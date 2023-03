Nam diễn viên gây sốc vì mặc chiếc quần 5 - 6 năm chưa giặt

Giặt quần áo tưởng chừng là việc được thực hiện mỗi ngày, mỗi tuần. Ấy thế mà có nam diễn viên nọ đã mặc 1 chiếc quần 6 năm mà chưa hề giặt nó. Thông tin này ngay sau khi chính chủ chia sẻ đã nhận về vô vàn bán tán từ phía dân tình. Ai mà ngờ được lại có người nổi tiếng mặc 1 chiếc quần 6 năm không giặt cơ chứ!

Kim Ji Hoon hiện đang đảm nhận vai CEO của một công ty giải trí trong phim "Love To Hate You". Hầu hết các phân cảnh, anh đều ăn mặc bảnh bao và gọn gàng. Ấy vậy mà Kim Ji Hoon ngoài đời lại có thói quen giặt quần áo khiến người ta phát sốc

Người đàn ông không giặt quần trong 6 năm ấy chính là nam diễn viên Kim Ji Hoon. Anh chàng trong chương trình thực tế My Little Old Boy phát sóng vào ngày 12/3 vừa qua đã tiết lộ rằng mình không giặt quần áo thường xuyên. Kim Ji Hoon cho biết anh rất yêu thời trang, say mê với quần áo. Vậy nên mỗi khi giặt chúng anh có cảm giác rằng mình đang làm hỏng trang phục.

Chính vì lẽ đó Kim Ji Hoon quyết định rằng mình sẽ không giặt đồ quá thường xuyên, và có một vài item kể từ khi mua về anh ấy chưa bao giờ giặt chúng. Kim Ji Hoon luôn cố gắng giữ cho trang phục sạch nhất có thể. Khi đồ ăn rơi xuống, anh ấy sẽ lập tức lau đi vết bẩn mà nó để lại. Kim Ji Hoon thậm chí còn thấy biết ơn vì mình không có mùi cơ thể. Khi mồ hôi dính vào quần áo, anh ấy cũng sẽ để tự khô.

Chiếc quần mà Kim Ji Hoon mặc khi đi quay My Little Old Boy đã không được giặt trong vòng 5 - 6 năm. Ngay khi nam diễn viên tiết lộ điều này, cả trường quay đã bị sốc. Dân tình sau khi nghe được câu chuyện đều tỏ ra khó mà hiểu được thói quen không giặt đồ của Kim Ji Hoon. Đồng ý rằng đồ denim, quần jeans không nên giặt quá nhiều vì sẽ làm hỏng và mất phom, tuy nhiên không giặt trong 5 - 6 năm thì thật đáng quan ngại.

Netizen cho rằng Kim Ji Hoon nên đầu tư máy giặt khô, vừa có chức năng giặt sạch quần áo mà không chà xát gây hư tổn, đồng thời còn giúp loại bỏ mùi hôi, vi khuẩn tốt.