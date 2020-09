Mỹ phẩm Rare Beauty của Selena Gomez ra mắt hoành tráng, fan nô nức mua bill "khủng" dài như sớ

Giữ đúng hẹn với fan, vào 3/9 (giờ địa phương), mỹ phẩm Rare Beauty do Selena Gomez sáng lập đã chính thức được mở bán tại hệ thống Sephora. Đây là thương hiệu mỹ phẩm "cộp mác" celeb được cộng đồng làm đẹp mong chờ nhất trong mùa thu này.

Selena Gomez đã âm thầm phát triển Rare Beauty trong suốt 2 năm qua. Nữ ca sĩ bỏ rất nhiều tâm huyết, tham gia vào tất cả các công đoạn sản xuất để đảm bảo mang đến những sản phẩm chất lượng nhất.

Mang thông điệp tích cực "Mỹ phẩm làm bạn cảm thấy xinh đẹp, tự tin hơn nhưng không che lấp sự độc đáo mà chỉ mình bạn có", Rare Beauty được cộng đồng làm đẹp đón nhận nồng nhiệt.

Mỹ phẩm Rare Beauty được ưu tiên vị trí đẹp nhất trong các cửa hàng Sephora

Trong lần "chào sân" này, Rare Beauty mang đến 13 sản phẩm bao gồm đầy đủ những món trang điểm cơ bản: kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ, màu má, highlighter, son môi, v.v... với mức giá dao động từ 325.000 - 675.000 VNĐ.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Các fan đã nô nức ủng hộ Rare Beauty và liên tục khoe ảnh lên mạng xã hội. Có người còn "chơi lớn" mua hàng chục món cùng lúc, khoe bill "khủng" dài dằng dặc.

Các sản phẩm của Rare Beauty có thiết kế đơn giản mà trẻ trung, bắt mắt, "xịn sò" nhưng vẫn gợi cảm giác thân thiện với người dùng. Điểm đặc trưng trong bao bì của Rare Beauty chính là thiết kế phần nắp hình cầu độc đáo.

Thông tin chi tiết các sản phẩm nổi bật của Rare Beauty:

Kem nền Liquid Touch Weightless Foundation (675.000 VNĐ) với bảng màu lên tới 48 tông. Sản phẩm cho độ che phủ từ vừa đến cao, phù hợp với cả phong cách makeup tự nhiên lẫn "nặng đô".

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Kem che khuyết điểm Liquid Touch Brightening Concealer (440.000 VNĐ) cũng bao gồm 48 tông, được quảng cáo là siêu nhẹ, dưỡng ẩm kiêm làm sáng vùng da dưới mắt.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Son kem lì Lip Souffle Matte Cream Lipstick (465.000 VNĐ) gồm 12 màu với chất son cực nhẹ môi, cho hiệu ứng lì mờ không gây khô môi.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Độc đáo nhất là Blot & Glow Touch-Up Kit (600.000 VNĐ) combo phấn phủ kèm giấy thấm dầu tiện lợi cho việc tút tát lớp trang điểm giữa ngày.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Màu má dạng lỏng Soft Pinch Liquid Blush (465.000 VNĐ) không dính dớp hay gây nặng mặt, dễ tán với 4 tông lì và 4 tông có nhũ nhẹ.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Highlighter dạng lỏng Positive Light Liquid Luminizer Highlight (510.000 VNĐ) tạo hiệu ứng tự nhiên như da thật, 8 tông màu.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Nước xịt lót và cố định lớp trang điểm Always An Optimist 4-in-1 Prime & Set Mist (560.000 VNĐ) và kem lót Always An Optimist Illuminating Primer (600.000 VNĐ).



(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Cọ đánh nền (650.000 VNĐ), cọ che khuyết điểm (370.000 VNĐ) và bông mút đa dụng (325.000 VNĐ).

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Son dưỡng môi With Gratitude Dewy Lip Balm (370.000 VNĐ) có màu nhẹ với 8 lựa chọn màu.

(Ảnh: Instagram @trendmood1)

Ảnh: Internet