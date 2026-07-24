Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh, Nam Joo Hyuk chính thức tái xuất với dự án trọng điểm của Netflix The East Palace và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả châu Á. Sự trở lại của mỹ nam sinh năm 1994 không chỉ đánh dấu cột mốc mới sau thời gian nhập ngũ mà còn chứng minh sức hút chưa hề suy giảm. Chỉ sau gần một tuần phát hành, The East Palace đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ kịch bản mới lạ, bối cảnh cùng phần kỹ xảo được đầu tư chỉn chu.

Bên cạnh nội dung bộ phim, Nam Joo Hyuk còn liên tục "chiếm sóng" mạng xã hội với visual điển trai và phong độ đỉnh cao trong các hoạt động quảng bá. Gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật cùng body vạm vỡ giúp anh dễ dàng trở thành tâm điểm trước ống kính. Mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên đều ghi điểm với gout thời trang tinh tế, tối giản nhưng đầy nam tính, thời thượng.

The East Palace lọt top 2 BXH Netflix toàn cầu.

Visual điển trai của Nam Joo Hyuk gây sốt cõi mạng. (Nguồn: TikTok)

Từ "nam thần thanh xuân" đến mỹ nam quyến rũ

Nếu như trước đây, Nam Joo Hyuk là hình mẫu "nam thần thanh xuân" với gương mặt thư sinh, nụ cười tỏa nắng và vóc dáng cao gầy, thì ở lần tái xuất này, anh mang đến hình ảnh trưởng thành và nam tính hơn rõ rệt. Những đường nét trên gương mặt trở nên góc cạnh với phần quai hàm sắc nét, sống mũi cao và ánh mắt điềm tĩnh, tạo cảm giác chững chạc sau nhiều năm. Ở độ tuổi 33, vẻ từng trải, phong trần càng tăng thêm sức hút cho nam thần xứ Hàn.

Sau thời gian nhập ngũ, vóc dáng của mỹ nam sinh năm 1994 cũng có sự thay đổi đáng kể. Chiều cao 1,87 m vốn là lợi thế nay càng nổi bật khi kết hợp cùng bờ vai rộng, cánh tay săn chắc và phần cơ bắp vạm vỡ ở mức vừa phải, mang đến tổng thể khỏe khoắn, có lực nhưng vẫn cân đối. Thay vì vẻ đẹp "mối tình đầu" từng làm nên thương hiệu, Nam Joo Hyuk hiện tại ghi dấu với hình tượng quý ông lịch lãm, mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Sự thay đổi này khiến nhiều người nhận xét visual của nam diễn viên đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất kể từ khi bước chân vào làng giải trí, tạo nên hình ảnh 1 mỹ nam lịch lãm đầy quyến rũ.

Nam Joo Hyuk gắn liền với hình tượng "nam thần thanh xuân", body 6 múi nhưng vẫn thuộc tuýp gầy chuẩn model.

Mỹ nam xứ Hàn ngày càng nam tính, cuốn hút.

Body vạm vỡ, bờ vai rộng và cánh tay săn chắc của ngôi sao sinh năm 1994.

Đặc biệt, Nam Joo Hyuk còn gây thương nhớ với những outfit đi tuyên truyền phim, mang phong cách casual tối giản nhưng tôn trọn tỷ lệ cơ thể chuẩn mẫu. Combo áo T-shirt phom vừa vặn gam màu trung tính, kết hợp cùng quần jeans hay quần suông casual làm nổi bật đôi chân dài, bờ vai rộng và cánh tay săn chắc của nam thần xứ Hàn. Vóc dáng ngày càng quyến rũ cùng gout ăn mặc tinh gọn, hiện đại và trẻ trung đã tạo nên hình ảnh vừa trẻ trung, nam tính, vừa toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút rất riêng của mỹ nam Hàn Quốc.

Nam Joo Hyuk ưu ái những set đồ đơn giản, trẻ trung và tôn lên lợi thế hình thể.

6 năm vẫn chiếm trọn trái tim của Dior

Nam Joo Hyuk là một trong những gương mặt nam hiếm hoi của Hàn Quốc xây dựng mối quan hệ bền chặt với Dior trong nhiều năm. Năm 2019, anh được bổ nhiệm làm đại sứ Dior Men tại châu Á, trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vai trò này. Đến năm 2021, Nam Joo Hyuk tiếp tục được lựa chọn làm đại sứ Dior Beauty Hàn Quốc, trước khi được "thăng hạng" thành House Ambassador của Dior vào năm 2022, đại diện đồng thời cho cả mảng thời trang và làm đẹp. Với xuất thân từ model, gương mặt sáng cùng thần thái cuốn hút, mỹ nam sinh năm 1994 được đánh giá là hiện thân hoàn hảo cho tinh thần thanh lịch, tối giản pha chút nét lãng tử, phóng khoáng mà Dior theo đuổi.

Nam Joo Hyuk dường như sinh ra để dành cho Dior.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện của nhà mốt Pháp, nam diễn viên liên tục gây ấn tượng với những bộ suit cắt may chuẩn xác hay các bản phối monochrome tinh tế, qua đó khẳng định vị thế là một trong những đại sứ nam nổi bật nhất của Dior tại châu Á. Nhiều nguồn tin còn cho rằng Dior luôn sẵn sàng chờ đợi nam diễn viên hoàn thành nghĩa vụ để tiếp tục vai trò đại sứ.

Với Nam Joo Hyuk, Dior sẵn sàng chờ đợi.

Thậm chí, trong 4 năm thực hiện nghĩa vụ và nghỉ ngơi, vắng bóng khỏi màn ảnh Hàn nhưng thương hiệu đình đám nước Pháp vẫn dành sự ưu ái nhất định cho Nam Joo Hyuk. Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lịch trình công khai đầu tiên của nam diễn viên chính là tham dự fashion show của Dior tại Pháp, đánh dấu màn tái xuất được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, anh thường xuyên góp mặt tại các sự kiện lớn của Dior ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á, từ triển lãm, lễ khai trương cửa hàng đến những buổi ra mắt bộ sưu tập mới. Nam Joo Hyuk cũng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng bá, bộ ảnh thời trang và các ấn phẩm tạp chí phối hợp cùng nhà mốt Pháp. Mối quan hệ bền chặt giữa hai bên được xem là minh chứng cho sức ảnh hưởng của ngôi sao xứ Hàn không chỉ trên màn ảnh mà còn trong lĩnh vực thời trang cao cấp.

Nam Joo Hyuk tiếp tục mối quan hệ bền chặt với Dior.

Ngoài đời, Nam Joo Hyuk cũng thu về lượng lớn người hâm mộ với vibe "bạn trai" đúng nghĩa qua những bản phối tối giản nhưng luôn toát lên vẻ cuốn hút. Anh thường diện áo thun trơn, sơ mi oversized, sweater hoặc hoodie, kết hợp cùng quần jeans, quần suông và giày sneakers. Bảng màu chủ đạo xoay quanh các tông trung tính như trắng, đen, xám, be hay xanh navy, mang đến cảm giác thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Nhờ hình thể hoàn hảo, mọi outfit đơn giản đều được Nam Joo Hyuk diện đầy phong cách, tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp nhưng vẫn đậm chất nam thần.

Phong cách chuẩn "boyfriend material" của Nam Joo Hyuk.

Ảnh: Instagram.