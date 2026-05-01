Con gái út nhà Beckham mới 14 tuổi đã lấn sân kinh doanh vì 1 lý do bất ngờ

Sinh ra trong một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, Harper Beckham từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu hay gu thời trang sành điệu thừa hưởng từ mẹ, cô bé còn khiến nhiều người bất ngờ khi sớm bộc lộ tư duy kinh doanh từ năm 14 tuổi. Theo chia sẻ từ Victoria Beckham, Harper là một cô gái sống tình cảm nhưng cũng rất tham vọng, luôn nghiêm túc với những điều mình yêu thích. Và điều đặc biệt là ý tưởng kinh doanh đầu tiên của cô bé lại xuất phát từ chính trải nghiệm không mấy vui vẻ với làn da của bản thân.

Victoria Beckham cho biết trước đây Harper sở hữu làn da khá đẹp và khỏe, hầu như không gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi bắt đầu quan tâm hơn đến làm đẹp và skincare như nhiều cô gái tuổi teen khác, Harper cũng bị cuốn theo những sản phẩm "hot trend" trên mạng xã hội. Việc thử quá nhiều sản phẩm không phù hợp với độ tuổi và tình trạng da khiến làn da cô bé nhanh chóng xuống cấp: nổi mụn, kích ứng và xuất hiện tình trạng mẩn đỏ kéo dài. Đây là vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay gặp phải khi skincare theo xu hướng thay vì hiểu rõ làn da của mình.

Sau đó, Harper được gia đình đưa đi khám da liễu và xây dựng lại một chu trình chăm sóc da phù hợp hơn. Thay vì dùng quá nhiều hoạt chất mạnh hoặc liên tục thay đổi mỹ phẩm, cô bé tập trung vào những bước cơ bản như làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và bảo vệ da. Theo Victoria, chính khoảng thời gian này đã khiến Harper thay đổi cách nhìn về mỹ phẩm và làm đẹp. Cô bé nhận ra rằng không phải sản phẩm viral nào cũng tốt, và việc chọn sản phẩm phù hợp với làn da quan trọng hơn rất nhiều so với chạy theo xu hướng.

Từ trải nghiệm cá nhân đó, Harper đã nảy ra ý tưởng thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng mang tên HIKU by Harper. Mục tiêu của cô bé không đơn thuần là tạo ra một brand "ăn theo" danh tiếng gia đình Beckham, mà là muốn mang đến những sản phẩm an toàn, nhẹ dịu và phù hợp với các cô gái trẻ - đặc biệt là những người từng gặp tình trạng da nhạy cảm hoặc kích ứng như cô bé trước đây. Theo chia sẻ từ Victoria Beckham, Harper rất nghiêm túc với dự án này và đã tham gia vào nhiều khâu từ ý tưởng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu đến định hướng phát triển trong tương lai.

Dù mới chỉ ở tuổi 14, Harper đã cho thấy tư duy khá trưởng thành khi hiểu rằng mỹ phẩm không chỉ để làm đẹp mà còn cần đảm bảo tính an toàn và phù hợp lâu dài với làn da. Điều này cũng phản ánh phần nào sự thay đổi trong tư duy làm đẹp của thế hệ trẻ hiện nay: ưu tiên làn da khỏe mạnh thay vì cố gắng đạt đến những tiêu chuẩn "da hoàn hảo" thiếu thực tế. Việc Harper muốn xây dựng thương hiệu dựa trên trải nghiệm thật của bản thân cũng khiến nhiều người dành thiện cảm cho dự án này.

Hiện tại, HIKU by Harper vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi chính thức ra mắt. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản cùng sự hậu thuẫn lớn từ gia đình Beckham - cả về tài chính lẫn kinh nghiệm xây dựng thương hiệu - nhiều người dự đoán đây sẽ là một cái tên gây chú ý trong tương lai. Victoria Beckham vốn đã rất thành công trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, trong khi David Beckham lại sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu. Chính vì vậy, việc Harper bước chân vào lĩnh vực mỹ phẩm từ sớm cũng được xem là điều khá tự nhiên.

Điều khiến công chúng thích thú hơn cả không chỉ nằm ở chuyện "con nhà Beckham đi kinh doanh", mà là lý do đằng sau quyết định ấy. Thay vì chọn xây dựng thương hiệu từ sự hào nhoáng, Harper lại bắt đầu từ chính trải nghiệm từng tự ti vì làn da xuống cấp do skincare sai cách. Điều đó khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn với nhiều cô gái trẻ hiện nay - những người cũng từng hoang mang giữa vô số xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội.

Dù còn khá sớm để đánh giá thành công của thương hiệu này, nhưng rõ ràng Harper Beckham đang cho thấy hình ảnh của một thế hệ trẻ tự tin, có chính kiến và biết biến trải nghiệm cá nhân thành động lực phát triển. Nếu được đầu tư đúng hướng, "HIKU by Harper" hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu mỹ phẩm đáng chú ý trong tương lai, không chỉ nhờ danh tiếng gia đình mà còn bởi thông điệp tích cực mà cô bé muốn truyền tải.