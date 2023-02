Nàng công sở học theo 5 chiêu chăm sóc da từ phụ nữ Nhật để ngừa lão hóa hiệu quả

Bên cạnh phụ nữ Hàn Quốc, phụ nữ Nhật cũng là hình mẫu da đẹp đáng ngưỡng mộ. Những người phụ nữ Nhật sở hữu làn da trắng sáng như tuyết, mềm mại như sương, và rất ít các dấu hiệu lão hóa. 5 chiêu chăm sóc da dưới đây chính là những bước mà phụ nữ Nhật luôn chú trọng mỗi ngày. Các chị em có thể tham khảo ngay 5 tips chăm sóc da này để đảm bảo làn da luôn duy trì vẻ trẻ trung, mịn màng.



1. Chọn sữa rửa mặt nhẹ nhàng

Người Nhật cho rằng ở bước rửa mặt, bạn nên chọn những sản phẩm càng nhẹ nhàng càng tốt. Họ không ưa chuộng những sản phẩm làm sạch khắc nghiệt, có thể làm sạch da kin kít nhưng lại có thể làm tổn hại làn da về lâu về dài; phụ nữ Nhật luôn tập trung vào những sản phẩm rửa mặt có chứa ít cồn, giàu chiết xuất tự nhiên để giúp làm sạch mà vẫn làm mềm, giữ được độ ẩm tự nhiên của da. Với những loại sữa rửa mặt này, sau khi sử dụng xong, da vẫn có độ mềm mại, căng ẩm và lớp dầu tự nhiên.

Sản phẩm gợi ý:

Clinique Liquid Facial Soap - Cleanser

Nơi mua: Clinique; Giá: 710k

2. Tạo bọt sữa rửa mặt



Phụ nữ Nhật cho rằng làn da mặt vốn mỏng manh, nguyên một ngày đã phải chịu những tác động vật lý, lực hút trái đất, các động tác tỳ đè… khiến da dễ hình thành nếp nhăn, nhanh lão hóa. Do đó, khi rửa mặt, phụ nữ Nhật ưu tiên sử dụng những sản phẩm êm dịu, tạo lực nhẹ nhàng, hạn chế tác động vật lý trên da. Họ còn sử dụng thêm các dụng cụ hỗ trợ để tạo bọt sữa rửa mặt tốt hơn. Lớp bọt bông mịn sẽ có khả năng len lỏi làm sạch tận sâu lỗ chân lông mà da vẫn giữ dược độ ẩm mịn màng.

3. Đắp lotion mask 3 phút

Đây là cách làm đẹp đơn giản nhưng rất được phụ nữ Nhật yêu thích. Bước này giúp tăng hiệu quả của toner, da được cấp ẩm sâu và hiệu quả hơn. Về lâu về dài, việc đắp lotion mask 3 phút còn có thể làm căng những nếp nhăn ở vùng cánh mũi, khóe mắt, trán giúp ngừa lão hóa hiệu quả.

Cách thực hiện đắp lotion mask 3 phút cũng vô cùng đơn giản, sau khi làm sạch da mặt, bạn chỉ cần đổ toner lên miếng bông tẩy trang rồi đắp lên da trong 3 phút, sau đó, vỗ nhẹ để toner thấm vào da rồi tiếp tục thực hiện các bước dưỡng khác. 3 phút đắp lotion mask mỗi ngày sẽ giúp da căng bóng, mịn mướt và se khít lỗ chân lông.

Sản phẩm gợi ý:

It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner

Nơi mua: It's skin; Giá: 280k

4. Dùng sản phẩm chứa vitamin C



Vitamin C là món thành phần vô cùng quan trọng trong quá trình skincare của phụ nữ Nhật. Việc dùng các sản phẩm dưỡng có chứa vitamin C giúp họ chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Đây cũng chính là tuyệt chiêu giúp phụ nữ Nhật có làn da căng bóng, mịn mướt và ngừa lão hóa hiệu quả. Ở Nhật, có nhiều sản phẩm dưỡng có chứa vitamin C như serum, kem dưỡng, mặt nạ… rất được ưa chuộng. Ngoài ra, phụ nữ Nhật có thể dùng thêm các loại máy đẩy tinh chất để tăng hiệu quả dưỡng với vitamin C.

Sản phẩm gợi ý:

Custom No.333 by NY VC30 Serum

Nơi mua: Soja; Giá: 490k

5. Dùng kem chống nắng mỗi ngày

Kem chống nắng cũng là món mỹ phẩm rất được coi trọng tại Nhật Bản. Ánh mặt trời chính là nguyên nhân quan trọng gây ra hàng loạt vấn đề về da như mụn, đen sạm, lỗ chân lông to và sâu xa hơn nữa là lão hóa sớm, ung thư da. Mỗi ngày, phụ nữ Nhật luôn đều đặn dùng kem chống nắng 2 lần vào sáng và trưa. Ngoài ra, họ còn dùng thêm các sản phẩm makeup có SPF, áo chống nắng, kính râm… để che chắn làn da, ngừa lão hóa.

Sản phẩm gợi ý:

Nature Republic California Aloe Daily Sun Block SPF50+PA++++