Chính phủ Pháp đã quyết định thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của Novalac sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy và nôn ói. Dù vậy, cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra các phản ứng này.

12 trường hợp trẻ gặp rối loạn tiêu hóa được ghi nhận liên quan đến cùng một lô sữa Novalac. Nhà sản xuất chủ động thu hồi sản phẩm dù chưa phát hiện tác nhân gây bệnh. Ảnh minh họa.

Theo thông báo ngày 12/6 từ Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, hệ thống giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan An toàn thực phẩm, Môi trường và Lao động Pháp (Anses) đã tiếp nhận 11 báo cáo về các tác dụng không mong muốn ở trẻ sơ sinh, cùng một phản ánh bổ sung thông qua nền tảng cảnh báo người tiêu dùng SignalConso.

Tất cả các trường hợp đều liên quan đến lô sản phẩm số 183403 của dòng sữa công thức Allernova AR do Novalac sản xuất. Các triệu chứng được ghi nhận chủ yếu là tiêu chảy, nôn mửa và các rối loạn đường tiêu hóa. Trong số đó, một trẻ sơ sinh phải nhập viện, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy nguyên nhân là do nhiễm adenovirus, loại virus thường gây viêm dạ dày, ruột chứ không phải do sử dụng sữa.

Nhà chức trách cho biết các phân tích được tiến hành trên sản phẩm không phát hiện bất kỳ tác nhân gây bệnh nào. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm không tìm thấy độc tố cereulide - chất từng khiến nhiều lô sữa trẻ em bị thu hồi trên diện rộng trong thời gian gần đây.

Bên cạnh các triệu chứng tiêu hóa, một số phụ huynh cũng phản ánh sản phẩm có màu sắc và mùi vị bất thường. Phía Novalac giải thích rằng một phần lô hàng được sản xuất tại Đức đã trải qua quá trình gia nhiệt lâu hơn dự kiến, điều có thể làm thay đổi đặc tính cảm quan của sản phẩm mà không ảnh hưởng đến độ an toàn.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy lô sữa này gây hại cho sức khỏe trẻ em, Chính phủ Pháp cho biết việc thu hồi vẫn được triển khai theo nguyên tắc phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người tiêu dùng. Novalac cũng khẳng định đây là quyết định chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận Pháp vẫn quan tâm cao đến an toàn sữa trẻ em sau đợt thu hồi quy mô lớn từ tháng 12/2025, khi hàng loạt lô sữa của nhiều tập đoàn như: Nestlé, Danone, Lactalis bị thu hồi tại khoảng 60 quốc gia do nguy cơ nhiễm độc tố cereulide.

(T/h Znews, TTXVN)