến dân tình bàn tán xôn xao. Không phải là hình cận mặt thường thấy, lần này nàng hậu chỉ khoe body với đường cong uốn lượn cực nuột. Diện một bộ đồ ôm sát khoe khéo vóc dáng, đôi chân dài cùng vòng eo mướt mắt, Mai Phương Thuý chứng minh nhan sắc và thần thái của mình ở tuổi 37 vẫn ở level khó ai sánh kịp. Chỉ cần một bức ảnh không thấy mặt, netizen cũng nhận ra ngay phong cách quen thuộc của chị đẹp.

Đáng chú ý, trong bài đăng này nàng Hậu còn đính kèm icon tennis. Ai theo dõi trang cá nhân của Mai Phương Thuý đều biết, thời gian qua cô cực mê bộ môn này, liên tục chia sẻ từ hình ảnh tập luyện đến những status bày tỏ niềm đam mê với tennis. Nàng Hậu đôi lần còn gây sốt khi tung loạt ảnh trong bộ đồ thể thao khoe vóc dáng "phát sáng" trên sân. Chính sự siêng năng với môn thể thao vốn được mệnh danh là sân chơi của giới doanh nhân này đã giúp Mai Phương Thuý giữ gìn vóc dáng, cải thiện sức khoẻ và cả phong thái tự tin, sang chảnh.

Tennis vốn nổi tiếng là môn thể thao giúp rèn luyện sự dẻo dai toàn thân, tăng cường khả năng vận động và giữ vóc dáng gọn gàng. Với lịch trình bận rộn, việc nàng Hậu dành thời gian cho những buổi "đập bóng" vừa là niềm vui, vừa là cách cân bằng cuộc sống. Nhiều fan cho rằng chính nhờ tennis mà Mai Phương Thuý ngày càng "bén", body quyến rũ và visual trẻ trung hơn tuổi.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh mới đăng của Mai Phương Thuý khiến không ít người ngờ ngợ. Trước đó, vào tháng 12/2024, tại một sự kiện quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám, Mai Phương Thuý từng diện chiếc váy bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể. Trên trang cá nhân, cô nhanh chóng tung loạt ảnh tự đăng cực chỉn chu, thần thái đỉnh chóp. Thế nhưng, qua camera thường lại gặp ý kiến trái chiều.

Trong đoạn clip hút về hàng trăm nghìn lượt xem, Mai Phương Thuý lộ vòng 2 kém thon gọn và phần cánh tay không nuột nà như ảnh đã chỉnh. Thêm vào đó, thần sắc có phần mệt mỏi, của người đẹp khiến một bộ phận netizen tỏ ra thất vọng. Trong khi nhiều fan lên tiếng bênh vực, thì cũng có ý kiến thẳng thắn nhận xét nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2006 đã tụt hạng so với kỳ vọng.

Đáng chú ý, Mai Phương Thuý lại tỏ ra vô cùng thoải mái trước mọi bàn tán. Cô không ngần ngại đăng cả ảnh nét căng lẫn clip quay thật tại sự kiện lên trang cá nhân. Thậm chí, nàng hậu còn dí dỏm dặn dò bạn bè: khi chia sẻ ảnh của mình thì nhớ "bóp tay, kéo chân nhiều vào" cho lung linh. Chính sự hài hước và tự tin này càng khiến Mai Phương Thuý ghi điểm trong mắt khán giả, bất chấp những tranh cãi về ngoại hình.

Trở lại với bức ảnh mới đây trên trang cá nhân, không thể phủ nhận rằng Mai Phương Thuý vẫn luôn biết cách khiến dân tình phải bàn tán rôm rả chỉ với một động thái nhỏ. Liệu vóc dáng nuột nà trong ảnh có hoàn toàn nhờ tennis - bộ môn đang là chân ái của nàng Hậu, hay chỉ đơn giản là "phép màu" từ góc chụp và chỉnh sửa? Dù câu trả lời thế nào, Mai Phương Thuý vẫn chứng minh được sức hút của mình: một biểu tượng nhan sắc 8X, vừa quyền lực, vừa thú vị, và luôn biết cách khiến công chúng dõi theo từng bước đi.