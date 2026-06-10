Nhà thiết kế Việt Phan Huy đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong trang phục thương hiệu của anh khi lên bìa tạp chí Marie Claire số tháng 6.

"Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong một thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture Xuân-Hè 2026 mang tên "Cành vàng lá ngọc". Trang phục có màu champagne beige chủ đạo, được làm thủ công với những chi tiết đính cườm tinh xảo và những lớp vải xếp ly bồng bềnh, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần thời trang đương đại" - nhà thiết kế Phan Huy thông tin.

Vẻ đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba

Cô chọn đầm của nhà thiết kế Việt Phan Huy

Mẫu đầm độc đáo được làm thủ công trong thời gian dài

Đầm thuộc bộ sưu tập Haute Couture Xuân-Hè 2026 mang tên "Cành vàng lá ngọc"

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi thiết kế cũng như nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba, sự kết hợp này tạo nên những bức ảnh đặc biệt.

Tạp chí Marie Claire cũng giới thiệu về Địch Lệ Nhiệt Ba rằng: "Cô ấy muốn học trượt ván, trượt tuyết và lướt sóng nhưng lo sợ bị thương sẽ ảnh hưởng đến công việc. Một tình huống mâu thuẫn nhưng đáng yêu. Cô ấy kỷ luật, kiên nhẫn và giờ biết khi nào nên cho phép bản thân thư giãn - tỉnh táo và nhẹ nhàng. Yêu thương và được yêu thương, cho đi và nhận lại, tất cả đều là một phần của hành trình cuộc sống.

Cô ấy không tự tạo áp lực cho bản thân, cũng không ép buộc số phận. Câu nói "bạn không thể có tất cả mọi thứ" là một sự tha thứ nhẹ nhàng cho cuộc sống - cho phép bạn đưa ra những lựa chọn theo trái tim mình ở những ngã rẽ và nó cũng giúp bạn nhận thức rõ ràng những gì bạn vẫn đang nắm giữ trong tay lúc này".

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao của màn ảnh Hoa ngữ. Cô sinh năm 1992, là mỹ nhân dân tộc Ngô Duy Nhĩ của Tân Cương - Trung Quốc. Cô đã tham gia vô số phim với vai nữ chính và gần nhất là phim "Bạch nhật đề đăng".

Phan Huy sinh năm 1999 tại Quảng Trị, tốt nghiệp thủ khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Anh đã có nhiều thiết kế được các ngôi sao trong đó có sao Hoa ngữ chọn mặc như: Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Dã…



