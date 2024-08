Nàng Á hậu chỉ diện trang phục màu trung tính đi du lịch mà vẫn nổi bật, ăn ảnh

Thời trang đi du lịch không nhất thiết phải được phủ sóng bởi quá nhiều màu sắc. Thậm chí nhiều chị em ưa chuộng các item mang tông màu trung tính hơn vì những lựa chọn trang phục này tinh tế, dễ áp dụng, và Á hậu Nguyễn Trần Huyền My chính là một trường hợp như vậy.

Thời trang đi du lịch của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My chiếm sóng bởi tông màu đen, trắng và be. Những set đồ của cô có sự trang nhã nhưng vẫn nổi bật và ăn ảnh. Tham khảo các bộ trang phục màu trung tính của Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, chị em sẽ có thêm ý tưởng để mặc đẹp đi du lịch, hay áp dụng khi xuống phố vẫn phù hợp.

Công thức áo trắng ôm dáng và quần màu be tưởng như rất đơn giản, nhưng vẫn gây ấn tượng. Sự kết hợp này có nét trẻ trung, nữ tính và tôn dáng hiệu quả. Á hậu Huyền My gợi ý một kiểu tóc dịu dàng và bay bổng để áp dụng khi diện đồ đi du lịch, đó là tóc tết.

Đơn giản và phóng khoáng là ấn tượng về công thức gồm áo tank top màu nâu nhạt mix cùng quần ống suông, tông màu trắng. Thay vì chọn một đôi giày đứng dáng, dép lê sẽ phù hợp hơn với các bộ cánh đi du lịch.

Khi đi du lịch ở những nơi có thời tiết mát mẻ, bạn có thể tham khảo set đồ đơn giản mà vẫn sành điệu của Á hậu Huyền My, đó là công thức áo dệt kim kết hợp với quần ống suông, giày sneaker trắng. Chiếc mũ bucket tăng thêm sự ngọt ngào, trẻ trung cho outfit.

Công thức áo thun ôm dáng và quần trắng của Á hậu Huyền My không chỉ nữ tính mà còn có sự trẻ trung, năng động. Mũ, giày sneaker trắng và túi xách màu trung tính đã hoàn thiện bộ trang phục rất hài hòa, đẹp mắt.

Làm thế nào để trông thật nổi bật khi diện trang phục màu trắng? Chị em hãy tham khảo set đồ gồm áo cardigan dáng lửng kết hợp với áo hai dây, quần jeans trắng họa tiết. Chiếc khăn trùm đầu mang đến nét ngọt ngào, yêu kiều cho tổng thể bộ cánh. Outfit trên còn tôn dáng hiệu quả mà không cần sơ vin.

Áo thun trắng và quần vải thô đũi đều là những item thoải mái, nhẹ mát, thích hợp để diện trong thời tiết nóng bức. Bộ cánh trên còn có sự trẻ trung, phóng khoáng và ai cũng dễ dàng mặc đẹp. Chị em có thể hoàn thiện bộ đồ trên với những mẫu giày dép trẻ trung như sandal, sneaker trắng hoặc dép lê.

Áo trễ vai mang đến nét nữ tính và quyến rũ cho người mặc. Để vẻ ngoài có sự năng động, trẻ trung, chị em hãy tham khảo Á hậu Huyền My, kết hợp áo trễ vai với quần short. Vì bộ cánh khá nổi bật nên Á hậu Huyền My không tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ. Thay vào đó, cô chỉ đeo một đôi khuyên tai đơn giản để vẻ ngoài long lanh hơn mà không làm mất đi sự hài hòa.

Trang phục vải lụa ghi điểm ở sự sang trọng. Khi diện combo gồm áo dây buộc và chân váy lụa, vẻ ngoài của Á hậu Huyền My còn toát lên nét quyến rũ. Để đảm bảo sự trang nhã cho bộ trang phục mang tông màu đen làm chủ đạo, Á hậu Huyền My đã đi đôi mule màu trung tính.

Chỉ với những item đơn giản như áo tank top màu nâu trà sữa, áo sơ mi mỏng nhẹ và quần vải thô đũi, Á hậu Huyền My đã tạo nên bộ trang phục nữ tính, bay bổng. Bộ đồ trên rất phù hợp với các chuyến đi biển. Dẫu vậy, chị em cũng có thể "tái chế" công thức này cho những buổi dạo phố cuối tuần.

Công thức gồm áo quây và quần dài mang tông màu be giúp chị em mặc đẹp mà không tốn nhiều thời gian, công sức. Chi tiết nhấn eo sẽ tăng thêm sự chỉn chu, thanh lịch, đồng thời tôn dáng cao ráo. Đôi sneaker trắng là mảnh ghép hoàn hảo cho bộ trang phục.

Ảnh: Sưu tầm