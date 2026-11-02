Nam Joo Hyuk vừa có màn xuất hiện gây chú ý tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Tiffany & Co. diễn ra ngày 30/10 tại Busan (Hàn Quốc). Vẫn là hình ảnh một quý ông lịch lãm với áo khoác nâu phối sơ mi trắng, mái tóc được tạo kiểu tự nhiên cùng gương mặt điển trai đặc trưng, nam diễn viên nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, thứ khiến anh bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội lại là một chi tiết trên gương mặt lại chính là đôi mắt.

Nam Jo Hyuk tham gia phỏng vấn tại sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp Tiffany & Co. (Nguồn: Instagram)

Trong đoạn video được tạp chí thời trang Daily Fashion News đăng tải, Nam Joo Hyuk tham gia thử thách nhìn chằm chằm vào ống kính. Khi nam diễn viên trực tiếp nhìn về phía camera, nếp mí đôi hiện lên khá rõ, tạo cảm giác khác biệt đáng kể so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Vốn được nhớ đến với đôi mắt một mí nhẹ, có phần dài và hiền, diện mạo lần này của anh khiến không ít người phải nhìn lại vài lần mới nhận ra.

So sánh hình ảnh của Nam Joo Hyuk tại sự kiện mới đây và hình ảnh trước đó của anh chàng.

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận trên mạng xã hội Hàn Quốc và Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng Nam Joo Hyuk trông như đã can thiệp thẩm mỹ để tạo mắt hai mí, thậm chí nhận xét tổng thể gương mặt anh có phần thay đổi. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là sự thay đổi tự nhiên theo thời gian, khi vùng da quanh mắt và lượng mỡ dưới mí biến đổi khiến nếp mí trở nên rõ hơn.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, phải công nhận rằng diện mạo mới của Nam Joo Hyuk vẫn vô cùng cuốn hút. Đôi mắt hai mí khiến ánh nhìn của nam diễn viên có phần sâu và sắc nét hơn, mang đến cảm giác trưởng thành, nam tính. Đặt cạnh hình ảnh chàng trai với đôi mắt một mí từng làm nên thương hiệu, có thể thấy anh đang sở hữu một diện mạo mới mẻ nhưng không hề mất đi sức hút vốn có. Đặc biệt, cách phối đồ tối giản với áo khoác nâu và sơ mi trắng càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm, điềm đạm của nam thần sinh năm 1994.

Diện mạo vẫn vô cùng cuốn hút của Nam Joo Hyuk.

Trường hợp của Nam Joo Hyuk khá giống với Tỉnh Bách Nhiên khi vào cuối tháng 9 vừa qua, anh chàng từng trở thành chủ đề bàn tán khi đôi mắt một mí quen thuộc bất ngờ chuyển sang hai mí rõ nét. Trước những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nam diễn viên đã trực tiếp lên sóng livestream để giải thích. Với thái độ khá hài hước, anh vừa dùng tay dụi mắt vừa khẳng định mình không cắt mí, đồng thời tự trêu rằng bản thân đã lớn tuổi, da mắt bắt đầu chùng xuống. Tỉnh Bách Nhiên còn cho biết lịch trình quay phim cường độ cao, thiếu ngủ kéo dài cũng khiến nếp mí thay đổi, đôi khi còn xuất hiện cả tình trạng ba mí.

Đôi mắt một mí của Tỉnh Bách Nhiên đôi lúc cũng chuyển sang hai mí rõ nét.

Màn giải thích không chút né tránh của nam diễn viên khi ấy khiến nhiều người thích thú. Hóa ra, đôi mắt một mí hay hai mí đôi khi cũng không phải đặc điểm cố định, mà có thể thay đổi tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe và thể trạng mỗi người.

Trở lại với Nam Joo Hyuk, hiện chưa có xác nhận nào cho thấy nam diễn viên đã thực hiện phẫu thuật tạo mí. Truyền thông Hàn Quốc cũng lưu ý rằng ánh sáng, góc quay, filter và những thay đổi tự nhiên trên gương mặt đều có thể khiến nếp mí trông khác biệt.

Một số nguồn tin thậm chí cho biết đường mí của anh có thể đã hình thành rõ hơn theo thời gian do bước qua mốc 30 tuổi, tốc độ sụt giảm collagen và elastin có thể làm đứt gãy mạng lưới khung nâng đỡ dưới da. Dưới tác động liên tục của trọng lực, phần da mí mắt trên bị mất độ co hồi, trở nên chùng nhão và rủ xuống.

Cũng có thể dễ nhận ra việc "hình thành" dần dần mắt 2 mí của anh chàng trước đây và hiện tại.

Ảnh: Instagram, Weibo.