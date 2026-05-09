Mỹ nữ có vòng 1 gây chú ý nhất Cbiz khiến khán giả “thấy ghê” với hình ảnh mới

Tiêu chuẩn “mình hạc xương mai” vẫn được xem là thước đo nhan sắc phổ biến tại Cbiz, khiến không ít ngôi sao phải ép cân khắt khe để giữ hình ảnh vừa mắt công chúng. Nếu như thời gian gần đây, vóc dáng gầy đáng báo động của Tống Tổ Nhi từng khiến mạng xã hội xôn xao thì Điền Hi Vi chính là cái tên tiếp theo gây bàn tán. Xuất hiện tại một sự kiện cho thương hiệu trang sức mới đây, “búp bê Cbiz” khiến nhiều người bất ngờ với thân hình mảnh mai quá mức, thậm chí còn trông như chưa nổi 40kg. Dù visual của nữ diễn viên vẫn ghi điểm với vẻ ngọt ngào, rạng rỡ đặc trưng nhưng nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự lo lắng vì ngoại hình ngày càng thiếu sức sống của cô.

Điền Hi Vi thu về lượng người hâm mộ lớn sau thành công của bộ phim Trục Ngọc. (Nguồn: TikTok)

Vẫn với vóc dáng mảnh mai nhưng có thể thấy, Điền Hi Vi đã có phần gầy hơn trước. Nữ diễn viên diện set đồ tối màu gồm áo cúp ngực dáng peplum mix cùng quần đồng màu tối giản, phom dáng ôm gọn càng khiến nữ diễn viên lộ rõ thân hình gầy rộc. Thiết kế hở vai để lộ rõ phần xương quai xanh sắc nét, xương vai nhô lên cùng cánh tay mỏng manh như “que tăm”. Ở nhiều góc chụp, thân hình của mỹ nhân sinh năm 1997 gần như lọt thỏm, thiếu sức sống.

Thân hình siêu gầy, 2 cánh tay trơ xương của Điền Hi Vi.

Dù mỹ nhân sinh năm 1997 vẫn ghi điểm với đôi mắt to tròn, làn da trắng cùng đường nét trong trẻo nhưng vóc dáng gầy trơ xương khiến diện mạo cô mất đi vẻ khỏe khoắn, căng tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, kiểu tóc buộc thấp gọn gàng với phần tóc mái lởm chởm cũng khiến tạo hình của nữ diễn viên thêm mất điểm.

2 cánh tay cực khô, trơ xương của Điền Hi Vi.

Trang phục, tạo hình khiến mỹ nhân Trục Ngọc càng lộ rõ vẻ gầy rộc. (Ảnh: Weibo)

Netizen nhận xét Điền Hi Vi gầy đến độ trông như suy dinh dưỡng, thậm chí vòng 1 cũng trở nên "tàng hình" vì người quá mỏng.

Trước đây, Điền Hi Vi vốn đã thuộc nhóm mỹ nhân có vóc dáng mảnh mai của Cbiz, song tổng thể vẫn giữ được nét quyến rũ và tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên sở hữu body thanh thoát với vòng eo nhỏ, đôi chân thon dài nhưng vẫn có đường cong mềm mại, đặc biệt là vòng 1 gợi cảm giúp cô thêm hút mắt. Minh tinh Cbiz từng tiết lộ cô cao khoảng 1m68 nhưng chỉ nặng 45kg – con số đã khiến nhiều người bất ngờ vì quá nhẹ. Chính vì vậy, với thân hình mỏng như “lá lúa” ở thời điểm hiện tại, cư dân mạng càng hoài nghi nữ diễn viên có thể đã tụt xuống ngưỡng 40kg.