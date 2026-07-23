4 loại dầu gội đất sét giúp "hút sạch" dầu thừa, cho mái tóc thông thoáng và phồng tự nhiên

Nếu bạn thuộc nhóm người sáng gội, chiều tóc đã bết, chân tóc nhanh xẹp và luôn có cảm giác nặng đầu thì có lẽ đã đến lúc thay đổi loại dầu gội đang sử dụng. Thời gian gần đây, dầu gội chứa đất sét (clay shampoo) trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng làm sạch sâu mà vẫn giữ được sự cân bằng cho da đầu. Đất sét tự nhiên vốn nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc da với khả năng hấp thụ bã nhờn và tạp chất. Khi được ứng dụng vào dầu gội, thành phần này giúp cuốn trôi dầu thừa, bụi bẩn và cặn sản phẩm tạo kiểu tích tụ quanh nang tóc, mang lại cảm giác thông thoáng mà không khiến da đầu bị khô căng như nhiều loại dầu gội làm sạch mạnh. Nếu bạn đang tìm một sản phẩm dành riêng cho mái tóc nhanh bết, dưới đây là 4 cái tên rất đáng tham khảo.

1. Dầu gội đất sét khoáng tự nhiên CLAYGE Shampoo SR

CLAYGE là thương hiệu chăm sóc tóc đến từ Nhật Bản nổi tiếng với các sản phẩm ứng dụng đất sét khoáng thiên nhiên trong công thức. Phiên bản Shampoo SR chứa các hạt đất sét siêu mịn giúp hấp thụ dầu thừa và làm sạch sâu lỗ chân lông trên da đầu mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết. Sau khi gội, mái tóc có cảm giác nhẹ tênh, chân tóc bồng bềnh hơn nhưng không bị khô xơ. Ngoài khả năng làm sạch, sản phẩm còn bổ sung nhiều thành phần dưỡng ẩm từ thực vật giúp thân tóc mềm mại, giảm tình trạng rối sau khi gội. Hương thơm dịu nhẹ cũng là điểm cộng khiến nhiều người yêu thích dòng dầu gội này. Đây là lựa chọn phù hợp với người có da đầu dầu hoặc hỗn hợp dầu nhưng phần đuôi tóc vẫn khô.

Nơi mua: CLAYGE

2. Le Petit Marseillais 97% Natural - Đất sét trắng

Le Petit Marseillais là thương hiệu chăm sóc cơ thể nổi tiếng của Pháp, và dòng dầu gội chứa 97% thành phần thiên nhiên kết hợp bột đất sét trắng (White Clay) đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đất sét trắng có khả năng hút bã nhờn nhẹ nhàng, đồng thời giúp làm sạch da đầu mà không gây mất cân bằng độ ẩm. Vì vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người có mái tóc nhanh bết nhưng da đầu khá nhạy cảm. Điểm nổi bật là công thức không tạo cảm giác "rít tóc" sau khi gội. Thay vào đó, tóc vẫn giữ được độ mềm mại tự nhiên, dễ chải và ít xơ rối hơn. Nếu bạn cần một sản phẩm có khả năng làm sạch hằng ngày nhưng vẫn dịu nhẹ, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Nơi mua: Le Petit Marseillais

3. Evoluderm Đất Sét Trắng & Cây Tầm Ma

Evoluderm là thương hiệu mỹ phẩm bình dân của Pháp được nhiều người biết đến nhờ các sản phẩm chăm sóc tóc có giá thành hợp lý. Dòng dầu gội White Clay & Nettle kết hợp giữa đất sét trắng và chiết xuất cây tầm ma, hai thành phần nổi tiếng trong việc hỗ trợ kiểm soát dầu thừa trên da đầu. Đặc biệt, sản phẩm không chứa silicone, giúp hạn chế tình trạng tóc bị nặng và nhanh xẹp sau thời gian dài sử dụng. Nhiều người có tóc dầu cho biết sau vài tuần dùng đều đặn, mái tóc giữ được độ sạch lâu hơn, giảm cảm giác bết dính vào cuối ngày. Ngoài ra, công thức còn hỗ trợ làm sạch gàu và tạo cảm giác mát nhẹ trên da đầu, rất phù hợp trong những ngày thời tiết nóng bức.

Nơi mua: Evoluderm

4. Kérastase Divalent

Nếu muốn đầu tư cho một sản phẩm thuộc phân khúc salon cao cấp, Kérastase Bain Divalent là cái tên được rất nhiều nhà tạo mẫu tóc khuyên dùng. Dầu gội được thiết kế dành riêng cho da đầu tiết nhiều bã nhờn nhưng thân tóc khô - tình trạng khá phổ biến ở những người thường xuyên tạo kiểu hoặc nhuộm tóc. Thay vì chỉ làm sạch mạnh, công thức của Kérastase tập trung vào việc điều tiết lượng dầu trên da đầu, giúp tóc sạch lâu hơn mà vẫn giữ được độ mềm mại ở phần thân và ngọn tóc. Sau khi gội, chân tóc có độ phồng tự nhiên, mái tóc nhẹ và bồng bềnh hơn. Đây cũng là một trong những dòng dầu gội được nhiều salon chuyên nghiệp sử dụng cho khách hàng có tóc dầu.

Nơi mua: Kérastase

Với khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn duy trì sự cân bằng tự nhiên cho da đầu, CLAYGE Shampoo SR, Le Petit Marseillais White Clay, Evoluderm White Clay & Nettle và Kérastase Bain Divalent đều là những lựa chọn đáng thử. Chỉ cần chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình, bạn sẽ cảm nhận rõ mái tóc nhẹ hơn, sạch lâu hơn và giữ được độ bồng bềnh suốt cả ngày.