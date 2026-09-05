Nam thần Trung - Hàn chung khung hình: Độ nam tính của 1 bên quá áp đảo

Sự khác biệt giữa những ngôi sao Hàn và Trung vẫn luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi, nhất là khi tiêu chuẩn ngoại hình của hai thị trường giải trí lớn hàng đầu châu Á đang ngày càng có xu hướng khác nhau. Nếu Cbiz vẫn ưa chuộng "chuẩn đẹp" siêu gầy, gương mặt thanh tú thì Kbiz những năm gần đây lại dành nhiều thiện cảm hơn cho hình thể săn chắc, cơ bắp và vẻ ngoài mạnh mẽ.

Chính vì vậy, khoảnh khắc hai mỹ nam đình đám của hai nền giải trí là Ji Chang Wook và Lý Quân Nhuệ chung khung hình tại sự kiện Tom Ford mới đây đã nhanh chóng được netizen đặt lên "bàn cân" xem ai đẹp hơn. Sự tương phản thú vị này càng khiến khác biệt về gu thẩm mỹ của hai làng giải trí trở nên rõ nét.



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Ji Chang Wook và Lý Quân Nhuệ tại sự kiện của Tom Ford. (Nguồn: TikTok)

Có thể thấy sự khác biệt đầu tiên khá rõ nằm ở phong cách trang điểm của sao Hàn và Trung. Với Ji Chang Wook, lớp nền được xử lý tương đối mỏng, tiệp vào màu da và không tạo cảm giác "đắp" nhiều sản phẩm lên mặt. Phần mắt cũng khá tiết chế, chủ yếu nhấn nhẹ đường viền và độ sâu hốc mắt, trong khi chân mày kẻ mảnh nhẹ nhàng. Lớp makeup tự nhiên giúp các đường nét vốn đã nam tính như sống mũi, xương hàm và phần mắt của Ji Chang Wook được giữ nguyên độ sắc nét.

Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ ngồi cạnh với lớp makeup chỉn chu, phủ nền và tạo khối rõ hơn. Làn da của nam diễn viên sáng và mịn hơn Ji Chang Wook, phần mắt, chân mày và môi cũng đều được trau chuốt kĩ. Điều này khiến hình ảnh của ngôi sao sinh năm 1996 thiên hướng "mỹ nam" nhiều hơn.

Nhiều người cho rằng lớp makeup của Lý Quân Nhuệ hơi đậm, nhất là khi ngồi cạnh Ji Chang Wook.

Bên cạnh layout makeup, vóc dáng cũng là yếu tố khiến nhiều người tranh luận. Ji Chang Wook vốn nổi tiếng với hình thể vạm vỡ, vai ngang, ngực và khung người chắc khỏe. Vì vậy, ngay cả khi diện một set đồ đen tối giản, nam diễn viên vẫn nổi bật và mang đến tổng thể lịch lãm, mạnh mẽ và đầy cuốn hút.

Lý Quân Nhuệ dù cũng ghi điểm với visual nổi bật nhưng so với Ji Chang Wook, hình thể của anh có phần mảnh và gầy hơn, đặc biệt là bờ vai hơi xuôi. Điều này khiến phần vai của bộ suit không được nâng đỡ tốt, phom áo vì thế trông kém sắc nét và chưa phát huy hết vẻ đẹp vốn có của trang phục.

Hình thể vạm vỡ của JI Chang Wook nổi bật trước ống kính dù anh diện set đồ rất đơn giản. Nếu Ji Chang Wook mặc suit cho event lần này thì Lý Quân Nhuệ chắc còn phải nhường spotlight nhiều hơn nữa cho mỹ nam xứ Hàn.

Ji Chang Wook nhận được nhiều lời khen dù hơn Lý Quân Nhuệ 9 tuổi.

Ji Chang Wook khoe trọn vẻ nam tính khi diện sweater cùng quần suông trẻ trung, tôn lên vóc dáng vạm vỡ cùng chiều cao nổi bật.

Lý Quân Nhuệ lựa chọn bộ suit kẻ xanh mang hơi hướng cổ điển.

Ảnh: Instagram.