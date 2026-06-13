World Cup 2026 đã chính thức khai hoả, đánh dấu một kỳ đại hội lịch sử khi lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi bộ ba Mỹ, Canada và Mexico. Sau đêm khai mạc rực rỡ tại Mexico, mọi tâm điểm truyền thông nhanh chóng chuyển dịch về xứ cờ hoa, nơi lễ khai mạc tại Los Angeles trước thềm trận đấu giữa Mỹ và Paraguay chứng kiến màn đổ bộ của dàn siêu sao quốc tế. Trong số đó, cái tên làm "nổ tung" truyền thông thế giới không ai khác chính là Lisa (BLACKPINK).

Ngay trước giờ G, em út BLACKPINK đã khiến mạng xã hội bàn tán khi đăng tải hình ảnh check-in cùng chiếc áo đấu số 19 của tuyển thủ Hàn Quốc Lee Kang In. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ ngược dòng lần tìm điểm chung giữa cô và nam cầu thủ. Theo đó, vào năm 2023 Lisa từng một lần gây sốt cõi mạng khi xuất hiện trên khán đài sân vận động Parc des Princes tại Paris để cổ vũ cho Lee Kang In trong màu áo PSG. Đồng hành cùng cô ngày hôm ấy là Park Sang Hyo - tiểu thư tập đoàn Doosan được cho là bạn gái của nam cầu thủ.

Loạt ảnh được Getty Images săn trọn vào ngày hôm đó đã trở thành khoảnh khắc để đời của Lisa. Diện chiếc trench coat da cực ngầu phối cùng áo cổ lọ ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, thần thái tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ, tuyệt sắc của mỹ nhân Thái Lan đã thực sự làm rung chuyển khán đài SVĐ Công viên các Hoàng tử năm đó.

Bước xê dịch từ một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt 3 năm trước cho đến tư thế một ngôi sao mở màn tại World Cup 2026 của Lisa chính là minh chứng cho đẳng cấp khó lòng chạm tới. Không dừng lại ở việc nhận lời mời trình diễn danh giá từ FIFA, bông hồng Thái còn khẳng định vị thế "con cưng" của giới thời trang khi góp mặt trong chiến dịch toàn cầu của gã khổng lồ Nike.

Mở màn cho chiến dịch "12 Weeks of Football", thương hiệu giới thiệu bức tường Polaroid gồm 42 bức ảnh có chữ ký, quy tụ những gương mặt có sức ảnh hưởng hàng đầu trong thể thao, âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng.

Tại đây, Lisa đứng chung mâm, sánh vai cùng những vị vua sân cỏ đương đại như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Ronaldinho cho đến các ông hoàng, bà chúa ngành giải trí và thể thao khác như Travis Scott, LeBron James, Serena Williams, Central Cee, G-Dragon hay Kim Kardashian.

Nếu như sự xuất hiện của các siêu sao thế giới đã là một cú sốc, thì cách Lisa "xé toạc kịch bản" trong đoạn phim ngắn "Rip the Script" của Nike mới là thứ khiến mạng xã hội thực sự bùng nổ. Nữ thần thần tượng chiếm trọn spotlight toàn cầu khi diện một chiếc váy màu hồng pastel cực kỳ độc đáo và phá cách.

Toàn bộ thiết kế được dựng từ phần upper của những đôi Nike Mercurial Vapor 17, biến một món đồ vốn sinh ra cho sân cỏ thành một tác phẩm thời trang mang tính trình diễn cao. Dưới bàn tay tài hoa của thương hiệu streetwear nội địa Thái Lan IWANNABANGKOK và stylist lâu năm Nanist, phần thân trên của những đôi giày đinh siêu nhẹ (chỉ 155 gram) đã được bóc tách và rã rập một cách tinh xảo, ôm trọn lấy đường cong cơ thể của Lisa.

Được dệt bằng công nghệ Atomknit thoáng khí đặc trưng của nhà Nike, chiếc váy cho phép người xem nhìn rõ các mô típ hoa văn dập nổi của đôi giày thể thao chạy dọc theo silhouette thon gọn của nữ idol.

Trong đoạn phim, hình ảnh Lisa diện bộ đồ thể thao deconstruct đầy nổi loạn, dửng dưng đứng ký tặng người hâm mộ giữa dàn huyền thoại bóng đá như Eric Cantona đã chứng minh một chân lý thép. Giữa dàn huyền thoại bóng đá và những biểu tượng giải trí hàng đầu thế giới, Lisa trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của chiến dịch. Sự xuất hiện của cô cũng phản ánh định hướng mới mà Nike theo đuổi trước World Cup 2026: biến bóng đá thành điểm giao thoa của thể thao, thời trang, âm nhạc và văn hóa đại chúng toàn cầu.

Ảnh: Instagram, Getty Images, Nike