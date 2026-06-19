Sản phẩm sữa bột công thức Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula. (Ảnh: Nara Organics)

Một đợt bùng phát ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh đang xảy ra tại một số bang ở nước Mỹ, được cho là có liên quan đến sản phẩm sữa bột công thức Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula. Vụ việc đã khiến ba trẻ nhỏ tại ba bang của Mỹ phải nhập viện điều trị và dẫn đến quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm này trên phạm vi toàn quốc.

Trong thông báo mới nhất ngày 13/6, FDA cho biết đang phối hợp với Sở Y tế công cộng bang California (CDPH), Chương trình Điều trị và Phòng ngừa ngộ độc botulism ở trẻ sơ sinh (IBTPP) cùng các cơ quan y tế liên bang, bang và địa phương để điều tra ba ca bệnh được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc botulism tại các bang California, Pennsylvania và Washington.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, cả ba trẻ đều sử dụng sản phẩm sữa bột Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula trước khi phát bệnh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2026. Các trường hợp mắc bệnh đều là trẻ từ 2 đến 5 tháng tuổi.

Các cơ quan chức năng của hai bang đã thu thập lượng sữa còn lại từ gia đình các bệnh nhi để phục vụ xét nghiệm. Kết quả phân tích dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Thu hồi toàn bộ sữa bột công thức Nara Organics trên toàn nước Mỹ

FDA ngày 12/6 đã chính thức liên hệ với Nara Organics, khuyến nghị doanh nghiệp tiến hành thu hồi sản phẩm do mức độ nghiêm trọng của bệnh và những bằng chứng dịch tễ học thu thập được trong quá trình điều tra. Một ngày sau đó, Nara Organics đồng ý thu hồi toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula đang lưu hành trên thị trường Mỹ.

Sản phẩm bị thu hồi được phân phối trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và website Nara.com trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

FDA nhấn mạnh toàn bộ dòng sữa công thức của Nara Organics được sản xuất tại châu Âu. Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ chiếm dưới 1% tổng lượng sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tiêu thụ tại Mỹ, do đó việc thu hồi không được cho là sẽ gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Nhà chức trách khuyến cáo các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ ngừng sử dụng ngay sản phẩm thuộc diện thu hồi. Nếu trẻ đã sử dụng loại sữa này và xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Giới chức y tế Mỹ hiện chưa xác nhận chắc chắn sản phẩm sữa là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh. FDA cho biết cuộc điều tra mới đang ở giai đoạn đầu và nhiều hoạt động xét nghiệm vẫn đang được triển khai.

Các nhà khoa học đang kiểm tra các mẫu sữa còn lại nhằm xác định sự hiện diện của vi khuẩn hoặc độc tố botulinum. Kết quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nguồn gốc vụ bùng phát cũng như các biện pháp quản lý tiếp theo.

Trong thời gian chờ kết luận cuối cùng, FDA khuyến nghị phụ huynh giữ lại phần sữa còn dư nếu có và ghi rõ cảnh báo "Không sử dụng" trước khi bảo quản riêng biệt. Các cơ quan y tế có thể yêu cầu lấy mẫu phục vụ công tác điều tra. Những vật dụng, bình sữa và bề mặt có tiếp xúc với sản phẩm cũng cần được vệ sinh kỹ bằng nước nóng, xà phòng hoặc máy rửa chén để giảm nguy cơ lây nhiễm.

FDA đồng thời kêu gọi các bác sĩ nhi khoa cảnh giác với những trường hợp trẻ sơ sinh có biểu hiện bất thường về thần kinh hoặc hô hấp. Khi nghi ngờ bệnh nhân mắc botulism, các cơ sở y tế được yêu cầu liên hệ ngay với Chương trình Điều trị và Phòng ngừa Botulism Trẻ sơ sinh của bang California để được tư vấn chuyên môn.

Căn bệnh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm Botulism ở trẻ sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng. Bệnh xảy ra khi bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum phát triển trong đường ruột của trẻ và sinh ra độc tố tấn công hệ thần kinh. Theo CDC Hoa Kỳ, các triệu chứng thường không xuất hiện ngay mà có thể mất nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần sau khi trẻ tiếp xúc với nguồn lây. Dấu hiệu ban đầu thường là táo bón, bú kém hoặc bỏ bú. Sau đó, trẻ có thể xuất hiện tình trạng mất khả năng kiểm soát đầu, khó nuốt, giảm biểu cảm khuôn mặt, tiếng khóc yếu hoặc thay đổi bất thường. Trong những trường hợp nặng, bệnh tiến triển thành liệt mềm lan tỏa, gây suy giảm chức năng hô hấp, dẫn đến suy hô hấp cấp và cần điều trị tích cực trong thời gian dài tại bệnh viện. CDC cho biết cả ba trẻ trong đợt bùng phát lần này đều phải nhập viện và được điều trị bằng BabyBIG - loại kháng độc tố chuyên biệt dành cho bệnh nhân botulism ở trẻ sơ sinh. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan đến vụ việc.



