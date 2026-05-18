Nam Vương Tuấn Ngọc gây chú ý với tuxedo may đo thủ công hơn 360 giờ chế tác

Những thiết kế của HOON Wedding là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường cắt may dứt khoát, bảng màu cổ điển giàu chiều sâu và gu styling đột phá, định nghĩa lại sự xa xỉ chuẩn mực cho các chú rể trong mùa cưới năm nay. Vượt qua giới hạn của những bộ lễ phục thông thường, 20 thiết kế suit cao cấp trong bộ sưu tập lần này là một hành trình thị giác được chế tác tận tụy, tôn vinh trọn vẹn khí chất điềm tĩnh và chiều sâu cảm xúc của quý ông hiện đại trước giờ khắc thề nguyện.

First Face Trần Hoàng Sơn mở màn "Before The Vows - Before Love Becomes Legacy" với tinh thần tươi trẻ và đầy cảm xúc của một chàng trai trẻ đang yêu.

Chương I: "The Encounter"- Cuộc chạm ngõ tình yêu

Những thiết kế suit mở màn là sự đối thoại nhịp nhàng giữa ngôn ngữ cổ điển và hơi thở đương đại. HOON Wedding đã đưa vào bộ sưu tập những chất liệu có bề mặt đặc biệt như nhung tăm (corduroy) phong trần, nhung tuyết bắt sáng sang trọng cho đến các dòng vải linen/wool nhẹ tênh.

Những chiếc áo khoác Double-breasted (vạt chéo) quyền lực được làm mềm mại hóa khi phối cùng sơ mi thả cúc phóng khoáng, hay chiếc suit jacket ba mảnh (three-piece suit) màu be đi kèm gile dệt mỏng đầy chất lãng tử.

Chương 2: The Becoming - Bước chuyển mình bản lĩnh

Những bộ suit mang phom dáng chuẩn mực, tôn vinh bờ vai và tư thế đầy bản lĩnh của người đàn ông. Những bộ suit ba mảnh (three-piece suit) xuất hiện dày đặc hơn với sự kết hợp chặt chẽ giữa suit jacket, vest/gilet và cà vạt thắt chỉn chu, mang đến một tổng thể trang trọng nhưng không hề rập khuôn.

Từ sắc trắng Ivory vương giả mở màn cho sự cam kết, bộ sưu tập chuyển nhịp qua sắc xanh Navy kẻ phấn quyền lực, tông xám charcoal hiện đại, rồi trầm tĩnh lại với những bộ lễ phục Shawl Lapel (vạt cổ sam) màu đen và xanh đen quý phái.

Chương 3: The Decision - Tĩnh lặng trước quyết định trọn đời

Sự xuất hiện của những bộ Tuxedo kinh điển, Black Tie chỉn chu đã định nghĩa lại sự cao cấp trong trang phục cưới. Hệ màu sắc ở giai đoạn cao trào này là sự cô đọng của quyền lực và sự lịch lãm tối thượng.

Bên cạnh sắc đen tuyền huyền thoại của những bộ Tuxedo, HOON Wedding khéo léo đan cài các tông màu đậm tính nghệ thuật và chiều sâu như đỏ mận (plum) hoàng gia, xanh đêm (midnight blue) sâu thẳm… Từng chi tiết nhỏ như nơ bướm bằng nhung, khăn túi (pocket square) hay những chiếc sơ mi xếp nếp tucker trước ngực đều được tính toá n để tạo nên một tổng thể không tì vết.

Vedette Phạm Tuấn Ngọc đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của chương cuối "The Vows" - khoảnh khắc chú rể bước ra với phong thái đầy tự tin và bản lĩnh, khi những lời thề nguyện thiêng liêng chính thức được cất lời. Thiết kế Tuxedo trắng không chỉ tôn lên vẻ lịch lãm chuẩn mực mà còn khắc hoạ cảm xúc của người đàn ông trước giây phút quan trọng nhất đời mình.

Không chỉ tôn vinh kỹ nghệ may đo thủ công và giá trị của tailoring cao cấp, HOON Wedding còn mong muốn truyền tải một góc nhìn mới về thời trang cưới nam: suit không đơn thuần là trang phục cho ngày trọng đại, mà còn là lớp ngôn ngữ phản chiếu khí chất, sự trưởng thành và dấu ấn cá nhân của người đàn ông trong khoảnh khắc trọng đại.