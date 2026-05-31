Thẩm Nguyệt sinh năm 1999, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ nhờ lối diễn tự nhiên cùng vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo. Nữ diễn viên nhiều lần gây chú ý bởi visual trẻ trung nổi bật, đặc biệt khi liên tục đảm nhận các vai nữ sinh mà vẫn rất hợp, không tạo cảm giác gượng ép hay "cưa sừng làm nghé".

Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, Thẩm Nguyệt còn được yêu thích bởi gu ăn mặc trẻ trung, năng động và dễ ứng dụng. Với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ, cô thường ưu tiên những outfit đơn giản nhưng vẫn đủ nổi bật, càng giúp tổng thể trông trẻ xinh hơn hẳn. Chị em thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ cao tay của mỹ nhân sinh năm 1999.

Diện sơ mi cách điệu với chi tiết bèo nhún, Thẩm Nguyệt chọn mix cùng quần jeans đơn giản để tạo cảm giác trẻ trung, dễ mặc. Cô sơ vin gọn gàng và thêm thắt lưng làm điểm nhấn giúp tổng thể trông chỉn chu hơn. Dù diện những item cơ bản nhưng Thẩm Nguyệt vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ hài hòa, mang lại cảm giác vừa xinh xắn vừa có gu

Diện nguyên set tông nâu trung tính gồm áo cổ V và chân váy dài, Thẩm Nguyệt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. Cô hoàn thiện outfit với đôi sneaker cùng tông để tổng thể thêm phần hài hòa. Điểm nhấn thú vị nằm ở chiếc khăn mảnh chấm bi được quàng hờ ở cổ, giúp set đồ mềm mại và có cảm giác bay bổng hơn

Diện áo thun đơn giản, Thẩm Nguyệt khéo léo tạo điểm nhấn cho outfit bằng cách phối cùng chân váy dài họa tiết nổi bật. Cô thêm thắt lưng để tổng thể trông gọn gàng và cân đối hơn. Công thức phối đồ này không quá cầu kỳ nhưng thành công mang lại cảm giác mới mẻ, trẻ trung, nữ tính, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh từ đi chơi đến đi làm

Ở tuổi 27, không ngoa khi nói rằng Thẩm Nguyệt vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào như nữ sinh 18. Từ visual đến phong cách ăn mặc đều mang cảm giác năng động, tươi tắn và có gu. Nhờ cách chọn đồ đơn giản nhưng khéo phối, nữ diễn viên luôn tạo được hình ảnh xinh xắn, dễ thương mà không hề bị "cưa sừng làm nghé". Trong một outfit, cô diện gile len phối cùng quần lửng và sandal theo style thoải mái, có chút tinh nghịch. Cách phối đồ này vừa giúp tổng thể trông trẻ trung hơn vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ ứng dụng trong đời thường.

