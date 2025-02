Nàng Cháo của phim "Vườn sao băng" đóng băng nhan sắc ở tuổi 36, U40 nhưng thời trang đôi mươi

Khán giả thuộc thế hệ 8x và 9x khó có thể quên được bộ phim "Vườn sao băng" đình đám một thời. Đây là một trong những bộ phim tiêu biểu của dòng phim thần tượng xứ Hàn, góp phần giúp làn sóng Hallyu trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh nữ chính Goo Hye Sun và dàn mỹ nam F4, nhân vật nàng Cháo - Chu Ga Eul do diễn viên Kim So Eun hóa thân cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Hình tượng nàng Cháo ngọt ngào, thuần khiết đã để lại ấn tượng sau đậm trong lòng khán giả xem phim "Vườn sao băng".

Hiện tại, nữ diễn viên Kim So Eun đã bước sang tuổi 36 và vẫn bền bỉ với sự nghiệp đóng phim. Dù chưa thể vượt qua được "cái bóng" của vai diễn nàng Cháo trong "Vườn sao băng" nhưng Kim So Eun cũng đã có bước tiến ấn tượng thông qua bộ phim có tỷ suất người xem cao vút là "Three Bold Siblings" (2023). Ở tuổi U40, Kim So Eun còn gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ, ngọt ngào cùng gu thời trang rất hút mắt.

Nhan sắc hiện tại của Kim So Eun.

Kim So Eun được cho là đã sửa mũi và chi tiết này giúp gương mặt của cô trở nên sắc sảo hơn. Dẫu vậy, vẻ đẹp ngọt ngào vốn có của nữ diễn viên vẫn được duy trì. Làn da căng khỏe ở độ tuổi U40 của Kim So Eun cũng rất đáng ngưỡng mộ. Khi đi dạo phố, Kim So Eun chỉ trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên, diện mạo vẫn tỏa sáng. Để tôn lên nhan sắc trẻ trung hơn tuổi, Kim So Eun thường ưu tiên 4 món thời trang sau đây:

Váy liền

Váy liền là món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng nữ tính. Kim So Eun cũng thường xuyên mặc item này khi dạo phố hoặc đi du lịch. Các mẫu váy Kim So Eun lựa chọn thường có sự tươi tắn, nổi bật. Cụ thể, nữ diễn viên ưu tiên váy trắng tay bồng, váy họa tiết kẻ ô hoặc váy hoa lá dịu dàng, lãng mạn.

Những mẫu váy yêu thích của Kim So Eun không chỉ mang đến hiệu quả "hack" tuổi mà còn đảm bảo sự tinh tế cho phong cách. Kim So Eun không bỏ qua yếu tố tôn dáng khi mặc váy. Cụ thể, nữ diễn viên ưu tiên váy nhấn eo và đi giày mule cao gót để tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thanh thoát.

Quần jeans

Để "hack" tuổi hiệu quả, phong cách của chị em không nên thiếu đi những chiếc quần jeans. Mẫu quần này ghi điểm ở sự trẻ trung, năng động, không giới hạn độ tuổi người mặc. Đối với quần jeans, Kim So Eun thường phối đồ theo cách nổi bật.

Cụ thể, cô kết hợp quần jeans cùng áo khoác vải tweed hoặc áo crop top để tạo nên những bộ cánh nữ tính, sang chảnh và còn tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Quần jeans có nhiều phiên bản nhưng Kim So Eun ưu tiên mẫu quần jeans xanh bởi item này "hack" tuổi hiệu quả nhất.

Áo khoác dài

Áo khoác dài luôn cần thiết trong những ngày lạnh giá. Không chỉ mang đến sự ấm áp, áo khoác dài còn giúp các nàng tạo nên loạt outfit sành điệu trong mùa lạnh.

Kim So Eun chọn áo khoác màu trắng hoặc be. Đây là các phiên bản áo khoác dài trẻ trung, tươi tắn và dễ phối đồ. Kim So Eun gợi ý 2 công thức diện áo khoác dài sành điệu, đó là kết hợp cùng chân váy ngắn nữ tính, ngọt ngào hoặc mix với áo và quần đen cá tính.

Áo khoác lửng

Bên cạnh áo khoác dài, Kim So Eun còn diện những mẫu áo khoác lửng như áo dạ, áo khoác da, áo blazer. So với áo khoác dài, áo lửng trẻ trung và năng động hơn. Bên cạnh đó, nhờ ưu tiên các phiên bản áo khoác lửng mang tông màu trung tính như đen, xám, be, Kim So Eun dễ dàng tạo nên những bộ cánh hài hòa, tinh tế mà vẫn "hack" tuổi hiệu quả.

Kim So Eun rất khéo léo tôn dáng khi diện áo khoác lửng. Cụ thể, nữ diễn viên kết hợp áo khoác lửng với quần short hoặc sơ vin bộ đôi áo và quần dài bên trong.

Ảnh: Instagram nhân vật