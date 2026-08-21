Sinh năm 1992, Phương Anh Đào là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Người đẹp được khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân trăm tỷ” sau khi góp mặt trong loạt tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ. Không chỉ ghi dấu bằng diễn xuất và nhan sắc ngày càng thăng hạng, Phương Anh Đào còn sở hữu gu thời trang được nhiều chị em yêu thích. Người đẹp có khả năng biến hóa đa dạng, từ những outfit cầu kỳ, sang chảnh đến các set đồ đời thường cực đơn giản vẫn đẹp mắt và cuốn hút. Đặc biệt, loạt công thức phối đồ của cô còn khá dễ áp dụng, chị em hoàn toàn có thể học theo để nâng tầm phong cách hằng ngày.

Phương Anh Đào luôn ghi điểm với style trẻ trung, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo 2 dây dáng rộng, thiết kế này kết hợp cùng chân váy hay quần suông đều tạo nên tổng thể mềm mại, thướt tha mà vẫn có nét phóng khoáng. Đây cũng là kiểu công thức phối đồ dễ áp dụng, chị em muốn lên đồ đơn giản mà vẫn nữ tính, cuốn hút có thể tham khảo ngay cách kết hợp này.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy/Quần

Phương Anh Đào gợi ý một set đồ dạo phố vừa thanh lịch vừa nữ tính với áo blouse trắng tay ngắn kết hợp chân váy dài màu vàng pastel. Toàn những món đồ cơ bản nhưng khi phối cùng nhau lại tạo nên tổng thể vô cùng duyên dáng, giúp vóc dáng trông thanh thoát và nổi bật hơn. Nữ diễn viên hoàn thiện outfit bằng giày cao gót, tạo cảm giác chỉn chu, sang nhẹ. Đây cũng là công thức dễ áp dụng cho những ngày chị em muốn lên đồ đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Diện đồ đơn giản nhưng chỉ cần khéo léo trong cách phối màu là đã có ngay một set đồ đẹp mắt. Phương Anh Đào lựa chọn công thức quen thuộc với sơ mi kết hợp quần suông, sau đó tạo điểm nhấn bằng cách phối gam vàng pastel của áo cùng xanh pastel của quần. Hai sắc màu nhẹ nhàng nhưng nổi bật khi đặt cạnh nhau, vừa tạo cảm giác tươi sáng, tôn da vừa mang đến tổng thể trẻ trung, trendy mà không cần cầu kỳ.

Gợi ý mua sắm: Sơ mi - Quần

Phương Anh Đào hóa thân thành quý cô kiêu sa với outfit mang đậm vẻ sành điệu và thanh lịch khi kết hợp blazer cùng quần suông. Dù sử dụng gam đen trung tính làm chủ đạo, tổng thể không hề nhàm chán mà ngược lại còn toát lên nét sang trọng, thời thượng. Bên trong blazer, nữ diễn viên chọn áo cúp ngực, tạo khoảng hở vừa đủ để outfit thêm phần phóng khoáng, kiêu kỳ.

Gợi ý mua sắm: Blazer -Quần

Style của Phương Anh Đào ghi điểm bởi vẻ thanh lịch, sang mà vẫn trẻ trung, với những công thức phối đồ không quá cầu kỳ nhưng cực kỳ dễ áp dụng. Nữ diễn viên diện cardigan kết hợp cùng quần denim/chân váy denim tạo nên tổng thể hài hòa, vừa nữ tính vừa hiện đại. Chỉ cần mix thêm một đôi guốc cao gót, set đồ lập tức trở nên chỉn chu, sang xịn hơn hẳn, phù hợp để diện đi làm, dạo phố hay hẹn hò.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần denim/Chân váy denim