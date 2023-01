5 món đồ dưỡng da nàng công sở nên dùng để da căng mọng đón Tết

Làn da căng bóng, mướt rượt luôn là ước mơ của bao cô nàng. Khi Tết Nguyên đán đã rất cận kề, các nàng càng cần chú ý vào chu trình chăm sóc da hơn nữa, để giúp da thăng hạng, mịn đẹp đón Tết. Dưới đây là 5 món skincare có thể giúp cải thiện làn da, dưỡng da mịn mướt mà bạn nên bổ sung ngay vào chu trình dưỡng da để giúp da tỏa sáng trong Tết này.



Chăm chỉ dưỡng da mỗi ngày sẽ giúp làn da thăng hạng, sáng mịn mướt mát

1. Sữa rửa mặt dịu nhẹ

Là bước đầu tiên trong chu trình dưỡng da, bước rửa mặt vô cùng quan trọng, giúp dọn đường để làm sạch da, tránh bí tắc gây mụn, đồng thời còn "dọn đường" cho dưỡng chất thẩm thấu vào da. Với bước làm sạch buổi sáng, bạn nên chọn 1 loại sữa rửa mặt dịu nhẹ; còn vào buổi tối bạn cần dùng sản phẩm tẩy trang rồi dùng sữa rửa mặt. Bạn nên chọn những sản phẩm có độ pH cân bằng, làm sạch nhưng không khiến da khô căng khó chịu. Những sản phẩm làm sạch dịu nhẹ sẽ giúp loại bỏ dầu, kem chống nắng, lớp trang điểm, bụi bẩn bám sâu trong da mà không gây kích ứng, thô ráp.

2. Serum vitamin C

Serum vitamin C giúp: Chống oxy hóa, làm đều tông da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Sử dụng serum vitamin C đều đặn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tông màu, kết cấu da; mờ thâm nám, sạm màu; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh; ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn. Chăm chỉ dùng serum vitamin C hàng ngày sẽ giúp làn da của bạn đều màu, lỗ chân lông có phần thu nhỏ, da căng bóng, mịn mướt hơn rất nhiều.

3. Kem dưỡng ẩm sâu

Nếu không được cấp ẩm đầy đủ, làn da sẽ khô và dễ đổ dầu, xỉn màu, thô ráp, hình thành mụn trứng cá, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngược lại, khi được dưỡng ẩm đầy đủ, da sẽ căng mọng, mịn mướt và giảm thiểu nếp nhăn lão hóa hiệu quả. Do đó, bạn đừng bỏ qua việc dưỡng ẩm đầy đủ hàng ngày cho da. Khi chọn kem dưỡng ẩm, nếu bạn có làn da dầu, bạn nên chọn những sản phẩm dạng gel, thẩm thấu nhanh để tránh bết dính; ngược lại nếu bạn có làn da khô thì nên chọn kem dưỡng dạng đặc, kết cấu kem dày giúp dưỡng ẩm sâu cho làn da.

4. Kem mắt

Đôi mắt chính là nơi đầu tiên "tố cáo" dấu hiệu tuổi tác, mệt mỏi trên gương mặt như quầng thâm, nếp gấp ở bọng mắt, vết chân chim… Trong những ngày đón Xuân bận rộn, thói quen thức khuya, dậy sớm càng khiến đôi mắt thêm mệt mỏi, thâm quầng. Do đó, trong quy trình skincare, bạn đừng bỏ qua việc chăm sóc cho vùng da quanh mắt bằng những sản phẩm chuyên dụng. Một lọ kem dưỡng mắt chuyên sâu sẽ giúp giải quyết các vấn đề của vùng da mắt mỏng manh. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm mặt nạ mắt để làm dịu, thư giãn vùng da nhạy cảm này.

5. Kem chống nắng

Kem chống nắng là sản phẩm vô cùng quan trọng trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, giúp chống lại những tác hại tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Ánh nắng gay gắt không chỉ làm đen da, cháy nắng mà còn thúc đẩy quá trình lão hóa, phá hủy collagen và tăng nguy cơ ung thư da. Sử dụng kem chống nắng đều đặn chính là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, giúp giảm thiểu các tác động có hại từ tia UV trong ánh nắng mặt trời.

Ngay cả trong trường hợp bạn không làm việc ngoài trời thì ánh nắng mặt trời vẫn có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa và tác động đến làn da. Vì vậy, mỗi ngày bạn đừng quên đều đặn bôi kem chống nắng để bảo vệ da tuyệt đối.