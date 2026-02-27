Nàng dâu hào môn có 4 cách mặc đồ trắng sang trọng mà chị em sẽ muốn học theo

Nhắc đến phong cách thanh lịch, tinh tế của các nàng dâu hào môn, khó có thể bỏ qua Dương Tú Anh – Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012. Ở tuổi ngoài 30, cô luôn giữ được phong độ thời trang thanh lịch, quý phái và long lanh. Một trong những "bí quyết" tạo nên khí chất sang trọng ấy chính là cách diện đồ trắng. Sang chảnh nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao, người đẹp ưu tiên 4 item màu trắng quen thuộc nhưng được phối theo cách khéo léo để luôn ghi điểm thanh lịch.

Áo len trắng mỏng

Trong tủ đồ của Tú Anh, áo len trắng mỏng là món không thể thiếu. Khi là áo cộc tay trẻ trung, lúc lại là thiết kế dài tay mềm mại, ôm vừa phải, đủ tạo cảm giác nữ tính mà vẫn kín đáo. Điểm chung trong mọi bản phối là sự gọn gàng: luôn sơ vin.

Công thức quen thuộc nhất là áo len trắng mỏng kết hợp cùng denim. Chân váy ngắn denim mang đến vẻ ngoài năng động, giúp tổng thể bớt "hiền" và tăng nét trẻ trung. Trong khi đó, quần jeans xanh lại tạo cảm giác thanh thoát, hiện đại. Nhờ thao tác sơ vin, vòng eo được tôn lên rõ ràng, vóc dáng trở nên cân đối hơn.

Điều đáng học hỏi là cô gần như không chọn kiểu dáng quá ôm sát hay quá rộng. Tất cả đều ở mức vừa vặn, tạo nên hình ảnh nền nã. Màu trắng của áo len khi đi cùng chất liệu denim xanh giúp tổng thể sáng sủa mà vẫn có điểm nhấn, không bị đơn điệu.

Chân váy trắng dài

Nếu phải chọn một item thể hiện rõ nhất khí chất yêu kiều, đó chính là chân váy trắng dài thướt tha tới mắt cá chân. Thiết kế này mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính và đặc biệt phù hợp với những ai theo đuổi phong cách thanh lịch.

Cô thường mix chân váy trắng với áo trắng đồng điệu để tạo nên cây trắng tinh khôi. Đó có thể là áo thun dài tay tối giản, áo trễ vai nhẹ nhàng hay thiết kế ôm vừa phải giúp tôn đường nét. Khi diện cả set trắng, yếu tố quan trọng nằm ở chất liệu: vải có độ rủ tốt, không quá mỏng, giúp tổng thể nhìn "đắt" hơn.

Phụ kiện đi kèm cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Giày mary jane mang lại nét cổ điển, sang trọng, trong khi vẫn giữ sự thanh thoát. Cô chọn kiểu giày cùng tông trắng dịu dàng để không phá vỡ sự hài hòa. Cách phối này đặc biệt phù hợp cho những buổi gặp gỡ gia đình, sự kiện nhẹ nhàng hoặc dạo phố cuối tuần.

Quần trắng ống suông

Quần trắng ống suông là món đồ giúp nâng tầm phong cách một cách rõ rệt. Thiết kế này tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến sự chỉn chu cần thiết. Thay vì kết hợp với áo trắng đơn giản, cô thường tạo điểm nhấn bằng áo nổi bật hơn như áo kẻ ngang, áo màu đậm hoặc các gam màu tương phản.

Sự kết hợp giữa quần trắng và áo kẻ giúp tổng thể trẻ trung, còn khi đi cùng áo tông đậm như vàng, xanh navy hay đỏ burgundy, set đồ trở nên sang trọng và sắc sảo hơn. Đây là cách phối thông minh để bộ đồ trắng không bị "nhạt".

Về giày dép, sandal cao gót dáng mule là lựa chọn quen thuộc. Thiết kế hở gót tạo cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại mà vẫn đủ thanh lịch. Ngoài ra, giày búp bê trắng cũng được ưu ái khi cần sự mềm mại. Điểm chung là kiểu dáng đơn giản, không quá nhiều chi tiết rườm rà, giúp giữ trọn tinh thần tinh giản, hài hòa.

Sơ mi và blouse trắng

Sơ mi trắng là biểu tượng của sự thanh lịch và trong phong cách của mọi quý cô, và item này được Dương Tú Anh khai thác triệt để. Công thức cơ bản nhất là sơ mi trắng kết hợp quần ống suông cùng tông. Set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại toát lên thần thái sang trọng nhờ phom dáng gọn gàng, chất liệu tốt và cách giữ mọi thứ tinh tế.

Khi muốn tăng phần yêu kiều, cô chọn áo ren hoặc blouse trắng có chi tiết mềm mại hơn. Phối cùng quần trắng ống suông, tổng thể trở nên nữ tính mà không quá "bánh bèo". Ren trắng nếu được tiết chế đúng mức sẽ mang lại cảm giác quý phái, đặc biệt phù hợp với những dịp trang trọng.

Ảnh: Instagram @duongtuanhh