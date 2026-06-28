Hè năm nay, một trong những mỹ nhân Vbiz chăm vi vu biển và check-in các resort nghỉ dưỡng nhất phải kể đến DJ Mie. Sinh năm 1995, mỹ nhân 31 tuổi gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai, cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng, DJ Mie đều nhận được nhiều lời khen nhờ gu thời trang bắt mắt và khả năng lên đồ đầy tinh tế. Từ những bộ bikini gợi cảm đến các thiết kế váy áo bay bổng, nữ tính, mọi outfit của cô đều mang đậm tinh thần mùa hè: trẻ trung, thời thượng và dễ ứng dụng.

Ngắm loạt màn lên đồ của DJ Mie, chị em không chỉ có thêm cảm hứng làm mới tủ đồ nghỉ dưỡng mà còn bỏ túi được nhiều công thức phối đồ đẹp mắt cho những chuyến du lịch hè sắp tới.

Mie khoe trọn vóc dáng mảnh mai trong set đồ đỏ rực rỡ với áo dáng yếm phối cùng chân váy ngắn nhấn nhá chi tiết ren xếp tầng bắt mắt. Gam đỏ nổi bật trên nền biển xanh tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng mùa hè. Thiết kế này không chỉ giúp tôn da mà còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút, rất phù hợp cho những chuyến du lịch biển. Nếu muốn làm mới tủ đồ hè năm nay, chị em đừng ngại bổ sung những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng hay xanh để mỗi lần lên hình đều nổi bật.

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Diện bikini tím gợi cảm, Mie khéo phối cùng quần suông để tạo nên tổng thể nửa kín nửa hở đầy cuốn hút. Cách mix match này vừa giúp outfit trông thời thượng, phóng khoáng hơn, vừa mang đến cảm giác tinh tế thay vì quá táo bạo. Không cần diện quá cầu kỳ, mỹ nhân 9x vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ visual ngọt ngào, làn da trắng sáng cùng vóc dáng mảnh mai.

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Mie gợi ý cho chị em set đồ điệu xinh cực với combo áo hai dây phối viền hoa kết hợp cùng chân váy xếp ly. Tổng thể mang đến vẻ ngoài nữ tính, yêu kiều nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, nhẹ nhàng. Đây là kiểu outfit dễ mặc, dễ phối phụ kiện, phù hợp để dạo biển, check-in resort hay những chuyến du lịch hè đầy cảm hứng.

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Váy vóc thướt tha là một trong những lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của Mie. Nữ DJ ưu ái thiết kế hai dây dáng rộng, bồng xòe nhẹ nhàng, tạo cảm giác bay bổng và đầy nữ tính. Kiểu dáng này không chỉ mang đến vẻ ngoài mềm mại, yêu kiều mà còn giúp tổng thể trở nên thoải mái, diện đi chơi hay đi biển là quá ư hợp lý.

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Ngoài váy hai dây, Mie còn kết thân với váy dáng yếm phom rộng thoải mái. Thay vì các kiểu ôm sát, cô ưu tiên phom suông hoặc xòe nhẹ để có được vẻ ngoài thướt tha, nhẹ nhàng. Cách chọn trang phục này giúp tổng thể vừa giữ được nét bay bổng, vừa tạo sự dễ chịu khi di chuyển, đúng chuẩn lên đồ phút mốt mà vẫn đẹp ngời ngời.

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Mie "cân đẹp" gam hồng ngọt ngào với áo thun ôm màu hồng đậm phối cùng chân váy chấm bi tông hồng nhạt, tạo nên tổng thể vừa điệu đà vừa bắt mắt. Cô hoàn thiện outfit bằng đôi dép cùng tông, giúp set đồ thêm đồng điệu và trẻ trung. Dù sử dụng gam màu dễ bị "sến", Mie vẫn ghi điểm nhờ cách phối khéo léo, mang đến vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không bị lố.

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